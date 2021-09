Vedere la Serie A senza DAZN è possibile ma bisogna accontentarsi di seguire solo una parte delle partite in calendario. Ecco come fare

Quest’anno tutta la Serie A si può vedere solo su DAZN. L’app di streaming ha infatti acquistato i diritti per trasmettere in esclusiva 10 partite per giornata del campionato italiano fino al 2024. I problemi di trasmissione registrati in questo inizio di stagione, tra blocchi, bassa qualità dell’immagine e schermi oscurati, hanno però reso più diffidenti gli utenti nei confronti di DAZN e spinto diverse associazioni in difesa dei consumatori come il Codacons a chiedere rimborsi per il disservizio. Nonostante queste difficoltà i tifosi tecnicamente non possono comunque fare a meno di un’abbonamento al servizio di proprietà di Perform per seguire la propria squadra del cuore ma c’è un modo per vedere la Serie A senza DAZN. La migliore alternativa, al momento, è affidarsi a Sky.

Come vedere la Serie A senza DAZN

Se volete vedere la Serie A senza DAZN l’unica possibilità è quello di sottoscrivere un abbonamento a Sky. La pay TV però trasmette solo 3 partite per giornata del campionato italiano mentre le altre sono disponibili solo sull’app di streaming. L’offerta dedicata è la seguente:

Sky TV + Sky Calcio

Sky TV

Sky Calcio

Sky HD

Sky Q senza parabola

Sky Go Plus

L’offerta ha un costo di 14,90 euro al mese fino all’1/10/21, poi 19,90 euro al mese. L’attivazione è di 9 euro invece di 99 euro. La consegna è gratuita.

Con Sky Calcio si possono seguire 3 partite su 10 per giornata di Serie A TIM (posticipo del sabato, match delle 12 di domenica e monday night), Serie BTK, 5 partite a turno di Premier League di cui una in 4K HDR, una selezione di partite di Ligue 1 e Bundesliga e tutte le news e approfondimenti dei commentatori di Sky.

Sky TV offre accesso a serie TV molto popolari e Sky Originals come Coroner, L’assistente di volo – The Flight Attendant, Temple eI Luminari – Il Destino nelle Stelle. Il pacchetto comprende anche documentari sul mondo animale (I grandi parchi d’Africa), sport (Paolo Rossi – Un campione è un sognatore che non si arrende mai), storia e scienza (Greta Thunberg – Un anno per salvare il mondo) e show di successo come The Royals – Amori a corte (2 stagioni), Mika – Versailles Concert e Comedy Rehab.

IL decoder Sky Q non prevede l’installazione della parabola ed è compatibile con lo standard digitale terrestre DVB T2 HEVC. Il dispositivo consente di controllare il televisore con i comandi vocali e registrare fino a 3 programmi in contemporanea. Nel pacchetto sono compresi anche una memoria da 1 TB, tutti i canali del digitale terrestre, modalità on demand e la possibilità di accedere ad app come Netflix, DAZN, Disney+, Mediaset Play, YouTube e Spotify direttamente dall’hub dedicato.

L’alternativa a Sky è quella di attivare il pass Sport di NOW TV al costo di 14,99 euro al mese. Il pacchetto compende infatti tutta la programmazione di Sky Calcio ma senza dover sottoscrivere un abbonamento alla pay TV. Il pass si può disattivare quando si vuole e gratuitamente almeno 24 ore prima la scadenza del periodo di visione.

In questi giorni a causa dei problemi di trasmissione registrati da DAZN, soprattutto in occasione di Napoli-Juventus e Juventus-Milan, si ventilava l’ipotesi di una cessione in sub-licenza dei diritti per la Serie A per la trasmissione su digitale terrestre e satellite ma al momento si tratta solo di una possibilità e comunque i canali alternativi sarebbero attivi solo in caso di un sovraccarico della rete per lo streaming.

Se non vi accontentate e volete seguire tutta la Serie A non vi resta che passare a DAZN. Per sottoscrivere un abbonamento basta collegarsi al sito dell’app da mobile o web e cliccare sulla voce Attiva ora nella pagina principale. Per completare la registrazione dovrete inserire nome e cognome, indirizzo email e scegliere una password e il metodo di pagamento che preferite.

La programmazione di DAZN comprende anche tutta la Serie BKT con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con La Liga, Copa Libertadores, oltre ai canali tematici di Inter e Milan. Si possono poi seguire molti altri sport come MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette insieme ai canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD. E’ possibile vedere le partite su smart TV, smartphone, tablet, console per videogiochi e dongle TV come Chromecast e Amazon Fire Stick. Allo stesso account si possono associare fino a 6 dispositivi e guardare le partite in conteporanea su due di essi.

DAZN ha un costo di 29,99 euro al mese. E’ possibile disdire in ogni momento senza penali o costi aggiuntivi.

DAZN è inoltre incluso nell’offerta TIMVISION Calcio e Sport di TIM insieme alla Champions League su Infinity+ e film, serie TV, produzioni originali, documentari e cartoni animati di TIMVISION. Il pacchetto comprende anche il tv box, un voucher valido per il Premium Pack di Leghe Fantacalcio Serie A TIM e se si acquista iPhone 13 (disponibile dal 24 settembre) si ottiene la priorità nella consegna. L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese e 19,99 euro di attivazione più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel prezzo. Oltre al calcio si può aggiungere anche Disney+ (34,99 euro al mese), Netflix (39,99 euro al mese) o entrambi (TIMVISION Gold a 44,99 euro al mese).

Non solo, TIMVISION Calcio e Sport può anche essere associato a una delle offerte fibra ottica di TIM che prevedono navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo con la FTTH (Fiber to the Home), chiamate illimitate verso tutti (solo con attivazione online), modem TIM Hub+ e attivazione inclusi.

Gi stessi contenuti sono inclusi anche nell’offerta Kena TIMVISION di Kena Mobile insieme a 1 GB per navigare fino a 60 Mbps in downoad e 30 Mbps in upload. La tariffa è disponibile per chi attiva una nuova SIM. Anche in questo il caso il costo è di 29,99 euro al mese più 19,99 euro di attivazione e 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel prezzo

