ho. Mobile anche questo mese si conferma tra i migliori operatori di telefonia mobile per rapporto qualità prezzo e trasparenza. Il gestore low cost di Vodafone infatti propone tante offerte differenti per tutti i gusti e di recente ha lanciato un nuovo servizio che permette di personalizzare a piacimento il proprio numero di telefono. Ecco quindi una descrizione completa delle offerte ho Mobile 2023 e come attivarle.

Offerte ho mobile 2023: le migliori di ottobre

Le offerte mobile di ho. Mobile Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile ho. 5,99 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese ho. 6,99 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 €/mese per i nuovi numeri ho. 7,99 minuti e SMS illimitati + 180 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 €/mese ho. 8,99 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 8,99 €/mese ho. 9,99 minuti e SMS illimitati + 230 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 €/mese ho. 10,99 minuti e SMS illimitati + 300 GB in 4G fino a 30 Mbps 10,99 €/mese ho. 11,99 minuti e SMS illimitati + 50 GB in 4G fino a 30 Mbps 11,99 €/mese ho. 13,99 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 €/mese ho. Un’offerta per la casa minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G fino a 60 Mbps 15,99 €/mese per i nuovi clienti

Le offerte ho Mobile 2023 sono tra le migliori che si possono trovare sul mercato. Per confrontarle con quelle di altri operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per ottenere tutte le informazioni che vi servono per trovare la soluzione più conveniente in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla online con la massima comodità cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà in automatico verso il sito dell’operatore per completare l’acquisto.

ho. Mobile permette di navigare fino a 30 Mbps in download e upload sulla sua rete 4G che copre oltre il 98% del territorio italiano. In più grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare, navigare su Internet e utilizzare le app anche contemporaneamente. Le offerte si rinnovano sempre lo stesso giorno del mese e i Giga inclusi non cambiano. Non ci sono vincoli né costi nascosti. Con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare le tariffe per un mese e decidere poi se continuare con l’operatore o richiedere online il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute.

Chi passa a ho. Mobile da Iliad o alcuni operatori virtuali come Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce e altri con portabilità gratuita del numero a ottobre può scegliere tra:

ho. 5,99

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps

per navigare in 4G fino a 30 Mbps 5,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,99 euro al mese più una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo.

ho. 7,99

minuti e SMS illimitati

180 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps

per navigare in 4G fino a 30 Mbps 7,3 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese più una ricarica da 8 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo.

ho. 9,99

minuti e SMS illimitati

230 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps

per navigare in 4G fino a 30 Mbps 9,1 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese più una ricarica da 11 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo.

ho. 10,99

minuti e SMS illimitati

300 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps

per navigare in 4G fino a 30 Mbps 10,1 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 10,99 euro al mese più una ricarica da 11 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo.

Per tutte le offerte il contributo per attivazione e SIM è gratuito, così come la spedizione.

Per chi invece passa a ho. Mobile da Vodafone, WindTre, TIM e Very Mobile con portabilità gratuita del numero sono invece disponibili:

ho, 11,99

minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps

per navigare in 4G fino a 30 Mbps 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese più una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo.

ho, 13,99

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps

per navigare in 4G fino a 30 Mbps 12,8 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 13,99 euro al mese più una ricarica da 14 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo.

Per queste offerte il contributo per l’attivazione è a partire da 9,99 euro una tantum mentre SIM e spedizione sono gratuite.

Se volete invece attivare una SIM con un nuovo numero potete attivare:

ho. 6,99 per nuovi numeri

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps

per navigare in 4G fino a 30 Mbps 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,99 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Anche in questo caso attivazione, SIM e spedizione sono gratuite.

Tra le offerte ho Mobile 2023 figura anche una tariffa solo dati che può rivelarsi una eccellente alternativa alla rete fissa. Basta infatti abbinare alla SIM un modem Wi-Fi portatile o una chiavetta Internet per avere una connessione a basso prezzo per più dispositivi anche in contemporanea:

ho. Un’offerta per la casa

chiamate a 19 cent al minuto

SMS a 29 cent

300 GB in 4G fino a 60 Mbps

in 4G fino a 60 Mbps 14,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 15,99 euro al mese per i nuovi clienti o 13,99 euro al mese per quelli vecchi. Nel primo caso si deve aggiungere una ricarica da 16 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo mentre nel secondo la ricarica è da 14 euro. Il contributo per l’attivazione è di 3,99 euro una tantum mentre SIM e spedizione sono gratuite. Con questa tariffa avete incluso anche uno sconto per acquistare su Amazon.it un dispositivo TP-Link tra:

10 euro di sconto per un router Basic: TL-MR6400

15 euro di sconto per un router Advanced: Archer MR550

20 euro di sconto per un sistema Mesh: Deco E4 (3-pack)

Offerte ho. Mobile 2023: tutti i servizi inclusi

Tutte le tariffe di ho. Mobile includono gratuitamente servizi come:

Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

Numero 42121 per conoscere il credito residuo

SMS ho. chiamato

Avviso di chiamata

Trasferimento di chiamata

Potete facilmente gestire la vostra offerta tramite l’app ho. La piattaforma è disponibile gratuitamente per iOS e Android e permette di effettuare diverse operazioni come verificare il credito residuo e i consumi, acquistare una ricarica online o attivare il sistema di ricarica automatica, modificare le deviazioni di chiamata, cambiare numero di telefono, richiedere assistenza e molte altre ancora.

ho. blocca la navigazione nel momento in cui si finiscono i Giga inclusi nell’offerta per evitare spese superflue. L’operatore però con il servizio Riparti permette di far ripartite un nuovo ciclo mensile in qualsiasi momento e allo stesso prezzo per riprendere a navigare. L’apposito tasto è presente nell’app ho. e nell’Area Personale sul sito quando si stanno per finire i Giga e resta disponibile fino a poco prima del rinnovo. Utilizzare Riparti può però modificare la scadenza del piano.

Con ho. il turbo al costo di 1,49 euro al mese potete aumentare la velocità di navigazione fino a 60 Mbps in download. L’opzione è anche inclusa in ho.+ insieme agli sconti e promozioni di ho. vantaggi esclusivi al costo di 1,99 euro al mese.

Con ho. il numero che voglio al costo di 4,99 euro potete cambiare il vostro attuale numero di telefono in pochi secondi secondo i vostri gusti. Basta entrare nella sezione “la mia offerta” dell’app ho. e scegliere ho. il numero che voglio. Si può scegliere il nuovo numero inserendo una data o da 2 a 4 cifre libere oppure seguendo alcuni suggerimenti.

Se avete bisogno di assistenza potete contattare il Servizio Clienti al 192121. Il servizio è gratuito chiamando dal proprio numero ho. In alternativa potete visitare la sezione Supporto sul sito dell’operatore o consultare la community dell’ho.fficina per chiedere il parere di un esperto o confrontarvi con gli altri clienti di ho. per risolvere il vostro problema.

Offerte ho. Mobile 2023: come attivarle online

Come acquistare online le offerte di ho. Mobile Procedura SIM consegna gratuita direttamente a casa

ritiro presso una delle edicole convenzionate Mooney Attivazione SPID di secondo livello

video identificazione

Per attivare online le offerte ho Mobile 2023 basta collegarsi al sito dell’operatore, cliccare il tasto “Scopri” in corrispondenza del piano desiderato e poi “Attiva”. Vi verrà richiesto di completare una breve procedura di registrazione inserendo alcuni dati personali. Si può pagare con carta di credito e debito, PayPal o PostePay.

La spedizione della SIM è gratuita e verrà imbucata direttamente nella cassetta delle lettere entro qualche giorno lavorativo. Non c’è quindi obbligo di firma e non serve essere presenti personalmente alla consegna. In alternativa potete ritirarla in prima persona presso una delle edicole convenzionate con Mooney. In questo caso potete pagare anche in contanti direttamente al punto di ritiro. Per avere la vostra SIM dovrete presentare all’edicolante il codice inviato per email dall’operatore.

Per l’attivazione dell’offerta potete effettuare la verifica dell’identità tramite SPID di secondo livello o video identificazione. Nel secondo caso si tratta di realizzare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento con il supporto di un operatore.

Le iniziative di ho. Mobile

ho. Mobile propone ai suoi clienti anche numerose iniziative per ottenere vantaggi e regali. Con ho. Stickers si riceve un bonus da 5 euro raccogliendo 30 adesivi. Gli stickers si collezionano rispondendo ad alcuni quiz o attivando servizi come Riparti e l’autoricarica. ho. Tanti Amici invece vi regala un bonus da 5 euro per ogni amico che passa a ho. Mobile dopo il primo rinnovo mensile. Se questi poi arrivano da alcuni operatori virtuali selezionati come Iliad riceverete un ulteriore bonus da 5 euro. Raggiunta la soglia di 10 amici si vince un superbonus da 50 euro. Il profilo ho. Ambassador, infine, vi assegna un bonus da 50 euro per fare acquisti su Amazon.it ogni 5 amici che passano a ho. Mobile fino a un massimo di 15 amici per un premio di 150 euro.