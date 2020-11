Dalla scorsa settimana è partita ufficialmente la Fase 1 del Bonus PC e Internet . La nuova agevolazione mette a disposizione delle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 Euro la possibilità di ottenere un voucher da 500 Euro per l'attivazione di un abbonamento Internet casa, con velocità di almeno 30 Mbps, e per l'acquisto contestuale di un PC o un tablet. Ecco come prenotare la propria quota del Bonus PC e Internet e come verificare i fondi residui per l'iniziativa.

Come prenotare la propria quota per il Bonus PC e Internet

Il Bonus PC e Internet, per la Fase 1 partita lo scorso 9 novembre, mette a disposizione delle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 Euro un voucher da 500 Euro per l’attivazione di un abbonamento Internet casa e l’acquisto contestuale di un PC o un tablet. Ad oggi, molti operatori accreditati hanno già presentato offerte compatibili con l’agevolazione che i beneficiari del voucher possono richiedere seguendo le modalità predisposte da ogni singolo provider.

L’erogazione del bonus non è ancora partita. In queste settimane, infatti, siamo ancora in una fase di prenotazione. I beneficiari hanno la possibilità di prenotare la propria quota del Bonus PC e Internet per la Fase 1 e dovranno poi attendere l’effettiva erogazione del voucher da 500 Euro. Ecco come fare la prenotazione:

Come prenotare il voucher da 500 Euro per Internet e PC

Per poter prenotare la propria quota del Bonus PC e Internet è necessario contattare l’operatore con cui si desidera attivare un nuovo abbonamento Internet casa. Ogni operatore mette a disposizione diversi canali di contatto (sito web, assistenza clienti telefonica, punti vendita sparsi sul territorio). Il beneficiario del voucher dovrà scegliere una delle offerte compatibili con il bonus e contattare l’operatore, manifestando l’interesse all’attivazione del bonus.

Per la prenotazione del Bonus PC e Internet sarà necessario fornire:

i dati personali, una copia del documento di identità e del codice fiscale dell’intestatario della linea

la certificazione ISEE (per la Fase 1 il limite massimo è di 20.000 Euro)

una copia del contratto Internet in essere (se disponibile)

il modulo Domanda di ammissione

Dopo aver raccolto la richiesta, l’operatore dovrà verificare la disponibilità dei fondi e la correttezza della domanda. Ricordiamo che per accedere al voucher da 500 Euro è necessario:

avere una certificazione ISEE inferiore a 20.000 Euro

poter attivare una connessione Internet da almeno 30 Mbps in download (se già in possesso di tale connessione, si dovrà attivare una FTTH sino a 1 Gbps)

per i residenti nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Toscana è necessario risiedere in uno dei comuni in cui è disponibile il voucher

Scopri le offerte e gli operatori accreditati per il Bonus PC»

Come verificare la disponibilità dei fondi per la Fase 1 del voucher

L’agevolazione prevista per le famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 Euro è soggetta alla disponibilità dei fondi. La Fase 1 del Bonus PC e Internet prevede un fondo complessivo di 200 milioni di Euro che vengono suddivisi su base regionale in base a criteri già prestabiliti in fase di formulazione dell’agevolazione stessa.

La verifica della disponibilità dei fondi è essenziale per portare a termine la prenotazione del voucher e, quindi, per attivare il nuovo abbonamento Internet e acquistare il PC o il tablet a prezzo scontato. I beneficiari del voucher possono controllare, in tempo reale, la disponibilità dei fondi su base regionale in modo da verificare, in anticipo, se la propria richiesta verrà o meno accettata.

Per la verifica della disponibilità dei fondi è possibile consultare un’apposita dashboard disponibile sul sito bandaultralarga.italia.it. Tale dashboard consente di accedere ad informazioni precise in merito alla disponibilità dei fondi in tempo reale. Per maggiori dettagli è possibile consultare il link riportato qui di sotto.

Consulta i fondi residui per il Bonus PC e Internet»