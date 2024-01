Conti correnti meno cari in Italia sono quelli online perché sono a zero spese e offrono una remunerazione sul saldo. Per scoprire quali siano i conti bancari più convenienti e vantaggiosi, c’è il comparatore di SOStariffe.it che mette a confronto le migliori offerte di gennaio 2024.

Quali sono i conti correnti meno cari sul mercato bancario in Italia? Sono quelli online. Sono convenienti perché (di solito) sono a canone annuo gratuito per sempre, oppure al primo anno o, comunque, hanno canoni molto bassi, con possibilità di azzerarli e di ridurli al minimo. Una ricerca di Corriere della Sera e Altroconsumo ha permesso di redigere una graduatoria dei conti correnti più economici attualmente disponibili per i risparmiatori.

Prima di analizzare nel dettaglio i risultati di questa indagine, occorre ricordare che, con il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, è possibile confrontare le offerte più convenienti per aprire un conto bancario a gennaio 2024. Per saperne di più, clicca sul bottone verde qui sotto:

Conti correnti meno cari: ecco quali sono i più convenienti a Gennaio 2024

TIPOLOGIA DI BANCHE GRADUATORIA DELLA CONVENIENZA Banche digitali Banca Sistema, “SI conto! Corrente” Banca Progetto, “Conto Key” Banca Ifis, “Rendimax Conto Corrente” Banche tradizionali IBL Banca, conto “Controcorrente-Semplice” Banca Sella, “Conto Start” UniCredit, conto “My Genius Green”

La ricerca sui conti correnti meno cari d’Italia si basa su una simulazione (escluse le promozioni) con le seguenti caratteristiche:

giacenza media sul conto di 4.000 euro (in quanto sotto i 5.000 euro non si paga l’imposta di bollo di 34,20 euro);

domiciliazione delle bollette;

domiciliazione delle bollette;

dieci bonifici online su altra banca;

12 rate del mutuo;

12 prelievi di contanti da sportello Atm.

Dai risultati dello studio emerge che sul podio delle banche online, ci sono quelle che offrono, oltre a condizioni economiche vantaggiose sulla tenuta del conto e sulle commissioni, anche dei tassi attivi sulla giacenza:

Banca Sistema , con “SI conto! Corrente”, offre lo 1,5% lordo (1,11% netto), con un guadagno annuo di 44,40 euro (calcolando la ritenuta fiscale al 26%);

, con “SI conto! Corrente”, offre lo 1,5% lordo (1,11% netto), con un guadagno annuo di (calcolando la ritenuta fiscale al 26%); Banca Progetto , con “Conto Key”, propone lo 0,25% (0,19%), con un guadagno di 7,40 euro annuo;

, con “Conto Key”, propone lo 0,25% (0,19%), con un guadagno di annuo; Banca Ifis, con “Rendimax Conto Corrente”, eroga lo 0,20% (0,15%), con un guadagno di 5,92 euro all’anno.

Per le banche cosiddette “tradizionali”, ecco com’è il podio, tenendo presente che solo IBL Banca consente un guadagno sul conto, mentre per le altre banche la tenuta del conto è un costo per il risparmiatore:

IBL Banca , con il conto “Controcorrente-Semplice”, offre un tasso dello 0,10% lordo (0,07% netto), con un guadagno annuo di 2,96 euro ;

, con il conto “Controcorrente-Semplice”, offre un tasso 0,10% lordo (0,07% netto), con un guadagno annuo di ; Banca Sella , con “Conto Start”, costo annuo del conto di 23,99 euro all’anno;

, con “Conto Start”, costo annuo del conto di all’anno; UniCredit, con il conto “My Genius Green”, con canone annuo di 24 euro.

Conto corrente: le offerte più convenienti di Gennaio 2024

NOME DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE DELL’OFFERTA 1 Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre

remunerazione del 4% lordo annuo fino al 31/1/2025 sul saldo

fino al 31/1/2025 sul saldo carta di debito inclusa

prelievi gratis in area Euro per importi pari o superiori a 100€

in area Euro per importi pari o superiori a 100€ bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni

deposito senza vincoli con tasso del 4,25% lordo annuo 2 Revolut Standard canone annuo gratuito

carta di debito inclusa

inclusa prelevare denaro all’estero senza commissioni fino a 200 €

bonifici istantanei e gratuiti verso altri utenti Revolut

trasferire denaro all’estero in 29 valute al tasso di cambio interbancario e con una commissione dello 0,5% che si applica solo per gli importi che superano i 6.000 € mensili 3 ControCorrente Semplice di IBL Banca canone gratuito per 6 mesi, poi azzerabile con sconti

poi azzerabile con sconti 3,5% di interesse lordo annuo sulla giacenza con apertura entro il 16/01/2024

carta di debito inclusa

2 prelievi di contanti gratuiti al mese in area Euro, poi per i prelievi aggiuntivi 0,95 €;

1 bonifico ordinario SEPA gratis al mese, poi 0,95 €

Il comparatore di SOStariffe.it ha selezionato i conti correnti più vantaggiosi di gennaio 2024. Ecco quali sono le loro principali caratteristiche:

Conto BBVA

Nel rapporto qualità/prezzo il conto corrente online proposto da BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) vince con facilità la sfida contro la concorrenza. La banca multinazionale spagnola offre ai nuovi clienti un conto a zero spese e con una remunerazione sul saldo con un tasso del 4% lordo annuo fino al 31 gennaio 2025. Oltre al canone annuo è gratuito per sempre, le più importanti caratteristiche di questo conto, con codice IBAN italiano, sono:

carta di debito (fisica e digitale) inclusa, con collegamento a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per pagamenti online;

(fisica e digitale) inclusa, con collegamento a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per pagamenti online; prelievi gratis in area Euro per importi pari o maggiori di 100 euro;

bonifici ordinari (fino a 6.000 euro) e istantanei (fino a 1.000 euro) senza commissioni;

addebito di abbonamenti e pagamenti ricorrenti gratuito;

domiciliazione delle bollette gratuita;

anticipo dell’accredito dello stipendio ;

; possibilità di rateizzare le spese dei propri acquisti effettuati con carta di debito fino a 10 rate con la funzione Pay&Plan;

salvadanaio digitale gratuito dedicato alla gestione dei propri risparmi;

opportunità di eseguire acquisti in valuta straniera senza nessuna commissione;

possibilità di ricaricare il conto gratuitamente.

Inoltre, BBVA offre anche una serie di promozioni ai nuovi clienti:

Gran Cashback 10% di BBVA, fino a 50 euro il primo mese;

fino a 50 euro il primo mese; Cashback 5% di BBVA : fino a 30 euro per i successivi 3 mesi;

: fino a 30 euro per i successivi 3 mesi; Passaparola: un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a 200 euro. La persona portata in BBVA riceverà invece 10 euro di bonus.

BBVA propone anche “Deposito flessibile“, un conto deposito senza vincoli con rendimento del 4,25% lordo annuo per 12 mesi e in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), la garanzia di un interesse dell’1%.

Per conoscere nei dettagli l’offerta del conto di BBVA segue il link qui sotto:

Conto Revolut Standard

Tra i conti correnti digitali più vantaggiosi c’è anche Revolut. L’app finanziaria assicura ai nuovi clienti che attivino il conto Revolut Standard (la versione base del conto) tre mesi di accesso gratuito ai servizi e al ventaglio di vantaggi offerti dal conto Revolut Premium, oltre alla possibilità di aprire anche un conto corrente per under 18.

Con il conto Revolut Standard, il cui canone di abbonamento è gratuito, si hanno a disposizione tutte le principali caratteristiche di un normale conto corrente, a partire da una carta di debito inclusa (collegata a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online) e dalla possibilità di inviare bonifici. Inoltre, questo conto è particolarmente vantaggioso per coloro che viaggiano perché consente di:

fare acquisti fuori dall’Italia in più di 150 valute al tasso di cambio interbancario (cioè il tasso con cui le banche scambiano le valute);

(cioè il tasso con cui le banche scambiano le valute); prelevare denaro all’estero senza commissioni, fino a 200 euro nella versione base; poi, è applicata una commissione del 2%;

all’estero senza commissioni, fino a 200 euro nella versione base; poi, è applicata una commissione del 2%; stipulare delle assicurazioni : dalla salute al telefono, con un costo di 1 euro al giorno;

: dalla salute al telefono, con un costo di 1 euro al giorno; effettuare bonifici immediati gratuiti verso altri utenti Revolut in tutto il mondo;

immediati gratuiti verso altri utenti Revolut in tutto il mondo; effettuare pagamenti in Italia e in area SEPA senza commissioni;

trasferire denaro all’estero in 29 valute al tasso di cambio interbancario e con una commissione dello 0,5% che si applica solo per gli importi che superano i 6.000 euro mensili.

Per quanto riguarda la versione Premium del conto di Revolut, si segnala che è possibile provarla gratuitamente. Il conto, che aggiunge diversi bonus extra per i clienti, ha un costo di 7,99 euro al mese ma (come detto sopra) è gratis per i primi 3 mesi. Alla fine di questo periodo promozionale, il cliente può decidere se passare a Revolut Standard, senza costi di alcun tipo, oppure continuare con il piano Premium.

Maggiori dettagli sull’offerta Revolut sono disponibili cliccando al link qui sotto:

ControCorrente Semplice di IBL Banca

Grazie alla promozione per i nuovi clienti che aprono ControCorrente Semplice o Straordinario di IBL Banca entro il 16 gennaio 2024, è possibile avere per i primi 6 mesi:

canone gratuito;

tasso di interesse lordo garantito sul saldo del 3,5%.

Entrambe le due versioni di ControCorrente prevedono la possibilità di scontare anche fino a zero il canone di tenuta del conto dopo il primo semestre, accreditando lo stipendio o la pensione o con entrate mensili fisse di oltre 800 euro, in base alla giacenza media sul conto o se si abbia un vincolo attivo.

In ControCorrente è sempre compresa nel canone la carta di debito, valida a livello nazionale e internazionale, per prelevare e fare acquisti. Con il pacchetto Straordinario è possibile richiedere la carta di credito a un prezzo speciale. È offerta anche la possibilità di associare le carte ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per pagare con lo smartphone in tutta sicurezza.

Il pacchetto ControCorrente Semplice è il più conveniente in quanto, con operazioni illimitate sul conto e Internet banking, si caratterizza per:

carta di debito inclusa ;

; carta prepagata a richiesta;

carta di credito Classic a 29,90 euro l’anno;

2 prelievi di contanti mensili gratuiti in area Euro, poi per i prelievi aggiuntivi 0,95 euro;

ricarica telefonica gratuita;

1 bonifico SEPA online gratis al mese, successivi a 0,95 euro;

bonifico istantaneo 2,50 euro;

domiciliazione utenze gratuita ;

; pagamenti online di RAV/MAV gratuiti.

Per saperne di più dell’offerta di IBL Banca, clicca sul link qui sotto:

