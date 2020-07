Buono Amazon in regalo con Kena Mobile: 10€ in regalo con Kena 5,99

Passare a Kena Mobile conviene sempre di più . Grazie alla promozione “porta un amico” , infatti, i clienti Kena Mobile possono invitare amici e parenti ad effettuare il passaggio all’operatore virtuale, attivando una delle offerte in listino. Sia per l’amico invitato, che passa a Kena Mobile, che per il cliente Kena è prevista l’erogazione di un buono Amazon da 10 Euro in regalo . Ecco tutti i dettagli sulla nuova promozione “porta un amico” di Kena Mobile.

La promozione “porta un amico” di Kena Mobile è davvero da cogliere al volo. I clienti Kena Mobile, uno degli operatori virtuali di riferimento del settore di telefonia mobile italiano, possono richiedere il proprio Codice Invito e condividerlo con amici e parenti. Chi viene invitato a passare a Kena Mobile dovrà inserire questo codice in fase di attivazione online di una delle offerte Kena Mobile compatibili con la promozione

Grazie a quest’iniziativa, sia il cliente Kena Mobile che l’amico che effettua il passaggio all’operatore, sottoscrivendo una delle offerte in listino, riceveranno un buono Amazon del valore di 10 Euro. Si tratta di una promozione davvero molto interessante anche in considerazione delle ottime offerte proposte dal provider. Ad esempio, attualmente, è possibile, per alcuni nuovi clienti, attivare Kena 5,99 che offre 70 GB a 5,99 Euro al mese con l’aggiunta del 1° mese e dell’attivazione gratis.

La promozione con buono Amazon in regalo presentata oggi da Kena Mobile è valida sino a martedì 21 luglio.

Come funziona la promozione Porta un amico di Kena Mobile

La promozione “porta un amico” di Kena Mobile permette di ottenere un buono Amazon da 10 Euro sia per l’amico invitato che per chi invita. Sfruttare la promozione è davvero molto semplice. Ecco il funzionamento dell’iniziativa:

il cliente Kena Mobile può richiedere il “Codice invito” personale tramite l’app MyKena, disponibile su smartphone Android e iOS, oppure tramite l’Area Clienti MyKena del sito ufficiale dell’operatore; tale codice potrà essere condiviso con amici e parenti che verranno invitati a passare a Kena

A questo punto, entro 30 giorni dal primo rinnovo dell’offerta appena attivata dall’amico passato a Kena, entrambi gli utenti riceveranno tramite SMS il codice promozione che permetterà di ottenere un buono Amazon da 10 Euro. Il buono da 10 Euro potrà essere utilizzato per effettuare acquisti sul portale Amazon.it.

Ecco quali sono le offerte principali di Kena Mobile da attivare in questo momento per sfruttare la promozione “porta un amico”.

Kena 5,99

Una delle offerte Kena Mobile più interessanti del momento, anche in considerazione della possibilità di sfruttare la promozione “porta un amico”, è l’ottima Kena 5,99. Si tratta di una tariffa speciale, riservata ad un target ben preciso di utenti che, passando a Kena Mobile, potranno accedere a condizioni tariffarie molto agevolate e convenienti.

Chi sceglie Kena 5,99 avrà a sua disposizione:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

verso tutti i mobili nazionali 70 GB in 4G (con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload); ricordiamo che Kena Mobile utilizza la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi; in caso di esaurimento del bundle viene applicata la tariffazione del Piano Base Kena (50 centesimi per 50 MB di traffico) ma il cliente può attivare opzioni specifiche per richiedere GB extra

(con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload); ricordiamo che Kena Mobile utilizza la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi; in caso di esaurimento del bundle viene applicata la tariffazione del Piano Base Kena (50 centesimi per 50 MB di traffico) ma il cliente può attivare opzioni specifiche per richiedere GB extra in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 3 GB di traffico dati ogni mese senza alcun costo aggiuntivo

Kena 5,99 presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese con addebito su credito residuo e senza alcun vincolo di permanenza per il cliente. Attualmente, grazie alla promozione in corso, il cliente che sceglie Kena Mobile con attivazione online e richiede Kena 5,99 può contare sul primo mese, attivazione e costo SIM gratis. Tramite attivazione online, inoltre, la SIM dell’operatore sarà inviata all’utente all’indirizzo indicato in fase di sottoscrizione, senza costi extra.

Come anticipato in precedenza, Kena 5,99 non è disponibile per tutti. L’offerta, infatti, può essere attivata esclusivamente richiedendo la portabilità del numero da specifici operatori. Attualmente, l’offerta è attivabile per chi passa a Kena Mobile da:

Iliad

alcuni operatori virtuali (ho. Mobile, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Nextus, Noitel, Netvalue, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile)

Non è possibile attivare Kena 5,99 richiedendo l’attivazione di un nuovo numero oppure la portabilità del numero da TIM, WindTre, Vodafone, Fastweb, Tiscali, CoopVoce, Very Mobile.

Per attivare online Kena 5,99 è possibile cliccare sul box qui di sotto per raggiungere il sito dell’operatore e avviare la procedura di sottoscrizione. Ricordiamo di inserire il Codice Invito prima di completare l’acquisto dell’offerta per poter ottenere il bonus da 10 Euro previsto dalla promozione “porta un amico”.

Attiva Kena 5,99

Le altre offerte Kena Mobile

Kena Mobile presenta anche altre offerte in listino. Tra le opzioni disponibili troviamo Kena 13,99, offerta che l’operatore riserva a tutti gli utenti, senza distinzioni di alcun tipo. La tariffa in questione, infatti, è attivabile richiedendo la portabilità del numero di cellulare da qualsiasi operatore oppure richiedendo l’attivazione di un nuovo numero di cellulare. Da notare che quest’offerta è disponibile anche per i già clienti Kena Mobile che possono cambiare offerta direttamente dall’app.

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

verso tutti i mobili nazionali 70 GB in 4G (con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload); ricordiamo che Kena Mobile utilizza la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi; in caso di esaurimento del bundle viene applicata la tariffazione del Piano Base Kena (50 centesimi per 50 MB di traffico) ma il cliente può attivare opzioni specifiche per richiedere GB extra

(con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload); ricordiamo che Kena Mobile utilizza la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi; in caso di esaurimento del bundle viene applicata la tariffazione del Piano Base Kena (50 centesimi per 50 MB di traffico) ma il cliente può attivare opzioni specifiche per richiedere GB extra in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 7 GB di traffico dati ogni mese senza alcun costo aggiuntivo

A prescindere dalle modalità di attivazione, Kena 13,99 presenta un costo periodico di 13,99 Euro al mese con addebito diretto su credito residuo. L’offerta è disponibile con attivazione e SIM gratis. Con l’attivazione online, la spedizione della SIM, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, è completamente gratuita. Per attivare Kena 13,99 è possibile utilizzare il box qui di sotto.

Attiva Kena 13,99

Un’altra ottima offerta Kena Mobile da tenere d’occhio in questo momento è Kena Voce 4,99, soluzione pensata per chi non ha bisogno di un ricco bundle dati. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

50 MB (0,05 GB) al mese

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 50 MB senza costi aggiuntivi

L’offerta ha un costo di 4,99 Euro al mese con addebito su credito residuo. Kena Voce 4,99 non è disponibile per tutti ma può essere attivata solo da alcuni utenti che richiederanno la portabilità a Kena da:

Iliad

alcuni operatori virtuali (ho. Mobile, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Nextus, Noitel, Netvalue, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile)

Per attivare Kena Voce 4,99 è possibile seguire la procedura online cliccando sul box qui di sotto:

Attiva Kena Voce 4,99

