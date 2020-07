Che lavoro posso fare da casa con Internet?

Le guide su come lavorare da casa con internet suggerivano lavori come il trading oline o l’apertura di un e-commerce. In questo periodo di emergenza sanitaria però è stato dimostrato che ci sono molti altri lavori che si possono fare dalla propria abitazione, basta avere una connessione veloce

I professionisti freelance lavorano dal proprio salotto da anni, ma il coronavirus ha mostrato anche a tanti altri lavoratori come gli impieghi possano essere svolti anche da casa. I comuni hanno attivato la possibilità di smart working per uffici tecnici e per quelli amministrativi; i call center hanno dotato i propri dipendenti di pc e li hanno collegati con sistemi da remoto; le aziende di consulenza hanno dirottato i meeting con i clienti su piattaforme da remoto e hanno svolto le attività in video conferenza.

Questi sono solo alcuni degli esempi di lavori che fino a qualche mese fa sarebbe sembrato impossibile svolgere online. E invece è bastato attivare la connessione internet e dotare i dipendenti dei pc con i gestionali aziendali configurati correttamente. Il passaggio non è stato così indolore, ma in pratica al lavoratore è stato sufficiente avere un abbonamento internet casa e un dispositivo abbastanza potente.

I lavori da fare a casa con internet

In tempi più normali ci sono comunque numerose occupazioni che si possono avviare dal proprio appartamento. Si può aprire un e-commerce, fare un corso di formazione e tentare di fare trading online, il correttore di bozze o l’editing dei testi. Moltissimi professionisti che si occupano di copywriting o di social media marketing spesso lavorano da casa.

Scrittori e influencer, ma anche chi fa data entry (sono coloro che si occupano di inserire una gran mole di dati nei sistemi delle società) solo per citare altri lavori per cui non è richiesta una presenza in azienda. Si può anche tentare di avviare un proprio shop con oggetti fatti a mano o affiliandosi a fornitori e prendendo delle commissioni sugli acquisti.

Le possibilità sono veramente diverse e ne nascono ogni anno di nuove. Sono sempre più frequenti le scuole di formazione nate online da singoli progetti partiti diffondendo video educativi su Youtube.

Come trovare le migliori offerte per connettersi

Per poter fare qualunque attività lavorativa da casa è necessario avere una linea fissa e internet. Se si ha la disponibilità di acquistare il servizio in fibra ottica FTTH è l’ideale, ma per molti lavori è sufficiente una buona rete ADSL.

Con il comparatore di SosTariffe.it potete individuare qual è l’offerta internet casa che si adatta meglio alle vostre attuali esigenze. Se avete bisogno di velocità e di condividere una grande mole di dati dovrete puntare sulla connessione in fibra.

Gli standard garantiti da questa tecnologia permettono in pochi secondi scambiare fino a 1 Gigabit di informazioni. Per poter scaricare un file video da 2 GB con la migliore fibra ottica si impiegano circa 16 secondi, con l’ADSL a 20 Mega per la stessa operazione possono essere necessari anche 35 minuti.

Come verificare che la fibra sia disponibile

Si pone però un limite pratico, la cablatura delle città italiane per portare la fibra nei comuni non è ancora stata completata. Potrebbe quindi essere impossibile per voi attivare questa tecnologia a casa, ci sono però le reti FWA, la sigla indica le connessioni che viaggiano tramite onde radio e che permettono di raggiungere anche posti molto isolati e in genere non coperti dal servizio internet.

Verificate la copertura delle diverse tecnologie nella vostra zona e decidete qual è quella che fa al caso vostro. Se inserite nell’apposito spazio comune il vostro indirizzo di residenza, il comparatore di SosTariffe.it vi mostrerà in automatico solo le connessioni attivabili nel quartiere in cui abitate.

Ecco come attivare le migliori offerte internet casa per lavorare

Le migliori promo internet casa

Per coloro che hanno la partita Iva sarà possibile attivare un’offerta internet business, ma anche con le promozioni internet casa potrete gestire in modo agevole il vostro lavoro. Le migliori tariffe internet per chi lavora da casa a Luglio 2020 sono:

Super Fibra Unlimited

Internet Unlimited

Super Fibra

Fastweb Casa

Postemobile Casa Web

Super FWA

Eolo più

1. Super Fibra Unlimited

L’offerta del mese di WindTre propone la sua fibra fino a 1 Gigabit/s a 26,98 euro al mese. Per attivare questa connessione non vengono richiesti contributi e il costo del modem (5,99 euro per 48 mesi) è incluso nel costo mensile proposto dal gestore.

Il prezzo scontato è riservato solo ai clienti che acquistino Super Fibra Unlimited online, per tutti gli altri utenti il canone sarà di 35,97 euro. Nel pacchetto dell’operatore sono compresi:

internet senza limiti

chiamate verso fissi e cellulari nazionali

Giga illimitati sul proprio mobile e su altre 2 sim WindTre

Scopri la promozione Super Fibra

2. Internet Unlimited

La Vodafone propone un piano internet casa con chiamate illimitate a 27,90 euro al mese. La promozione offre ai clienti la connessione in fibra fino a 1 Gigabit/s, la Vodafone Station con Vodafone Ready, il traffico voce e per questo mese anche la Vodafone TV e un abbonamento di 6 mesi ad Amazon Prime.

Nel canone proposto sono inclusi il contributo di attivazione, 1 euro al mese per 24 mesi, e il costo di 6 euro per il pacchetto modem e Vodafone Ready. Ready è l’assistenza dedicata per i clienti che abbiano la Vodafone Station, si tratta di un servizio opzionale. Se si vuole attivare la promozione senza Vodafone Ready si pagheranno 26,90 euro al mese.

Tra gli incentivi per i nuovi clienti il gestore britannico offre:

una sim 30 GB per navigare da dispositivi mobili

Wi-Fi optimizer per ottimizzare il collegamento

chiamate verso i numeri nazionali

Vodafone TV – 30 film al mese su Chili e 6 mesi di Infinity

6 mesi di Amazon Prime

Vodafone è l’unico gestore che propone una riduzione automatica del canone dopo 4 anni di contratto, l’offerta prevede che dal 5° di attivazione di Internet Unlimited il costo mensile passi a 20,90 euro.

Attiva l’offerta Internet Unlimited

3. Super Fibra

Con TIM la fibra (o l’ADSL) vi costeranno 29,90 euro al mese, nel canone sono compresi attivazione, modem e la tv in streaming del gestore, TIMVision.

Oltre alla connessione fino a 1 Gigabit/s (per i clienti in fibra, per ADSL la velocità massima sarà di 20 Mega), sono inclusi nel canone il traffico voce verso contatti nazionali senza limiti e 6 mesi di abbonamento alla piattaforma Disney+. Questi incentivi saranno offerti solo agli utenti che attiveranno Super Fibra tramite il portale web.

Il modem che vi sarà fornito da TIM è l’HUB con una garanzia illimitata e servizio di prima configurazione.

Scopri Super Fibra di TIM

4. Fastweb Casa

L’ultima offerta internet casa con tecnologia fibra o ADSL è Fastweb Casa. In questo periodo è in corso una promozione da parte del gestore, per chi attiva la connessione domestica e acquista una sim mobile il costo mensile del piano casa sarà di 25,95 euro. A questi 26 euro circa vanno però aggiunti gli 8,95 euro per la parte cellulare del piano. Il costo complessivo al mese quindi sarebbe di 34,90 euro.

Per chi invece è in cerca solo della connessione casa il canone proposto è di 29,95 euro e include:

assistenza e attivazione

chiamate senza limiti

modem FastGate

WOW Fi per navigare da rete fissa anche quando si è in giro

WOW Space, un cloud illimitato in prova gratuita per un mese e poi 9,90 euro l’anno

3 mesi di NOW TV Intrattenimento e Serie tv

Attiva Fastweb Casa + Mobile

Chi non può avere fibra o ADSL? Le migliori offerte FWA

Le ultime tre offerte segnalate da comparatore sono promozioni internet wireless, si tratta di proposte che permettono di attivare il servizio di connessione FWA di cui parlavamo prima. Possono essere delle soluzioni interessanti se non siete raggiunti dalla fibra e volete una connessione più rapida di quella ADSL o delle FTTC a 100 Mega.

1. PosteMobile Casa Web

Il canone di questa offerta è di 20,90 euro al mese, la promozione include la connessione senza limiti alla velocità massima di 300 Mega e il modem che vi sarà fornito da PosteMobile. Il piano Casa web ha un costo di attivazione di 29 euro e il traffico voce è escluso dal pacchetto.

Questa soluzione vi permetterà di navigare da casa sfruttando la rete 4G di WindTre, a cui il MVNO si appoggia per fornire i servizi. La sim che si riceverà con il modem di PosteMobile non potrà essere utilizzata per effettuare chiamate o per navigare in roaming.

2. Super FWA

La proposta di TIM ha un costo mensile di 24,90 euro e vi permetterà di viaggiare a 30 Mega. Nel pacchetto FWA sono compresi:

costi di attivazione

chiamate verso fissi e mobili nazionali senza limiti

6 mesi di Disney +

TIMVision

internet illimitato con 500 Giga al mese alla massima velocità

modem

Per attivare le connessioni FWA può essere necessario installare un modem indoor o un’antenna esterna. Se la vostra abitazione risulterà coperta dal servizio e sarà sufficiente il modem interno non si dovrà pagare alcun costo aggiuntivo. Se invece sarà richiesta l’installazione del modem outdoor TIM fornirà il prodotto e l’assistenza per la il montaggio a 99 euro (che si potranno versare in 24 rate da 4,13 euro).

3. Eolo più

La promozione di Eolo offre la connessione a 100 Mega al costo mensile di 27,90 euro e una serie di altri servizi compresi nel canone:

chiamate illimitate verso i numeri nazionali

modem Eolo

installazione 30 euro

6 mesi di DAZN (per chi attivi il piano Intrattenimento)

12 mesi del pacchetto Microsoft 365 Personal con spazio cloud (per i clienti Lavoro e Studio)

Eolo ha studiato dei piani da abbinare all’offerta internet + telefono, sono i pacchetti Intrattenimento (5 euro al mese), Studio e Lavoro (5 euro al mese) o Sicurezza (3 euro al mese). I servizi di questi piani extra possono essere testati gratuitamente per un mese e il cliente al termine del periodo deciderà se attivarli o meno.

Con Intrattenimento la vostra connessione sarà ottimizzata per streaming e gaming con l’attivazione dell’opzione Ultra velocità. Questo pacchetto vi permetterà di avere EoloRouter Evo e un IP statico pubblico.

Il pacchetto Lavoro e Studio invece vi garantirà una rete configurata per le vostre esigenze professionali o accademiche. La funzione Ultra velocità porterà la connessione da 30 Mega a 100 Mega o 1 Gigabit/s, se la zona è coperta dal servizio. Anche in questo caso vi sarà fornito il router evoluto di Eolo e il pacchetto Microsoft Personal 365 per un anno.

Infine, il piano Sicurezza vi fornirà un antivirus supplementare e la possibilità di attivare il parental control sulla rete domestica.

Annunci Google