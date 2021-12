Roaming in UE: dal 1° gennaio 2022 aumentano i Giga gratuiti

Dal prossimo 1° gennaio 2022 è prevista l'introduzione di n uove condizioni per il traffico dati in Roaming all'interno dell'UE. La normativa Roaming Like at Home , infatti, si rinnoverà ad inizio del prossimo anno con l'introduzione di condizioni migliorative per gli utenti che vorranno utilizzare la propria tariffa al di fuori dei confini italiani ed all'interno di altri Paesi dell'UE. Ecco le novità in arrivo

Utilizzare la propria tariffa mobile in UE sarà ancora più conveniente a partire dal 1° gennaio 2022. La normativa Roaming Like at Home, infatti, si rinnoverà con l’inizio del nuovo anno consentendo agli utenti di utilizzare un quantitativo maggiore di Giga in roaming all’interno dei Paesi UE. Il bundle utilizzabile, ricordiamo, è collegato al canone mensile dell’offerta attiva ma dal prossimo la formula per calcolare il limite massimo di Giga cambierà, diventando più vantaggiosa per gli utenti.

Roaming in UE: dal 2022 aumentano i Giga disponibili

Con l’inizio del nuovo anno sarà possibile utilizzare più Giga in roaming in UE. Attualmente, infatti, il massimale previsto per i Giga in roaming senza costi è di 3 euro per Giga. A partire dal prossimo 1° gennaio, invece, la soglia massima sarà di 2,50 euro per Giga. La formula per il calcolo dei Giga disponibili in roaming è la seguente: [canone mensile (IVA esclusa)/n] x 2. Fino a fine 2021, il coefficiente n è pari a 3 mentre dal prossimo anno scenderà a 2,5. Di fatto, quindi, aumenterà il bundle utilizzabile senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile per gli utenti.

Da notare, inoltre, che per i prossimi mesi sono previsti ulteriori cambiamenti. La prossima data da cerchiare sul calendario è quella del 1° luglio 2022. Il nuovo massimale, in questo caso, sarà di 2 euro IVA esclusa per singolo Giga. Tale soglia sarà valida fino alla fine del 2022. La normativa Roaming Like at Home prevede ulteriori tagli a vantaggio degli utenti con l’obiettivo di raggiungere la soglia di 1 euro IVA esclusa per Giga che sarà valida a partire dal 1° gennaio 2027.

A partire dal 1° gennaio 2023, ad esempio, si scenderà a 1,80 euro (IVA esclusa). Sono previsti ulteriori passaggi intermedi ad inizio 2024 (1,55 euro), inizio 2025 (1,30 euro) e inizio 2026 (1,10 euro) fino al raggiungere la soglia minima prevista per il 1° gennaio 2027. Per calcolare l’effettiva quantità di Giga disponibile in roaming in UE sarà, quindi, necessario sostituire al coefficiente N il costo indicato che scenderà a 1 ad inizio 2027.

Terminati i Giga mensili in roaming, è prevista una tariffazione a consumo per il traffico dati utilizzato. Tale tariffazione diventerà sempre più conveniente per gli utenti che, quindi, potranno connettersi ad Internet in mobilità con la propria SIM sfruttando condizioni sempre più economiche. Ricordiamo, inoltre, che la normativa Roaming Like at Home è valida in UE e nei Paesi della Area Economica Europea (EEA).

Questo è l’elenco completo: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Guyana francese, La Reunion, Mayotte, Martinica) Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Alcuni operatori di telefonia mobile possono applicare soglie più elevate (quelle indicate in precedenza sono soglie minime). In altri casi, dopo la richiesta di specifiche deroghe, i provider potranno applicare soglie ridotte.