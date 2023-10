Bollette online Enel : è ampio il ventaglio dei canali digitali che il brand dell’energia mette a disposizione dei propri clienti per saldare le fatture di luce e gas. Tutto quello che c’è da sapere a ottobre 2023 e le migliori offerte firmate Enel per la fornitura domestica individuate dal comparatore di SOStariffe.it .

Pagare le bollette online Enel è semplice come un click. Grazie ai numerosi canali digitali che la compagnia energetica mette a disposizione dei propri clienti, il pagamento delle fatture di luce e gas è un procedimento sempre più veloce, intuitivo, hi-tech e dal risparmio di tempo assicurato.

Prima di capire quali siano e come funzionino i vari metodi di pagamento offerti da Enel Energia, ricordiamo che il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas (il link per l’accesso qui sotto) è uno strumento che va in soccorso dei consumatori quando sono disorientati dall’ampio assortimento delle soluzioni energia e metano del Mercato Libero.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Grazie a questo strumento, è possibile confrontare le offerte luce e gas proposte dai gestori energetici della libera concorrenza a partire dalla “fame” di elettricità e gas del proprio nucleo familiare. Inserendo, infatti, il dato del proprio consumo annuale, il comparatore di SOStariffe.it restituisce una classifica con le opzioni più vantaggiose tra cui scegliere sulla base di quel determinato fabbisogno.

L’informazione relativa al proprio consumo è facilmente consultabile in una recente bolletta inviata dal proprio fornitore (ecco come leggere la bolletta luce e come leggere la bolletta gas), oppure è stimabile impostando i filtri integrati nel comparatore stesso, accessibile cliccando sul widget qui sotto:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Bollette online Enel: ecco i canali per pagarle a ottobre 2023

BOLLETTE ENEL: COSA SAPERE 1 Enel Energia mette a disposizione dei propri clienti un ampio ventaglio di canali digitali per il pagamento delle fatture da remoto 2 Tra le novità c’è la possibilità di pagare dall’App di Enel Energia inquadrando il QR Code stampato sulla bolletta 3 Per gli amanti del bollettino tradizionale, non mancano gli sportelli fisici dove saldare le fatture ricevute da Enel Energia

Oltre all’addebito delle fatture sul conto corrente (con il pagamento che avviene in automatico il giorno della loro scadenza), è possibile saldare le bollette emesse da Enel con i seguenti metodi digitali:

accedendo all’ Area Clienti del sito di Enel Energia;

di Enel Energia; utilizzando l’ app Enel Energia ;

; tramite un avviso di pagamento pagoPA ;

; con bonifico bancario.

Effettuando il login nell’Area clienti del sito web, è possibile procedere al saldo delle bollette con:

carta di pagamento dotata di PAN (codice di 16 cifre) gestita dai circuiti Visa, MasterCard, Maestro, American Express, emessa in Italia e nell’intera area SEPA;

PayPal.

Da notare che è possibile pagare online una bolletta Enel Energia utilizzando MyBank o Bancomat Pay (in questo caso, le commissioni sono fissate dalla banca presso cui il cliente ha il proprio conto), oppure tramite PagoPa (le commissioni sono stabilite dai Prestatori del Servizio di Pagamento).

Per quanto riguarda il saldo delle fatture tramite App, si può contare sempre sulla carta di pagamento dotata del codice PAN, PayPal o PagoPA. Per gli amanti della tecnologia, c’è anche la possibilità di accorciare ulteriormente i tempi di pagamento utilizzando il QR code. Come si legge sul sito di Enel Energia, infatti, è necessario accedere all’app e selezionare la voce “Novità” e, quindi, “Paga in uno scatto”, inquadrando il QR Code presente nelle prime due pagine della bolletta con la fotocamera del proprio smartphone.

Come detto, l’avviso di pagamento PagoPA può essere eseguito online tramite l’App o il sito web di Enel Energia, oppure attraverso l’App IO, l’app dei servizi pubblici. È, inoltre, possibile pagare le bollette online Enel attraverso il servizio CBILL, disponibile su tutti i servizi di home banking delle banche convenzionate.

La compagnia energetica Enel soddisfa però anche le esigenze dei clienti che vogliano continuare a pagare le bollette nel metodo tradizionale (con il bollettino cartaceo), assicurando tale servizio nei punti vendita Enel X Pay, la rete di agenzie convenzionate in tutta Italia. In questo caso, è necessario pagare una commissione di 1,30 euro. Disponibili anche i punti Lottomatica Servizi o Sisal Pay o in uno dei punti vendita Coop abilitati.

Bollette online Enel: l’offerta Enel Flex ad ottobre 2023

NOME DELL’OFFERTA TIPO DI TARIFFA COSTO LUCE/GAS SPESA MENSILE Enel Flex Luce A prezzo indicizzato 0,1733 €/kWh (in Fascia F1 e F2)

0,1257 €/kWh (in Fascia F3) 88,05 €/mese Enel Flex Gas A prezzo indicizzato 0,54768 €/Smc 152,10 €/mese

Tra le offerte di punta proposte da Enel Energia, spicca l’offerta Enel Flex Luce e Gas. Si tratta di un’offerta luce e gas a prezzo indicizzato che assicura l’accesso al prezzo di energia e metano all’ingrosso, in base all’andamento degli indici PUN e PSV. Tali indici, aggiornati mensilmente, consentono ai clienti domestici di ricevere bollette sempre in linea con l’andamento del mercato. Al diminuire del valore di PUN e PSV, le fatture saranno più leggere a parità di consumi. In caso contrario, invece, gli importi aumenteranno.

Ecco le condizioni tariffarie di Enel Flex luce:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,0572 €/kWh di contributo al consumo (nelle Fasce F1 e F2) e PUN + 0,0198 (nella fascia F3);

di contributo al consumo (nelle Fasce F1 e F2) e (nella fascia F3); tariffazione trioraria per beneficiare di un costo inferiore dell’energia la notte e nei giorni festivi;

per beneficiare di un costo inferiore dell’energia la notte e nei giorni festivi; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 12 euro al mese (per un totale di 144 euro all’anno a fornitura).

Attivando Enel Flex Luce, una “famiglia tipo” (che consumi 2.700 kWh di energia elettrica all’anno) spenderebbe 88,05 euro al mese in bolletta. Per maggiori informazioni sull’offerta, ecco il link di riferimento:

Scopri ENEL Flex Luce »

Per quanto riguarda la fornitura di gas, Enel Flex Gas propone le seguenti tariffe: il gas costa come il PSV+ 0,155€/Smc di contributo al consumo. Anche in questo caso, è previsto il pagamento di una quota fissa per spese di commercializzazione e vendita pari a 12 euro al mese, per 144 euro all’anno. Una “famiglia tipo” (con 1.400 Smc di metano contabilizzati in un anno) che decidesse di sottoscrivere questa offerta di Enel Energia si vedrebbe ricevere bollette gas dall’importo di 152,10 euro al mese.

Scopri ENEL Flex Gas »

Entrambe le offerte luce e gas della gamma Enel Flex consentono di beneficiare di uno sconto sul canone della fibra Enel, che permette di navigare da casa alla velocità di 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH. La riduzione del prezzo della fibra varia a seconda del contratto sottoscritto:

Fibra Formidabile Dual è il benefit rivolto ai clienti domestici che a un contratto di fornitura luce o fornitura gas vogliano affiancare l’attivazione di Enel Fibra. In questo caso, il canone mensile dell’offerta fibra è pari a 22,90 euro al mese (anziché 26,90 euro al mese) per 24 mesi (con uno sconto di 4 euro al mese sul prezzo di listino);

è il benefit rivolto ai clienti domestici che a un contratto di fornitura luce o fornitura gas vogliano affiancare l’attivazione di Enel Fibra. In questo caso, il canone mensile dell’offerta fibra è pari a (anziché 26,90 euro al mese) per 24 mesi (con uno sconto di 4 euro al mese sul prezzo di listino); Fibra Formidabile Trio è lo sconto destinato ai clienti Enel Energia sia per la fornitura luce sia per quella gas che vogliano abbinare la fibra per avere Internet a casa. Il canone mensile è ulteriormente ridotto e si pagherà 21,90 euro al mese per 24 mesi, con una riduzione di 5 euro al mese sul prezzo di listino;

è lo sconto destinato ai clienti Enel Energia sia per la fornitura luce sia per quella gas che vogliano abbinare la fibra per avere Internet a casa. Il canone mensile è ulteriormente ridotto e si pagherà per 24 mesi, con una riduzione di 5 euro al mese sul prezzo di listino; Fibra Formidabile: in assenza di un qualsiasi contratto per le forniture domestiche di luce/gas di Enel Energia, la fibra costerà 24,90 euro al mese per 24 mesi (lo sconto è di 2 euro al mese rispetto al prezzo di listino).

Clicca al link di seguito per maggiori dettagli su Enel Fibra:

Attiva Enel Fibra »

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 853,91 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 906,78 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 917,83 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.