Sky TV e Cinema con Netflix e Paramount+: meno di 20 euro al mese con la nuova promo

Si rinnova il listino di offerte Sky. Per i nuovi clienti in cerca di un abbonamento davvero completo e conveniente è, infatti, disponibile una nuova offerta che unisce Sky TV, Sky Cinema, Netflix e Paramount+ in un unico abbonamento scontato a meno di 20 euro al mese per i primi 18 mesi di sottoscrizione e senza alcun vincolo di permanenza successivamente. L’offerta sarà attivabile, direttamente online, fino al prossimo 12 di dicembre.

Vediamo quali sono i contenuti inclusi:

Nuova offerta Sky con Cinema, Netflix e Paramount+ disponibile a 19,90 euro al mese

COSA COMPRENDE LA NUOVA OFFERTA SKY DA 19,99 EURO AL MESE 1. Sky TV 2. Sky Cinema 3. Netflix con piano Base e possibilità di passare ai piani Standard o Premium 4. Paramount+ 5. Sky Go

La nuova offerta Sky disponibile fino al prossimo 12 di dicembre comprende:

Sky TV con tutti i contenuti di intrattenimento di Sky, dalle serie TV agli show ai programmi di informazione e ai documentari

Sky Cinema con tutta la programmazione dei canali Cinema ed un ricco catalogo di film on demand con tante prime visioni

Netflix con tutti i contenuti della piattaforma e piano Base attivo (1 accesso) e possibilità di passare ai piani Standard e Premium per arricchire ulteriormente l'abbonamento

Paramount+ , ultimo arrivato nel panorama di servizi di streaming disponibili in Italia con un ricco catalogo di film e serie TV da guardare in streaming on demand

Sky Go per accedere a tutti i contenuti dell'offerta Sky anche da PC, smartphone e tablet

La nuova proposta di Sky presenta un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi per tutti i nuovi clienti che scelgono Sky oppure per i già clienti che non hanno attivato un’offerta Sky Smart. Con quest’offerta è possibile risparmiare circa 24 euro al mese per 18 mesi. Al termine del periodo promozionale, inoltre, non ci saranno vincoli di alcun tipo per il cliente che potrà scegliere se interrompere l’abbonamento o passare ad un nuovo piano promozionale.

L’attivazione può avvenire direttamente online, tramite il sito dell’operatore disponibile al link qui di sotto. Per completare l’attivazione è sufficiente scegliere l’opzione Acquista ora oppure l’opzione Ti chiamiamo noi per attivare l’offerta via telefono con un operatore Sky. C’è tempo fino al prossimo 12 di dicembre per sottoscrivere la promozione presentata oggi da Sky. Per maggiori dettagli o per completare la sottoscrizione vi lasciamo il link qui di seguito:

Scopri qui la nuova offerta Sky da 19,90 euro »

Ricordiamo che è sempre disponibile l’offerta Prova Sky Q. Si tratta di una promozione che consente l’accesso a tutta l’offerta Sky (oltre a Sky TV, Sky Cinema, Netflix e Paramount+ sono inclusi anche i pacchetti Sport e Calcio). La promozione prevede un costo di 9 euro una tantum e garantisce l’accesso al servizio per 30 giorni. Al termine del periodo promozionale, il cliente sarà libero di scegliere se attivare o meno una nuova offerta, valutando la composizione dell’abbonamento sulla base anche delle promozioni in corso. Per saperne di più è possibile consultare il link qui di sotto:

Scopri qui la promo Prova Sky Q »

Per completare la rassegna di promozioni Sky disponibili in questa settimana, segnaliamo la possibilità di abbinare a Prova Sky Q anche Sky WiFi, attivando un nuovo abbonamento per la connessione Internet casa tramite rete in fibra ottica FTTH al costo di 29,90 euro al mese. L’offerta in questione include il modem Wi-Fi e non prevede costi di attivazione o vincoli di permanenza. Maggiori dettagli su questa seconda promozione sono disponibili di seguito:

Scopri Sky WiFi + Prova Sky Q »