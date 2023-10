In tempi di rialzo dei prezzi all’ingrosso di energia e metano, complice la guerra in Medio Oriente, le bollette bloccate sono una soluzione tariffaria del Mercato Libero a cui sempre più famiglie guardano per tenere sotto controllo le spese per le forniture domestiche di luce e gas.

L’appeal di queste tariffe è la capacità di fare da “scudo” di protezione contro l’instabilità del mercato energetico: esse, infatti, assicurano ai consumatori un prezzo dell’energia e del gas (espresso in costo kWh e costo metano al metro cubo) che rimane fisso per tutta la durata del vincolo contrattuale (almeno 12 mesi).

I clienti domestici che siano a caccia delle offerte bloccate più vantaggiose a ottobre 2023 possono utilizzare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Basta inserire il proprio consumo annuo di elettricità e metano per vedersi restituito un elenco delle soluzioni più in linea con quel determinato fabbisogno energetico.

Clicca sul pulsante verde di seguito per accedere al confronto delle promozioni:

Bollette bloccate: le offerte luce più vantaggiose a Ottobre 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE COSTO OFFERTA 1 Octopus Energy Octopus Fissa 12 Mesi 0,1840 €/kWh 74,41 €/mese 2 NeN Luce Special 48 0,1980 €/kWh 75,84 €/mese 3 Iren Iren Prezzo Fisso Luce Verde Web 0,1850 €/kWh 77,07 €/mese

Ecco le migliori soluzioni luce a prezzo bloccato che possono essere attivate a ottobre 2023. Le stime di spesa elencate nella tabella qui sopra sono allineate al profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) in un anno.

Chi non conosca il proprio consumo annuo di energia elettrica, può consultare tale dato nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore (ecco come leggere la bolletta luce), oppure può calcolarlo utilizzando i filtri integrati del comparatore di SOStariffe.it, accessibili dal link di seguito:

Octopus Fissa 12 mesi di Octopus Energy

L’offerta luce a prezzo fisso di Octopus Energy si caratterizza per:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,1840 €/kWh ;

; tariffazione monoraria : il prezzo dell’energia elettrica è indipendente dall’orario di utilizzo;

: il prezzo dell’energia elettrica è indipendente dall’orario di utilizzo; corrispettivo fisso pari a 6,50 euro al mese a copertura dei costi di commercializzazione (78 euro all’anno);

a copertura dei costi di commercializzazione (78 euro all’anno); bonus di 40 euro in bolletta per i clienti che provengano dalla Maggior Tutela;

per i clienti che provengano dalla Maggior Tutela; sconto #Octofriends : per ogni amico portato in Octopus Energy si beneficerà di uno sconto di 20 euro in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, otterrà un bonus di 30 euro in bolletta;

: per ogni amico portato in Octopus Energy si beneficerà di uno sconto di 20 euro in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, otterrà un bonus di 30 euro in bolletta; energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che sottoscrivesse l’offerta Octopus Fissa 12 mesi riceverebbe bollette della luce pari a 74,41 euro al mese. Clicca sul pulsante verde qui sotto per saperne di più o procedere con l’attivazione:

Luce Special 48 di NeN

NeN (marchio di proprietà di Yada Energia) propone un’offerta luce a prezzo bloccato dalle seguenti caratteristiche:

prezzo fisso per 12 mesi: 0,1980 €/kWh (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); 8 euro al mese di contributo fisso a copertura delle spese di commercializzazione e vendita (il totale è 96 euro all’anno);

di contributo fisso a copertura delle spese di commercializzazione e vendita (il totale è 96 euro all’anno); bonus di benvenuto di 48 euro ;

; fornitura smart grazie ai canali digitali di NeN (App e area clienti del sito internet): così è possibile monitorare i consumi, gestire i pagamenti, consultare i documenti importanti, tutto da remoto;

sistema di fatturazione con rata fissa mensile stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi.

stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi. energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Attivando questa promozione luce la “famiglia tipo” spenderebbe 75,84 euro al mese. Ulteriori informazioni sono disponibili al link di seguito:

Prezzo Fisso Luce Verde Web di Iren

Anche Iren, la multiutility con sede a Reggio Emilia, propone un’offerta vantaggiosa per bloccare il prezzo dell’energia a ottobre 2023:

prezzo bloccato fino al 31 dicembre 2024: 0,1850 €/kWh ;

; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 9 euro al mese (108 euro l’anno);

(108 euro l’anno); tariffa monoraria : il prezzo dell’energia elettrica è indipendente dall’orario di utilizzo;

: il prezzo dell’energia elettrica è indipendente dall’orario di utilizzo; possibilità di attivare l’offerta direttamente online da smartphone, tablet o computer;

da smartphone, tablet o computer; energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

Affidandosi alla soluzione luce di Iren Mercato, la “famiglia tipo” dovrebbe mettere a budget una spesa pari a 77,07 euro al mese. Una panoramica dell’offerta luce di Iren è disponibile al link di seguito:

Bollette bloccate: le offerte gas più convenienti a Ottobre 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA IN BOLLETTA Eni Plenitude Fixa Time Gas 0,6600 €/Smc 137,84 €/mese NeN Gas Special 48 0,6900 €/Smc 138,33 €/mese Argos Argos Gas Naturale Fissa 0,7000 €/Smc 143,91 €/mese

Di seguito una selezione delle tre offerte gas a prezzo bloccato più convenienti per una “famiglia tipo” che contabilizzi 1.400 Smc di metano all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Fixa Time Gas di Eni Plenitude

Si chiama Fixa Time Gas l’offerta a prezzo bloccato proposta a ottobre 2023 da Eni Plenitude. Ecco le condizioni tariffarie:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,6270 €/Smc (già comprensivo di uno sconto del 5% in caso di domiciliazione bancaria delle bollette) – 0,6600 €/Smc (è il costo della materia prima gas senza lo sconto per addebito diretto su conto corrente);

(già comprensivo di uno sconto del 5% in caso di domiciliazione bancaria delle bollette) – (è il costo della materia prima gas senza lo sconto per addebito diretto su conto corrente); 12 euro al mese di contributo fisso per spese di commercializzazione (144 euro l’anno);

di contributo fisso per spese di commercializzazione (144 euro l’anno); Promo Flash Days : sottoscrivendo online Fixa Time, si otterranno 60 euro di sconto su Fixa Time luce. Lo sconto è dilazionato in bolletta nell’arco di 12 mesi (5€/mese).

: sottoscrivendo online Fixa Time, si otterranno su Fixa Time luce. Lo sconto è dilazionato in bolletta nell’arco di 12 mesi (5€/mese). possibilità di accedere a Plenitude Insieme , la community di Eni Plenitude per ottenere vantaggi e sconti ;

, la community di Eni Plenitude per ottenere ; gas con CO₂ compensata.

La “famiglia tipo” che scegliesse Fixa Time Gas spenderebbe 137,84 euro al mese in bolletta. Per avviare la procedura di attivazione, basta cliccare sul link qui sotto:

Gas Special 48 di NeN

Di seguito passiamo sotto la lente d’ingrandimento le condizioni tariffarie (in esclusiva con SOStariffe.it) dell’offerta gas di NeN:

prezzo fisso per 12 mesi: 0,6900 €/Smc ;

; 8 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione (96 euro euro annui)

di contributo fisso per costi di commercializzazione (96 euro euro annui) bonus di benvenuto di 48 euro (spalmato in 4 euro al mese per 12 mesi);

(spalmato in 4 euro al mese per 12 mesi); sistema di fatturazione con rata fissa mensile stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi.

La spesa stimata mensile per la “famiglia tipo” è pari a 138,33 euro. Per procedere con l’attivazione, clicca sul pulsante verde di seguito:

Gas naturale Fissa di Argos

Ecco la soluzione per la fornitura gas proposta da Argos in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,7000 €/Smc ;

; contributo fisso per spese di commercializzazione: 8,33 euro al mese (circa 99 euro all’anno per la fornitura gas);

(circa 99 euro all’anno per la fornitura gas); App ArgosConnectEnergy per gestire da remoto la propria fornitura;

per gestire da remoto la propria fornitura; duplice modalità di pagamento delle bollette: tramite addebito bancario o bollettino postale.

La “famiglia tipo” che scegliesse l’offerta di Argos pagherebbe 143,91 euro al mese per la fornitura metano. Cliccando sul pulsante verde di seguito, è possibile procedere con l’attivazione dell’offerta:

