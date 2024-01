Stangata bollette all’orizzonte nel 2024, complice anche la fine Maggior Tutela luce e gas: è la previsione di Assium, associazione degli utility manager, e Consumerismo No Profit. Minimo 1.750 euro a famiglia nel Mercato Libero. Ecco come proteggersi dalle fatture salate a gennaio 2024 con i consigli di SOStariffe.it .

Stangata in bolletta con la fine del Mercato Tutelato: come proteggersi?

Lo spettro di una nuova stangata bollette incombe all’orizzonte nell’anno della fine Maggior Tutela per luce e gas. A lanciare l’allarme è una rilevazione di Assium, l’associazione degli utility manager, e Consumerismo No Profit, secondo cui, nel 2024, una famiglia spenderà un minimo di 1.750 euro per le forniture di energia elettrica e metano nel Mercato Libero.

Prima di passare ai raggi X le cifre di questa indagine e analizzare le cause alla base della stangata bollette, ricordiamo che una mossa vincente per tagliare gli importi in fattura è quella di optare per offerte luce e gas che riducano quanto più possibile il costo kWh per l’energia e il costo gas al metro cubo, in quanto l’approvvigionamento della materia prima resta tuttora la voce più cospicua della bolletta.

Per trovare le top soluzioni per illuminare e riscaldare casa a gennaio 2024 viene in soccorso il comparatore di SOStariffe.it, che è uno strumento gratuito e digitale in grado di scandagliare le proposte dei gestori energetici del Mercato Libero e individuare l’offerta luce o gas più conveniente, sulla base del fabbisogno energetico della propria famiglia.

Clicca al link qui sotto per avviare subito il confronto delle migliori tariffe luce e gas a gennaio 2024:

Stangata bollette in arrivo? Spesa da 1.750 euro a famiglia nel 2024

PREVISIONI ASSIUM-CONSUMERISMO 1 La rilevazione stima, nel 2024, una spesa minima di 1.750 € per una “famiglia tipo” con fornitura luce e gas nel Mercato Libero 2 Nel peggiore dei casi, si potrebbe arrivare a sborsare fino a 3.900 € annui per luce e gas nel Mercato Libero 3 Tra le cause della stangata bollette ci sono volatilità dei prezzi dei beni energetici, costi di trasporto, oneri di sistema e tasse, oltre alla fine Mercato Tutelato luce e gas

La previsione realizzata dal tandem Assium e Consumerismo No Profit preoccupa le famiglie italiane in questo avvio di 2024. Secondo queste stime, come riporta l’Agenzia Ansa, una “famiglia tipo” in Italia (con 2.750 kWh e 1.400 Smc contabilizzati nell’arco di dodici mesi) che abbia già effettuato il passaggio al Mercato Libero sborserà, nel 2024, per entrambe le forniture luce e gas una somma minima di 1.750 euro, ben 650 euro in più del prezzo più basso ottenibile nel 2020.

Passando sotto la lente d’ingrandimento i calcoli effettuati dall’associazione, per l’energia elettrica si prevede un ammontare di spesa che oscilla tra i 756,25 euro e 1.925 euro all’anno. Focus gas: l’analisi segnala una forbice di spesa che va dai 980 euro a 1.960 euro.

Considerate entrambe le forniture, tenuto conto di tutte le variabili e delle offerte disponibili, Assium e Consumerismo stimano per il 2024 un range di spesa che da 1.750 euro potrebbe impennare fino a 3.900 euro annui (2.300 euro era il range massimo quattro anni fa).

Tra le ragioni alla base di questa stangata bollette ci sarebbero alcune incognite, tra cui:

la volatilità dei prezzi dell’energia;

i costi di trasporto, oneri di sistema e tasse;

la fine del regime dei prezzi calmierati per luce e gas, che scatta il 10 gennaio 2024 per il gas e il 1° luglio 2024 per l’elettricità.

Secondo il presidente di Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele, “luce, gas, acqua e telefonia, valgono un terzo del bilancio familiare“. Non solo: “Venendo meno lo strumento della tutela – aggiunge – i cittadini sono costretti a fare da soli in una giungla, tra chiamate e visite a casa di soggetti che propongono magie mirabolanti“.

Stangata bollette: ecco le mosse per proteggersi dai rincari a Gennaio 2024

Come proteggersi dal rischio di nuovi rialzi in bolletta? Una delle mosse per tenere a bada gli importi in fattura è quello di affidarsi alle offerte luce e gas a prezzo fisso del Mercato Libero: esse propongono infatti un prezzo della materia prima che resta bloccato per tutta la durata contrattuale della promozione, di solito 12 o 24 mesi.

Il loro punto di forza? Il prezzo di energia elettrica e metano resta stabile anche nel caso di un’impennata dei costi della materia prima all’ingrosso. Ciò assicura uno “scudo di protezione” contro l’instabilità del mercato energetico.

A gennaio 2024, le migliori offerte luce e gas a prezzo bloccato permettono di abbassare il costo dell’energia fino a:

0,1750 €/kWh per l’energia elettrica;

per l’energia elettrica; 0,6300 €/Smc per il gas.

Sebbene questi importi siano più alti rispetto al costo della materia prima nelle migliori offerte luce e gas a prezzo indicizzato, il vantaggio delle offerte a prezzo bloccato è la certezza che il costo kWh e il costo metano al metro cubo non subisca le oscillazioni a cui è invece soggetto il prezzo del mercato all’ingrosso, allineato rispettivamente agli indici PUN (Prezzo Unico Nazionale) e PSV (Punto di Scambio Virtuale).

Tuttavia, anche nel caso delle tariffe a prezzo indicizzato del Mercato Libero è consigliabile orientare il radar della convenienza verso offerte luce e gas con un costo unitario ridotto di energia e metano: più tali cifre sono basse, più le bollette (a parità di consumi) saranno leggere. Questa informazione deve essere indicata chiaramente dal fornitore.

A gennaio 2024, le top offerte luce e gas a prezzo indicizzato permettono di abbassare il costo dell’energia fino a:

0,1304 €/kWh per l’energia elettrica;

per l’energia elettrica; 0,3998 €/Smc per il gas.

Inoltre, per alleggerire le bollette, è anche importante valutare i costi fissi legati a una promozione luce e gas, a partire dalla quota fissa mensile per spese di commercializzazione e vendita, stabilita da ciascun fornitore.

Anche la possibilità di accumulare sconti e benefit extra può rivelarsi cruciale per ottenere un risparmio in bolletta: un’offerta conveniente, del resto, dovrebbe comprendere, almeno un bonus di benvenuto, sotto forma di sconto in bolletta o un regalo per i nuovi clienti. Tra due offerte a parità di costo della materia prima, i bonus extra possono aiutare i consumatori a propendere per una soluzione piuttosto che per l’altra.

