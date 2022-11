TIM 2 smartphone al prezzo di uno: ancora tempo per il Black Friday TIM

Scopri l'offerta TIM 2 smartphone al prezzo di uno per il Black Friday . Avete tempo fino al 30 novembre per acquistare un telefono a rate e riceverne uno incluso

Il Black Friday è il periodo migliore per acquistare un nuovo smartphone ma la finestra di sconti e promozioni si sta per chiudere. Con TIM potete abbinare le rate necessarie per mettervi in tasca un nuovo modello di cellulare a qualsiasi piano di telefonia mobile. Non è previsto anticipo e la consegna è gratuita. Per alcuni smartphone è poi prevista una interessantissima promozione TIM 2 smartphone al prezzo di uno. L’offerta riguarda alcuni dei migliori modelli di Samsung, Xiaomi e Motorola.

TIM 2 smartphone al prezzo di uno: l’offerta per il Black Friday

Offerte TIM a cui abbinare gli smartphone Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro 2 TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 3 TIM Young (solo under 25) illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 4 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro

L’offerta TIM 2 smartphone al prezzo di uno permette di acquistare un telefono a rate senza anticipo e di avere un secondo modello incluso. Si tratta di una promozione per il Black Friday che scade oggi 30 novembre 2022. Le rate sono addebitate su carta di credito (non sono accettate carte di debito o prepagate) ed è possibile richiedere un finanziamento TIMFin con TAEG 0,00% (salvo approvazione) e vincolo di 30 mesi. Chi ha la linea fissa con TIM può addebitare le rate in bolletta.

La consegna è gratuita e avviene tramite corriere entro 3-8 giorni lavorativi dalla data di richiesta online dal lunedì al venerdì (festivi esclusi). I dispositivi sono in garanzia per 24 mesi. Per il ritiro dei telefoni si dovrà fornire un account SPID o un documento di riconoscimento e tessera sanitaria.

In caso di recesso anticipato prima dei 30 mesi o passaggio ad altro operatore con le offerte smartphone incluso si è tenuti al pagamento degli interessi e della rata finale. Entro 14 giorni dalla consegna invece potete esercitare il diritto di ripensamento e restituire i dispositivi insieme a tutti gli accessori contenuti nella confezione a mezzo raccomandata.

Con l’offerta TIM 2 smartphone al prezzo di uno potete scegliere tra:

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G da 128 GB + Samsung Galaxy A13 da 32 GB Black a 30 euro al mese per 30 rate

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G da 256 GB + Samsung Galaxy A13 da 32 GB Black a 33 euro al mese per 30 rate

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB + Samsung Galaxy A13 da 32 GB Black a 18 euro al mese per 30 rate

Samsung Galaxy S22 5G da 256 GB + Samsung Galaxy A13 da 32 GB Black a 20 euro al mese per 30 rate

Samsung Galaxy Z Flip4 da 128 GB + Samsung Galaxy A13 da 32 GB Black a 25 euro al mese per 30 rate

Xiaomi 12T Pro 5G da 256 GB + Xiaomi Redmi 9AT a 20 euro al mese per 30 rate

Motorola edge30 NEO da 128 GB + Motorola moto e22 a 10 euro al mese per 30 rate

SOStariffe.it vi può aiutare a trovare la migliore offerta mobile a cui abbinare le rate per il telefono. Grazie al nostro comparatore potete confrontare le proposte dei vari operatori e avere così la certezza di attivare la promozione più in linea con le vostre necessità e abitudini di consumo.

Con TIM potete avere il vostro smartphone a rate con un altro telefono incluso abbinandolo a una delle seguenti offerte:

1. TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. Se si acquista l’offerta online per i nuovi clienti il primo mese e attivazione sono gratuiti. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La tariffa è riservata a chi arriva da alcuni operatori virtuali come PosteMobile, Coop Voce, Fastweb Mobile e altri. È inoltre richiesta la portabilità del numero, che TIM effettuerà gratis entro un massimo di 3 giorni lavorativi

TIM Wonder Five »

2. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Se si acquista l’offerta online per i nuovi clienti il primo mese e attivazione sono gratuiti. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La tariffa è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali. È inoltre richiesta la portabilità del numero.

TIM Wonder Six »

3. TIM Young (solo per Under 25) con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 9,99 euro al mese. Se si acquista l’offerta online per i nuovi clienti il primo mese è gratis. Attivazione a 5 euro e SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La promozione include anche la possibilità di ascoltare brani su TIMMUSIC senza pubblicità o consumare dati. In Europa sono inclusi 9 GB per la navigazione. All’offerta si possono poi aggiungere le seguenti opzioni:

Raddoppio dei Giga fino a 100 GB a 99 cent al mese

100 GB di backup su Google One per 3 mesi per salvare foto, video e documenti nella qualità originale e condividere l’account fino a 5 persone a 1,99 euro al mese

TIMGAMES per giocare online a tanti titoli, costantemente aggiornati, senza consumare dati a 5 euro al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch a 99 cent al mese

Attiva TIM Young 5G »

4. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 14,99 euro al mese. Se si acquista l’offerta online per i nuovi clienti il primo mese è gratis. Attivazione a 5 euro e SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La promozione include anche 100 GB di backup su Google One (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi e Parental Control per la sicurezza dei bambini. In Europa sono inclusi 13 GB per la navigazione.

Attiva TIM 5G Power Smart

Chi è già cliente di TIM per la rete fissa e attiva l’offerta TIM 2 smartphone al prezzo di uno può avere gratis ogni mese Giga illimitati sul cellulare e per tutte le altre SIM dell’operatore (massimo 6 anche non intestate al titolare della connessione di casa) con TIM Unica. Nella promozione sono inclusi anche:

TIMVISION con Disney+ incluso per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese)

Sconti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile

La possibilità di avere una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese

10 badge extra da collezionare su Party Collection e vincere con TIM Party un volo a Las Vegas o Los Angeles

TIM Unica resta attiva fino a quando non si recede dall’offerta per la linea fissa. Il pagamento è previsto con domiciliazione in bolletta con TIM Ricarica Automatica.