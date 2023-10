Bonus revisione 2023 è il rimborso a disposizione dei proprietari di un veicolo che è stato revisionato nel corso di quest'anno. È possibile richiedere questa agevolazione fino al 31 dicembre 2023 . Su SOStariffe.it, come fare per ottenerlo, insieme alle migliori assicurazioni auto di novembre 2023.

Bonus revisione 2023 è un contributo statale introdotto dal 1°novembre 2021 per compensare l’aumento dei costi per la revisione. I proprietari di un veicolo sottoposto a revisione possono beneficiare di questo rimborso che è pari a 9,95 euro.

Questa agevolazione spetta ai proprietari di autoveicoli fino a 35 quintali, di motoveicoli e ciclomotori e di minibus fino a 15 posti che abbiano effettuato la revisione nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Bonus revisione 2023: che cos’è e come ottenerlo a novembre 2023

Bonus revisione 2023 prevede un contributo statale pari a 9,95 euro. Per ottenerlo è necessario che il proprietario del veicolo acceda alla piattaforma “Bonus Veicoli Sicuri” (www.bonusveicolisicuri.it) tramite le credenziali SPID, CNS o CIE e compili il modulo online, indicando:

data e luogo dove è stata effettuata la revisione;

numero di targa del veicolo intestato alla stessa persona che richiede il rimborso;

le proprie generalità;

un indirizzo e-mail;

codice IBAN del conto corrente del proprietario del veicolo per l’accredito del contributo statale.

Va sottolineato che la revisione di un veicolo è obbligatoria. È, infatti, prevista dal Codice della Strada. L’articolo 80, comma 3, recita: per auto, moto e autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale “di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo”, la revisione “deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni“.

L’inottemperanza a questo obbligo di legge è sanzionato con una multa. La revisione è utile per accertare sicurezza, efficienza e funzionalità del veicolo con il quale si circola. Per questo motivo sono verificate:

le condizioni degli pneumatici ;

; le condizioni della carrozzeria;

il funzionamento degli impianti dei freni;

il funzionamento dei fari e dell’impianto elettrico;

il livello di emissioni dei gas di scarico.

La revisione ha un costo pari a 45 euro se eseguita nei centri della Motorizzazione, mentre se effettuata nelle officine private, il costa sale a 79 euro.

