Catalogo Netflix: le serie TV e i film di Marzo 2022

Il catalogo Netflix si aggiorna con tante nuove uscite a marzo. Oltre ai nuovi episodi di serie TV di successo, questo mese vedremo un vero e proprio fiorire di produzioni originali della piattaforma di streaming e diverse serate di stand up comedy. Tra i film più attesi troviamo The Adam Project con Ryan Reynolds. Nel lungometraggio di fantascienza il protagonista tornerà indietro nel tempo per incontrare il se stesso bambino. Grandine invece racconta la storia ricca di tensione di un meteorologo caduto in disgrazia dopo aver fatto una previsione sbagliata. Against The Ice (già disponibile) è un’opera firmata dal regista autore di Everest e riprende le avventure sui ghiacci del secolo scorso. Per quanto riguarda le produzioni italiane, Il filo invisibile vede protagonista una famiglia composta da due padri e un figlio che cerca di restare unita nonostante i tanti ostacoli e imprevisti.

Se ancora non avete un abbonamento a Netflix potete averlo incluso per 3 mesi attivando le offerte di telefonia mobile della famiglia Infinito di Vodafone. Queste tariffe 5G includono minuti, SMS e Gigabyte illimitati per navigare alla massima velocità.

Netflix si trova incluso anche in alcuni dei pacchetti TIMVISION di TIM da associare a un’offerta di telefonia mobile o di rete fissa. In alternativa si può acquistare una SIM che verrà utilizzata solo per l’addebito del costo mensile dell’offerta. TIMVISION Intrattenimento al costo di 9,99 euro al mese fino al 30/4/22 permette di vedere oltre a Netflix anche Disney+. Con TIMVISION Gold per 19,99 euro al mese si hanno anche tutta la Serie A su DAZN e la Champions League su Infinity+.

Catalogo Netflix: i film di marzo

1 marzo

Una bionda in carriera

Tutta la vita davanti

2 marzo

Against The Ice (Netflix Original)

Un paradiso da salvare: racconti di un ecosistema (Netflix Original)

3 marzo

The weekend away (Netflix Original)

4 marzo

Il filo invisibile (Netflix Original)

8 marzo

Taylor Tomlinson: Look At You (Netflix Original)

10 marzo

Kotaro abita da solo (Netflix Original)

Lo chiamavano Trinità…

11 marzo

The Adam Project (Netflix Original)

15 marzo

Catherine Cohen: The Twist…? She’s Gorgeous. (Netflix Original)

17 marzo

Agente speciale Ruby (Netflix Original)

18 marzo

Windfall (Netflix Original)

Granchio Nero (Netflix Original)

24 marzo

Il mio amore è un fiore di ciliegio (Netflix Original)

28 marzo

Thermae Romae Novae (Netflix Original)

30 marzo

Grandine (Netflix Original)

Catalogo Netflix: le serie TV di marzo

3 marzo

Mezzanotte a Instanbul (stagione 1): serie TV turca adattamento del libro Midnight at the Pera Palace di Charles King. La serie si sviluppa in 8 episodi e racconta la storia della giornalista Esra e della sua esperienza nella scrittura di un articolo sul Pera Palace Hotel di Istanbul. La giovane scopre per caso che una delle storiche stanze dell’abergo nasconde un portale che la trasporterà nel 1919. Una volta tornata nel passato si troverà protagonista di una cospirazione politica contro Mustafa Kemal Ataturk, considerato uno dei padri fondatori della moderna Turchia.

4 marzo

Frammenti di lei (stagione 1): serie TV thriller con protagonista Toni Collette e tratta dal bestseller Pieces of Her di Karin Slaughter del New York Times. La serie in 8 episodi scritta da Charlotte Stoudt (Homeland) e diretta da Minkie Spiro (Downton Abbey) racconta gli effetti di un atto violenza che sconvolge una piccola città della Georgia. La serie esplora anche il legame tra la trentenne Andy Oliver (Bella Heathcote) e la madre Laura (Collette). La prima intraprende un viaggio attraverso gli Stati Uniti per trovare le risposte che cerca sulla sua famiglia.

8 marzo

Guida astrologica per cuori infranti (stagione 2): la serie italiana basata sull’omonimo romanzo di Silvia Zucca torna con 6 nuovi episodi. Il programma dedicato all’astrologia di Alice (Claudia Gusmano) ha avuto un tale successo da spingere la produzione a mandare lei e il suo capo Davide (Michele Rosiello) a Parigi per intervistare una celebrità nel campo delle stelle. La tensione tra i due sarà palpabile, anche alla luce del fatto che Davide ha baciato un’altra donna nel finale della prima stagione. Alice nel frattempo perderà comunque la testa per un affascinante dj.

9 marzo

The Last Kingdom (stagione 5) : ultima stagione della serie drammatica tratta dai romanzi Le storie dei re sassoni di Bernard Cornwell con Alexander Dreymon che torna nel ruolo di Uhtred . Re Edward sogna ancora di riunire tutti i Sassoni in un’unico regno come suo padre prima di lui. La pace duratura con i danesi è messa a dura prova da una nuova invasione di quest’ultima ma anche da una rivolta interna. Uhtred riceve il compito di proteggere Aethelstan , figlio illegittimo di Edward e futuro re d’Inghilterra, mentre Lord Aethelhelm vorrebbe mettere sul trono il nipote Aelfweard . A The Las Kingdom seguirà il film Seven Kings Must Die .

: ultima stagione della serie drammatica tratta dai romanzi di con che torna nel ruolo di . sogna ancora di riunire tutti i Sassoni in un’unico regno come suo padre prima di lui. La pace duratura con i danesi è messa a dura prova da una nuova invasione di quest’ultima ma anche da una rivolta interna. riceve il compito di proteggere , figlio illegittimo di e futuro re d’Inghilterra, mentre vorrebbe mettere sul trono il nipote . A seguirà il film . I diari di Andy Warhol: miniserie in 6 episodi che ripercorre la vita di Andy Warhol sulla base dei diari dell’artista pubblicati postumi. Prodotta da Ryan Murphy e diretta da Andrew Rossi, la serie offre un ritratto completo dell’icona pop a partire dall’infanzia a Pittsburgh fino all’apice del suo percorso artistico tra cinema, televisione, scrittura e moda.

18 marzo

Human Resources (stagione 1): spin off della serie animata Big Mouth con protagonisti di già noti mostri degli ormoni. Questa volta però Kitty Depressione, lo Spirito della Vergogna, Lovebug e Zanzara dell’Ansia si adopereranno a dare consigli non richiesti non solo ai giovani nel pieno della pubertà ma anche a protagonisti di tutte le età.

25 marzo

Bridgerton (stagione 2): la serie culto di Netflix torna con una seconda stagione dopo un’attesa di oltre un anno. Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e l’affascinante Kate Sharma (Simone Ashley), una debuttante proveniente dall’India, sono protagonisti di una storia d’amore all’altezza di quella tra il Duca di Hastings e Daphne. Inizialmente Anthony corteggia la sorella di Kate, Edwina, ma poi scopre quanto sia attratto dalla giovane che arriva dal lontano Oriente. Nel frattempo l’astuta Lady Whistledown Penelope (Nicola Coughlan) si adopera per guadagnarsi una posizione nell’alta società tenendo nascosto il suo segreto più profondo alle persone a lei vicine.

