Ecco come navigare da casa alla massima velocità e a prezzi vantaggiosi con l’operatore iliad ad agosto 2023. I vantaggi per i già clienti iliad mobile, oltre a un focus su come trovare altre soluzioni vantaggiose per accedere a Internet da casa con il comparatore di SOStariffe.it .

Iliad WiFi Casa: come attivare le offerte di Agosto 2023

L’operatore iliad consente di accedere ad Internet da casa alla massima velocità di navigazione e con top prestazioni di connessione. Di seguito, gli esperti di SOStariffe.it scattano una fotografia sia dell’offerta Internet casa fibra messa a punto da iliad ad agosto 2023 sia delle offerte telefonia mobile per navigare dalla propria abitazione tramite hotspot.

I consumatori che siano a caccia di soluzioni competitive per navigare da casa ad agosto 2023, possono consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, accessibile cliccando al link qui sotto:

iliad WiFi casa: l’offerta fibra per navigare ad Agosto 2023

iliadbox, l’offerta fibra di iliad, assicura ai consumatori che la attivino le seguenti performance:

navigazione illimitata con velocità fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON) e fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload nelle aree raggiunte dalla fibra FTTH GPON );

e 700 Mbps in upload (nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON) e e 500 Mbps in upload nelle aree raggiunte dalla fibra ); iliadbox Wi-Fi 6 di ultima generazione in comodato d’uso senza costi aggiuntivi;

di ultima generazione in comodato d’uso senza costi aggiuntivi; chiamate con minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia e verso fissi di oltre 60 Paesi nel mondo;

verso fissi e mobili in Italia e verso fissi di oltre 60 Paesi nel mondo; App iliadbox Connect per gestire la connessione dei propri dispositivi in modo semplice e con pochi click;

per gestire la connessione dei propri dispositivi in modo semplice e con pochi click; servizio di segreteria telefonica inclusa nell’offerta.

L’offerta proposta dall’operatore presenta un canone mensile di 24,99 euro al mese con un contributo una tantum di 39,99 euro per l’installazione. Tuttavia, per i già clienti Iliad di rete mobile con un’offerta da 9,99 euro al mese attiva e pagamento automatico, è previsto uno sconto extra: in questo caso, l’offerta fibra ha un costo di 19,99 euro al mese.

È, inoltre, possibile personalizzare l’offerta iliadbox con le seguenti opzioni:

iliad Wi-Fi Extender per ampliare la portata del segnale in ogni angolo della casa al costo di a 1,99 €/mese per ogni dispositivo;

per ampliare la portata del segnale in ogni angolo della casa al costo di a per ogni dispositivo; Antivirus McAfee Multi Access a 2,99 €/mese.

Clicca al link di seguito per conoscere maggiori dettagli sull’offerta fibra di iliad e/o attivare l’offerta:

iliad mobile: le offerte per navigare con hotspot ad Agosto 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE CANONE MENSILE Giga 100 100 GB/mese in 4G/4G+

SMS e minuti illimitati 7,99 €/mese Flash 180 180 GB/mese in 4G/4G+ e 5G

SMS e minuti illimitati 9,99 €/mese Dati 300 300 GB/mese in 4G/4G+

SMS e chiamate a consumo 13,99 €/mese

Per beneficiare dello sconto sulla fibra ottica, basta attivare la tariffa di punta della gamma di offerte mobile di iliad: iliad Flash 180, proposta in limited edition e in promozione fino al 14 settembre 2023.

Con un canone mensile di 9,99 euro al mese (e contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum), Flash 180 include:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali;

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali;

minuti illimitati dall’Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali;

180 GB al mese in 4G/4G+ e anche 5G (nelle aree coperte dal 5G iliad). Superati i 180 GB, previo espresso consenso, si potrà continuare a navigare a 0,90€/100MB;

al mese (nelle aree coperte dal 5G iliad). Superati i 180 GB, previo espresso consenso, si potrà continuare a navigare a 0,90€/100MB; in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 8 GB al mese senza costi aggiuntivi;

sconto sul canone mensile della fibra Iliad: da 24,99 euro si passa a 19,99 euro al mese.

Oltre a includere il servizio di segreteria telefonica, “Mi richiami” e controllo del credito residuo, questa offerta prevede la possibilità di usufruire dell’hotspot per connettersi da casa anche in assenza del tradizionale collegamento telefonico.

Clicca sul pulsante verde qui sotto per saperne di più sull’offerta limited edition di iliad e/o procedere con l’attivazione:

Oltre a iliad Flash 180, possono essere attivate anche:

Giga 100 di iliad;

di iliad; Dati 300 di iliad;

Giga 100 di Iliad

Ecco la carta d’identità di questa offerta per telefonia mobile di iliad, il cui canone mensile è pari a 7,99 euro al mese (a cui si deve aggiungere un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum):

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali;

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali;

minuti illimitati dall’Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali;

100 GB al mese in 4G/4G+ ;

; roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 8 GB al mese senza costi aggiuntivi.

Clicca al link di seguito per consultare maggiori informazioni su questa offerta:

Dati 300 di iliad

Ad agosto 2023 è anche possibile attivare l’offerta solo dati ribattezzata “Dati 300″. Questa tariffa, rivolta agli “affamati” di Giga, mette a disposizione 300 GB in 4G/4G+ al costo mensile di 13,99 euro. Superati i 300 GB, invece, previo espresso consenso, si continuerà a navigare al costo di 0,90€/100MB.

È comunque bene ricordare che questa offerta, essendo solo dati, prevede chiamate e SMS a consumo: 0,28€/minuto e 0,28€/SMS. È prevista, però, la possibilità di navigare in roaming in UE, con una dotazione di 13 GB di traffico ogni mese.

Anche l’attivazione di Dati 300 dà accesso allo sconto di 5 euro sul canone mensile della fibra ottica (19,99 euro al mese anzichè 24,99 euro al mese).

