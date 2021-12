Connettività Internet Casa: le offerte di Dicembre 2021 per risparmiare

Scopri le migliori offerte per la connettività Internet Casa e avere al giusto prezzo navigazione senza limiti in fibra ottica, attivazione e modem inclusi

Oggi non serve spendere cifre astronomiche per la connettività Internet Casa. Sul mercato sono infatti disponibili diverse offerte per avere navigazione senza limiti e tanti altri servizi inclusi, dal modem alle chiamate da fisso fino alle piattaforme di intrattenimento più popolari per film, serie TV e produzioni originali. Molto nella scelta della offerta Internet Casa più conveniente dipende dalla copertura disponibile al proprio indirizzo. Esitono infatti diverse tipologie di reti, che si adattano alle diverse esigenze degli utenti in termini di connettività Internet Casa.

Connettività Internet Casa: le offerte per risparmiare

Con le offerte fibra ottica nella variante FTTH (Fiber to the Home) si può navigare fino a 1 Gigabit al secondo in download in tutte le principali città italiane con una bassa latenza e un rischio minore di cadute della segnale. Ciò è possibile grazie al collegamento diretto con il modem finale dell’utente. In alternativa è disponibile la cosidetta fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet), che permette di raggiungere una velocità variabile fino a 100/200 Mbps in download in base alla distanza della propria abitazione dalla cabina stradale. Dove non arriva la fibra ottica o per gli utenti che abitano in zone rurali o lontane dai grandi centri si può accedere alle offerte FWA (Fixed Wireless Access), che grazie alla tecnologia mobile 4G possono avere connettività Internet Casa sostanzialmente per chiunque. In ogni caso è sempre possibile accedere all’ADSL nella maggior parte dei casi fino a 20 Mbps. Per verificare la copertura potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

1. Linkem 5G Maxi Promo 20 Anni

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload in FWA

Opzione Parla&Naviga per chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali con tecnologia VoIP

Apparato da interno o da esterno a seconda della copertura incluso

Assistenza Prime inclusa

L’offerta Linkem ha un costo di 19,90 al mese per i primi 6 mesi, poi 26,90 euro al mese, entro il 10/1/22. Il contributo di attivazione è di scontato a 49 euro e suddiviso nelle prime 5 fatture invece di 100 euro. Il costo di disattivazione è di 23,90 euro.

Attiva Linkem Promo Special »

2. Sky WiFi

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

App Sky WiFi inclusa

My Team incluso

L’offerta di Sky ha un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi con Sky Smart (poi se non rinnovato si applica il profilo Sky Open e il prezzo diventa di 29,90 euro al mese). L’attivazione è di 29 euro invece di 49 euro. Il costo per il cambio di operatore è di 11,09 euro e di 29,90 euro per la cessazione della linea.

Attiva Sky Wi-Fi Fibra 100% »

Il modem Sky WiFi Hub si adatta ai comportamenti dell’utente e all’ambiente per garantire sempre la massima velocità di navigazione e stabilità del segnale wireless. Il router è dotato di 8 antenne integrate ed è Dual Band (2,4 GHz e 5 GHz) per minimizzare le interferenze e raggiungere ogni angolo della casa. Al modem è possibile connettere fino a 100 dispositivi contemporaneamente.

My Team è un servizio di assistenza che mette a disposizione dell’utente un gruppo di esperti pronto a fornirgli supporto per tutti gli aspetti tecnici, amministrativi e commerciali. Per accedere al servizio basta chiamare il numero gratuito 170.

Ultra WiFi è il servizio che permette di ampliare e ottimizzare la copertura del segnale wireless in ogni angolo della casa. Aggiungendovi 2-3 Sky WiFi Pod è possibile garantire una connessione al massimo delle performance per abitazioni superiori ai 120 mq o su più piani.

L’app Sky WiFi, disponibile per iOS e Android, consente di:

Personalizzare il nome della rete

Cambiare la password

Attivare/disattivare la navigazione protetta

Creare profili personali per ogni membro della famiglia con impostazioni specifiche

Conoscere il tempo trascorso su Internet per ciascun profilo e Parental Control

Mettere in pausa il Wi-Fi

3. Internet Unlimited + chiamate di Vodafone

fibra ottica (FTTH) fino a 2,5 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Chiamate illimitate da fisso (solo online)

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Modem Wi-Fi optimizer

L’offerta di Vodafone ha un costo di 24,90 euro al mese senza vincoli di durata fino al 26/12/21, poi 29,90 euro al mese, e non prevede attivazione. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi l’utente dovrà restituire la Vodafone Station. Il costo di disattivazione della linea è di 28 euro.

Attiva Internet Unlimited »

La Vodafone Wi-Fi 6 Station è pensata per offrire una maggiore velocità e stabilità del segnale per ogni dispositivo collegato alla rete oltre ad ampliare la copertura a ogni angolo della casa riducendo le interferenze con i router dei vicini. Tutto questo è possibile grazie alle 8 antenne e alla tecnologia BSS Coloring integrate. E’ possibile connettere fino a 120 dispositivi contemporaneamente.

Il Wi-Fi optimizer consente di:

Ottimizzare la connessione nel tempo per tutti i dispositivi collegati

Garantire una tenuta e di lunga durata del segnale senza cadute

Erogare per tutti i dispositivi la migliore velocità in base ai consumi

Adattare automaticamente le prestazioni del router ai device connessi contemporaneamente

Digital Privacy & Security Family invece offre:

Report se i propri dati personali (nome utente, password, numeri delle certe di credito) sono stati esposti a minacce

Blocco di siti malevoli e contraffatti

Riduce la diffusione di malware e virus e protegge tutta la famiglia da email di phishing

Parental Control per bloccare siti non adatti ai minori e impostare orari predefiniti per la navigazione

4. Ultrainternet Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in upload in FTTH

Modem Wi-Fi super veloce incluso

Chiamate a consumo

Attivazione inclusa (96 euro rateizzate in 24 rate mensili da 4 euro già inclusi nel canone)

L’offerta di Tiscali ha un costo di 25,95 euro al mese per 24 mesi fino al 23/12/21. Dal 25° mese il prezzo sale a 29,95 euro al mese. Il costo di disattivazione è pari a una mensilità dell’offerta. Al prezzo di 2 euro in più al mese si possono avere chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali.

Attiva Ultrainternet Fibra »

5. PosteCasa Ultraveloce

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload in FTTH

chiavetta USB per navigare in 4G fino a 150 Mbps anche fuori casa inclusa

Modem Wi-Fi trasportabile incluso

Assistenza tecnica dedicata chiamando gratuitamente il 160

L’offerta di PosteMobile ha un costo di 26,90 euro al mese invece di 30,90 euro al mese e con attivazione, consegna e prima installazione del modem e chiavetta USB in promozione a 49 euro invece di 99 euro fino al 8/1/22. Per l’installazione si verrà contattati dall’operatore per fissare un appuntamento. L’imposta di bollo di 16 euro sarà rateizzata in 8 fatture. In caso di cessazione del contratto il cliente dovrà restituire entro 60 giorni il modem e la chiavetta USB a propria cura e spese.

Attiva PosteCasa Ultraveloce »

6. Super Fibra di WindTre

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download

Chiamate illimitate

Modem Wi-Fi 6 incluso (5,99 euro al mese)

Nessun costo di attivazione

12 mesi di Amazon Prime inclusi

Giga illimitati per le SIM mobile di WindTre (massimo 3)

Annunci Google

La tariffa di WindTre ha un costo di 26,99 euro al mese per 48 mesi fino al 27/12/21. L’offerta in Fibra FTTH Aree Bianche costa 28,99 euro al mese e prevede un costo di primo allaccio di 99 euro, rateizzabili in 3,99 euro al mese per 24 mesi. L’addebito per la disattivazione è pari a una mensilità dell’offerta.

Attiva Super Fibra »

Il Modem Wi-Fi 6 incluso nell’offerta dispone di:

Doppia rete Wireless a 2,4 Ghz e 5 GHz per una migliore copertura e ridurre le interferenze con il router dei vicini

Ottimizzato per streaming, download e gaming online grazie alla bassa latenza

Possibilità di connettere al Wi-Fi fino a 12o dispositivi

Configurazione automatica, basta collegarlo alla linea

KASKO inclusa e assistenza tecnica specializzata in caso di guasti e malfunzionamenti

Gestione del modem anche da mobile con app WindTre (riavvio/accensione/ spegnimento, cambio password, attivazione/disattivazione delle reti Wi-Fi e controllo dei dispositivi connessi)

Nel pacchetto è anche inclusa la Super Assistenza per la prima configurazione da parte di AnyTech365. Il servizio è attivo gratuitamente al numero 03211780051tutti i giorni dalle 9 alle 21.

Con Amazon Prime si ha consegna gratuita su alcuni prodotti selezionati e film, serie TV, produzioni originali come The Ferragnez, documentari, cartoni animati e tutti i 16 big match di Champions League del mercoledì su Prime Video.

All’offerta è poi possibile aggiungere:

Call Your Country Home : chiamate illimitate verso l’estero a 5 euro al mese

: chiamate illimitate verso l’estero a 5 euro al mese App WindTre Home Protect: monitoraggio della sicurezza della rete domestica, protezione dei dispositivi IOT connessi e blocco in automatico di attacchi pericolosi. Si può anche realizzare un profilo per ogni componente della famiglia associandogli un livello di sicurezza personalizzato (da 1 a 4) in base alle proprie esigenze. Il servizio prevede un primo mese gratuito, poi 99 cent al mese

7. Fastweb Casa

Navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit al secondo in FTTH NGN GPON

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Attivazione inclusa

Modem Internet Box NeXXt con supporto Wi-Fi e Alexa integrata

WOW Space incluso (spazio di archiviazione illimitato nel cloud)

L’offerta di Fastweb ha un costo di 28,95 euro al mese ma è possibile provarla gratuitamente per 30 giorni e poi eventualmente chiedere il rimborso delle spese sostenute il primo mese.

Alla tariffa è possibile aggiungere:

Amplificatore Wi-Fi Booster a 4 euro al mese

a 4 euro al mese SIM mobile di Fastweb Mobile con chiamate illimitate e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese

Attiva Fastweb Casa »

8. Premium Fibra di TIM

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi e mobili nazionali incluse

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

L’offerta d TIM ha un costo di 29,90 euro al mese con attivazione online. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

Attiva Premium Fibra »

All’offerta è possibile associare il pacchetto TIMVISION Gold a 10 euro al mese per 3 mesi, poi 29,90 euro al mese fino al 30/9/22, che prevede:

TIMVISION: film e serie TV italiani e internazionali oltre a cartoni animati e produzioni originali. Il pacchetto comprende anche il meglio dei contenuti tramessi da Mediaset negli ultimi 7 giorni ed Eurosport Player incluso per 12 mesi

film e serie TV italiani e internazionali oltre a cartoni animati e produzioni originali. Il pacchetto comprende anche il meglio dei contenuti tramessi da negli ultimi 7 giorni ed incluso per 12 mesi DAZN – tutta la Serie A (10 partite per giornata), Serie BKT con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con La Liga, Copa Libertadores , UEFA Women’s Champions League , alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine oltre ai canali tematici di Inter e Milan . La programmazione dell’app comprende anche altri sport oltre al calcio come MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette insieme ai canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD

– tutta la (10 partite per giornata), con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con , , alcuni match di e oltre ai di e . La programmazione dell’app comprende anche altri sport oltre al calcio come e e per la boxe, e insieme ai canali e Infinity+ (incluso per 12 mesi) – le prossime tre stagioni della UEFA Champions League , con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche on demand e 4K . Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Premiere

– le prossime , con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche e . Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Netflix – piano standard per la visione di film, serie TV, cartoni animati, documentari e produzioni originali in HD e su due dispositivi in contemporanea

– piano standard per la visione di film, serie TV, cartoni animati, documentari e produzioni originali in HD e su due dispositivi in contemporanea Disney+ – serie e film per gli adulti e per i più piccoli tutte le produzioni di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star

– serie e film per gli adulti e per i più piccoli tutte le produzioni di e Voucher omaggio Premium Pack Leghe Fantacalcio Serie A TIM

Attiva TIM Premium Fibra con TIMVISION Gold »

L’attivazione è di 9,99 euro una tantum più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel costo mensile. Nel caso in cui si registrino problemi allo streaming è stato predisposto un canale di backup sul digitale terrestre in HD al 409.

Il TIMVISION Box è il decoder che permette non solo di guardare TIMVISION ma anche di accedere alle app più popolari come Disney+, Netflix, Prime Video, Youtube e a quelle di Google Play grazie al sistema operativo Android TV anche se non si dispone di una smart TV e su dispositivi mobili (smartphone e tablet iOS e Android). La visione è in Full HD su massimo due terminali in contemporanea. I contenuti si possono scaricare per una visione offline anche su telefono o tablet.

Il TV box è compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre DVBT2, il cui switch è iniziato ufficialmente questa settimana, e consente anche consultare la di guida TV avanzata e navigare fra i programmi in onda e on demand. Con Chromecast integrato si può trasmettere video e musica dal telefono alla TV mentre con i comandi vocali si può accedere ai propri contenuti preferiti, meteo e le news del giorno utilizzando solo la voce. Per seguire lo stato di consegna del TIMVISION Box basta accedere all’Area Clienti MyTIM sul sito o all’app MyTIM.

Chi è cliente di TIM per la telefonia mobile e acquista Premium Fibra può attivare gratuitamente TIM Unica e avere così ogni mese Gigabyte illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 linee), 3 mesi di Disney+ e TIM Safe Web Plus per la protezione di ogni dispositivo connesso alla rete. Il pagamento delle linee mobili e di quella fissa avviene con domiciliazione in bolletta grazie a TIM Ricarica automatica.

9. Illumia Wi-Fi

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in upload in FTTH

Modem Fritz!Box 7530 gratuito per 12 mesi (solo online, poi 2,99 euro al mese)

L’offerta di Illumia ha un costo di 29,90 euro al mese per 24 mesi. Chi è già cliente dell’operatore per Luce o Gas la spesa è di 26,90 euro al mese o di 24,90 euro al mese per chi ha sottoscritto entrambe le forniture. L’attivazione è di 29,90 euro invece di 49,90 euro.

Attiva Ilumia Wi-Fi »