Come attivare Vodafone Gold a Dicembre 2022?

Lo scorso aprile Vodafone ha avviato un rinnovo delle sue offerte di telefonia mobile dedicate ai già clienti che comprende anche le promozioni chiamate Vodafone Gold. Si tratta di proposte davvero interessanti in quanto permettono di avere traffico voce e dati illimitato per navigare in 5G alla massima velocità sulla Giga Network 5G. Con la rete dell’operatore potete usufruire di prestazioni fino a cinque volte superiori a quella del 4G e di una latenza minima per una comunicazione istantanea per giocare online e guardare contenuti in streaming in alta qualità. Purtroppo, non si tratta di promozioni che tutti possono attivare ma bisogna essere scelti dall’operatore.

Vodafone Gold: come attivare l’offerta a dicembre 2022

Le offerte per i già clienti Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Vodafone Gold Start illimitati illimitati in 5G fino a 10 Mbps da 12,90 a 22,90 euro Vodafone Gold illimitati illimitati in 5G alla massima velocità da 19,90 a 39,90 euro

Non possibile attivare direttamente le offerte Vodafone Gold in quanto si tratta di proposte dedicate ad alcuni clienti selezionati da parte dell’operatore in base alla fedeltà e abitudini di consumo. Anche il prezzo mensile varia da utente a utente, sebbene la composizione del bundle resti la stessa:

Vodafone Gold Start con minuti, SMS e Gigabyte illimitati in 5G fino a 10 Mbps in download da 12,90 a 22,90 euro al mese . L’attivazione è di 1 euro

con fino a 10 Mbps in download da . L’attivazione è di 1 euro Vodafone Gold con minuti, SMS e Gigabyte illimitati in 5G alla massima velocità da 19,90 a 39,90 euro al mese. L’attivazione è di 1 euro

Le tariffe includono anche 1000 minuti verso numeri internazionali extra Ue e una parte di traffico per navigare in roaming in Europa. Insieme a queste tariffe erano arrivate anche le promozioni:

Vodafone Bronze con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G da 6,90 a 12,90 euro al mese . L’attivazione è di 1 euro

con minuti e SMS illimitati e da . L’attivazione è di 1 euro Vodafone Bronze Plus con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G da 7,90 a 14,90 euro al mese . L’attivazione è di 1 euro

con minuti e SMS illimitati e da . L’attivazione è di 1 euro Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G da 9,90 a 16,90 euro al mese. L’attivazione è di 1 euro

Le offerte Vodafone Gold sono proposte ai clienti prescelti tramite IVR (Interactive Voice Response) con un SMS dal numero 42100, 42200, 40333 o 190 o accedendo all’area privata “Fai da Te” sul sito dell’operatore. Al cliente selezionato viene proposto di cambiare la propria tariffa o di attivarne una nuova con un bundle di minuti, SMS, traffico dati e servizi inclusi.

Le offerte di Vodafone per avere minuti, SMS e Giga illimitati in 5G per i clienti di altri operatori o chi attiva una SIM con un nuovo numero appartengono alla famiglia Infinito e hanno un prezzo di partenza di 24,90 euro al mese con Smart Pay. L’attivazione è di 6,99 euro. Le tariffe includono anche la protezione di Rete Sicura per un mese e accesso al Vodafone Club+.

Vodafone Gold è stata anche proposta come alternativa ai clienti che hanno subito a luglio la rimodulazione della propria offerta con un prezzo maggiorato di 3 euro al mese. Quest’ultimi hanno avuto tempo fino al 28 agosto per decidere se accettare la rimodulazione, passare a Vodafone Gold o lasciare l’operatore senza costi aggiuntivi.

“Dal prossimo rinnovo avrai ogni mese Giga illimitati alla massima velocità, minuti e SMS illimitati. – si legge nell’SMS inviato da Vodafone – Inoltre, i servizi che ti permettono di essere sempre raggiungibile come segreteria telefonica, chiamami e la continuità di servizio in caso di esaurimento del credito, saranno gratuiti. Dal rinnovo successivo al 29/07 il costo della tua offerta aumenta di 3 euro al mese. Contemporaneamente saranno disattivate tutte le opzioni con Giga aggiuntivi e i relativi costi eliminati“.

Le offerte per i clienti di altri operatori Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro

Se invece non siete ancora clienti di Vodafone potete scegliere tra tante altre tariffe ugualmente vantaggiose. Tra le tante vi segnaliamo le offerte della famiglia Vodafone Silver dedicate ai clienti di altri operatori. Queste promozioni si possono attivare solo online e sono riservate a chi arriva da specifici gestori con portabilità del numero. Quest’ultima verrà eseguita gratuitamente da Vodafone in meno di tre giorni lavorativi.

Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese . Attivazione e spedizione gratuite.

con minuti e SMS illimitati e con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi . Attivazione e spedizione gratuite. Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB) a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese. Attivazione e spedizione gratuite.

Entrambe le offerte sono riservate a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali come Fastweb Mobile, PosteMobile, Coop Voce e altri con portabilità del numero. Per attivare le due tariffe basta cliccare sul link qui sotto. Da qui verrete reindirizzati al sito di Vodafone dove, inserendo il vostro attuale operatore, potrete visualizzare tutti i dettagli sulle promozioni a voi dedicate.

Con Smart Pay si attiva l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. In questo modo si può evitare di acquistare una ricarica manuale per ogni rinnovo. In più si hanno anche altri vantaggi come il 5G Priority Access per avere la garanzia di un segnale stabile e veloce anche quando il traffico è congestionato o ci si trova in luoghi affollati e l’accesso gratuito al Vodafone Club. Il programma riservato ai clienti dell’operatore include anche ogni mese 10 GB aggiuntivi, navigazione 5G e sconti sui prodotti e servizi di marchi come Pulsee, Q8, Everli, Booking.com, Amazon.it e Carrefour.it.

Diventare clienti Vodafone per il mobile permette anche di accedere alle offerta fibra ottica dell’operatore a un prezzo agevolato. Con questo gestore potete quindi avere navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) o 200 Mbps in download sulla fibra misto rame (FTTC – Fiber to the Cabinet), modem con Wi-Fi Optimizer e attivazione (5 euro al mese per 24 mesi) a 22,90 euro al mese senza vincoli.

