Tutto quello che c’è da sapere sul B onus fotovoltaico balcone , la detrazione del 50% della spesa per l’acquisto e l’installazione di pannelli solari plug & play . Oltre a un focus su come calcolare il miglior preventivo per un impianto fotovoltaico a casa a ottobre 2023 con il comparatore di SOStariffe.it .

In Italia, secondo stime di Legambiente, ci sono circa 23 milioni di balconi o superfici verticali adatti all’installazione dei cosiddetti pannelli solari plug & play, ovvero moduli di ridotte dimensioni (e con potenza di solito inferiore ai 350W) che si collegano facilmente alla rete elettrica con una presa di corrente dedicata.

Se solo il 20% di questi appartamenti, calcola l’associazione ambientalista, si dotasse di un pannello solare da balcone si eviterebbe l’immissione in atmosfera di oltre 600mila tonnellate di CO₂ all’anno, pari a quella assorbita da una foresta di circa 35 milioni di alberi.

Un beneficio per l’ambiente, ma anche una boccata d’ossigeno per i budget familiari (su cui incombono nuovi aumenti bollette luce e gas) che rendono il fotovoltaico da appartamento una soluzione sempre più ricercata dai consumatori, anche per gli incentivi messi a disposizione grazie al Bonus fotovoltaico balcone.

Bonus fotovoltaico balcone: cos’è e come funziona ad ottobre 2023

COSA SAPERE SUL BONUS FOTOVOLTAICO BALCONE 1 L’agevolazione consiste in una detrazione IRPEF del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto e installazione dei pannelli solari da balcone 2 La spesa sostenuta può essere spalmata in 10 anni 3 Il bonus è valido fino al 31 dicembre 2024, salvo proroghe della misura. Dal 2025 la detrazione passerà dal 50% al 36%

Sebbene i pannelli solari plug & play prevedano costi iniziali più bassi rispetto a quelli necessari per l’installazione di un impianto fotovoltaico tradizionale, è comunque garantita anche per questa tipologia di prodotti la possibilità di beneficiare del bonus fotovoltaico balcone così da ridurre i tempi di ammortamento del dispositivo per l’autoproduzione di energia elettrica.

Si tratta, infatti, di un incentivo che consente una detrazione IRPEF del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione del fotovoltaico da appartamento. Ricordiamo che, in genere, un pannello solare da balcone fino a 300W ha un costo che si aggira sui 700 euro, mentre tra i 300W e fino agli 800 W il prezzo oscilla in una forbice tra i 1.000 e i 1.400 euro.

In aggiunta al kit fotovoltaico da balcone, vanno poi considerati dei costi extra per il montaggio da parte di tecnici qualificati, qualora non si sia in grado di effettuare questa operazione in autonomia. Inoltre, si potrebbe anche valutare la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa per proteggere i pannelli fotovoltaici dal maltempo e agenti esterni.

L’agevolazione fiscale, che consente di spalmare in 10 anni la spesa per acquisto e installazione del fotovoltaico da balcone, è valida fino al 31 dicembre 2024. Successivamente, salvo proroghe della misura, l’incentivo resterà in vigore ma la percentuale di detrazione passerà dal 50% al 36%.

Per beneficiare del bonus fotovoltaico balcone è necessario inviare la comunicazione all’ENEA (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Tra i requisiti per ottenere l’agevolazione c’è la necessità di pagare tramite bonifico. Inoltre, sul bonifico devono risultare sia l’importo speso sia la causale dell’operazione (Bonifico per detrazioni previste dall’art. 16-bis del Dpr 917/1986).

