Le 5 migliori offerte Internet senza linea fissa di Settembre 2021

La maggior parte degli italiani ha ormai definitivamente abbandonato il telefono fisso. Ormai gli smartphone sono talmente diffusi che questa modalità di comunicazione è diventata obsoleta. In molti credono però che per una connessione Internet di casa serva una linea fissa attiva. In realtà è molto semplice avere Internet senza linea fissa. Le prestazioni sono paragonabili a quelle delle offerte fibra ottica e il prezzo in media è anch’esso molto simile.

Le 5 migliori offerte Internet senza linea fissa

Le offerte Internet senza linea fissa prevedono sostanzialmente due tipologie di connessione. La prima prevede l’utilizzo di un modem Wi-Fi in grado di diffondere il segnale in tutte le camere dell’abitazione. Il collegamento avviene tramite la rete la mobile. Solitamente il router è anche trasportabile e basta collegarlo alla corrente elettrica per iniziare a navigare anche fuori casa.

La seconda tecnologia per Internet senza linea fissa è la cosiddetta FWA (Fixed Wireless Access). Questa tipologia di connessione prevede che il segnale percorre parte del percorso verso l’utente finale tramite la fibra ottica ma l’ultimo miglio è coperto utilizzando la rete mobile. Le offerte FWA includono quindi due diverse tipologie di apparati, indoor e outdoor, a seconda della copertura disponibile al proprio indirizzo. Il primo è direttamente collegato al modem mentre il secondo, installato all’esterno della casa, prevede anche un’antenna. Per verificare la copertura potete utilizzare l’apposito strumento gratuito di SOStariffe.it.

1. Super Internet Casa

Navigazione illimitata fino a 300 Mbps in downlaod e 50 Mbps in upload

Modem Super Internet Wi-Fi incluso

L’offerta WindTre ha un costo di 17,99 euro al mese invece di 24,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi. L’attivazione è di 6,99 euro con offerta attiva per almeno 24 mesi. L’offerta è disponibile solo in determinati Comuni.

2. Linkem Maxi Mega Promo 20 anni

Navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download e 10 Mbps in upload in FWA

Apparato da interno o da esterno a seconda della copertura incluso

Assistenza Prime inclusa

L’offerta Linkem ha un costo di 19,90 al mese per i primi 6 mesi, poi 26,90 euro al mese, entro il 4/10/21. Il contributo di attivazione è di scontato a 49 euro e suddiviso nelle prime 5 fatture invece di 100 euro. Il costo di disattivazione è di 23,90 euro.

3. PosteMobile Casa Web

Navigazione illimitata fino a fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in 4G+

Modem incluso e trasportabile

Assistenza tecnica dedicata tutti i giorni dalle 7 alle 24 al numero gratuito 160

L’offerta PosteMobile ha un costo di 20,90 euro al mese invece di 26,90 euro fino al 29/9/21. L’attivazione è di 29 euro. L’importo sarà fatturato a intervalli bimestrali in bolletta e potrà essere pagato con addebito su conto corrente a seguito della domicilizione o bollettino postale. L’imposta di bollo di 16 euro sarà rateizzata in 8 fatture. La consegna del modem, che non richiede l’intervento di un tecnico per la configurazione, è gratuita per le nuove attivazioni.

4. PosteCasa Ultraveloce

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload in FTTH

chiavetta USB per navigare in 4G fino a 150 Mbps anche fuori casa inclusa

Modem Wi-Fi trasportabile incluso

Assistenza tecnica dedicata chiamando gratuitamente il 160

L’offerta ha un costo di 26,90 euro al mese invece di 30,90 euro al mese e con attivazione, consegna e prima installazione del modem e chiavetta USB in promozione a 49 euro invece di 99 euro. Per l’installazione si verrà contattati dall’operatore per fissare un appuntamento. L’imposta di bollo di 16 euro sarà rateizzata in 8 fatture. In caso di cessazione del contratto il cliente dovrà restituire entro 60 giorni il modem e la chiavetta USB a propria cura e spese.

5. Vodafone Casa Wireless

Navigazione fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload per 200 GB, poi la velocità scende a 3 Mbps in download e 1 Mbps in upload

Chiamate a consumo

Modem incluso

Attivazione inclusa (6 euro al mese per 24 mesi)

IP privato dinamico incluso (su richiesta anche un IP pubblico dinamico)

L’offerta ha un costo di 21,90 euro al mese invece di 24,90 euro con vincolo di 24 mesi. Con “Prova Vodafone 3 mesi” è possibile disattivare gratuitamente la tariffa entro 3 mesi dall’attivazione. In caso di recesso prima dei 24 mesi, l’utente è tenuto a versare un importo di 6 euro per ogni mese mancante al 24esimo.

A seconda della copertura disponibile è prevista l’installazione di un apparato indoor od outdoor. Il primo è collegato direttamente alla Vodafone Power Station e trasmette il segnale in modalità Wi-Fi o Ethernet permettendo di collegare fino a 64 dispositivi. Non è previsto l’intervento di un tecnico ma è possibile ottenere assistenza per la verifica della corretta installazione, risolvere eventuali difficoltà e confermare la qualità della linea. L’apparato outdoor richiedere l’installazione da parte di un tecnico di Vodafone, e permette di collegare in modalità wireless o via cavo fino a 99 dispositivi.

Gli apparati verranno consegnati direttamente a casa senza costi aggiuntivi. Un tecnico dell’operatore provvederà a verificare che la linea funzioni in modo corretto. L’utente potrà seguire l’andamento della consegna dell’ordine grazie a un apposito tracking tool. In più, per 12 giorni è disponibile un numero dedicato per trovare risposta ad eventuali dubbi o perplessità riguardo l’attivazione del servizio. Vodafone offre inoltre assistenza multicanale tramite WhatsApp, nell’Area Fai da Te sul sito o utilizzando l’app MyVodafone.

E’ previsto un costo di 72 euro per la copertura del modulo indoor e di 96 euro per quello outdoor. L’importo può essere pagato in prima futura o suddiviso in rate rispettivamente di 3 e 4 euro al mese per 24 mesi. Il costo di disattivazione dell’offerta in caso di passaggio ad altro operatore o disattivazione della linea fissa è di 25 euro.

Impossibile non citare altre due offerte FWA. La prima è TIM Super FWA e oltre a una connessione Internet wireless di qualità offre un ulteriore vantaggio per chi è già cliente dell’operatore per la telefonia mobile. A queste condizioni è infatti possibile attivare gratuitamente TIM Unica e avere così ogni mese Gigabyte illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 linee) e 3 mesi di abbonamento a Disney+ (poi 4,99 euro al mese).

5. TIM Super FWA

Traffico illimitato per navigare fino a 40 Mbps in download e 4 Mbps in upload (massimo 930 GB ogni 30 giorni)

Chiamate a consumo verso fissi e mobili nazionali a 19 cent al minuto con 19 cent di scatto alla risposta (chiamate illimitate a 2 euro in più al mese)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi per i nuovi clienti)

Modem FWA Indoor od Outdoor incluso

IP Privato di default (IP pubblico dinamico gratis su richiesta)

L’offerta TIM ha un costo di 24,90 euro al mese invece di 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. E’ possibile acquistare l’opzione Super Velocità (solo con modem Outdoor) per navigare fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload a 2 euro al mese con primo mese gratuito.

A seconda della copertura disponibile verrà fornito in comodato d’uso il modem Indoor Huawei B818 o quello Outodoor ZTE MF258A. Il primo è autoinstallante e dispone di 2 porte LAN Giga Internet, porta TEL per il telefono di casa e consente di collegare fino a 64 dispositivi contemporaneamente. Per il secondo, invece, è prevista l’installazione da parte di un tecnico specializzato di TIM al costo di 99 euro rateizzato in 24 rate da 4,13 euro al mese. Il modem è dotato di 3 porte Giga Ethernet (di cui cui una WAN & PoE), tecnologia LTE Cat. 12 e permette di collegare fino a 32 dispositivi contemporeamente. La mini-SIM inclusa è nel formato 2FF. L’utente può recedere in ogni momento dall’offerta sostenendo un costo di disattivazione della linea di 25 euro.

La seconda è una versione migliorata di Vodafone Casa Wireless che offre una velocità di navigazione nettamente superiore rispetto a quella base:

7. Vodafone Casa Wireless+

Navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Superata la soglia di 3.5 x consumo medio mensile (142 GB negli ultimi 9 mesi) potrebbero essere applicate limitazioni alla velocità

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Modem incluso

Attivazione inclusa (6 euro al mese per 24 mesi)

IP privato dinamico incluso (su richiesta anche un IP pubblico dinamico)

L’offerta ha un costo di 26,90 euro al mese invece di 29,90 euro con vincolo di 24 mesi. Con “Prova Vodafone 3 mesi” è possibile disattivare gratuitamente la tariffa entro 3 mesi dall’attivazione. In caso di recesso prima dei 24 mesi, l’utente è tenuto a versare un importo di 6 euro per ogni mese mancante al 24esimo.

E’ previsto un costo di 72 euro per la copertura del modulo indoor e di 96 euro per quello outdoor. L’importo può essere pagato in prima futura o suddiviso in rate rispettivamente di 3 e 4 euro al mese per 24 mesi. Il costo di disattivazione dell’offerta in caso di passaggio ad altro operatore o disattivazione della linea fissa è di 25 euro.