La gamma di offerte Vodafone Casa Wireless consente di accedere ad Internet in casa sfruttando la rete FWA (Fixed Wireless Access) che rappresenta l'alternativa principale per tutti gli utenti che non sono raggiunti ancora dalla fibra ottica FTTH oppure dalla fibra mista FTTC. Grazie alla nuova promozione lanciata oggi dall'operatore, scegliere una delle offerte Vodafone Casa Wireless diventa ancora più conveniente. Oltre alla possibilità di sfruttare una connessione fino a 100 Mega, infatti, per tutti i nuovi clienti c'è un Buono Amazon da 100 euro in regalo . Ecco come sfruttare l'offerta:

Vodafone FWA per la casa: Buono Amazon da 100 euro in regalo per i nuovi clienti

Offerte in evidenza Fastweb Nexxt Casa Light 25,95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi Fibra100% 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC, tecnologie ancora poco diffuse nei piccoli comuni e nelle aree in cui il Digital Divide è ancora una triste realtà, non deve accontentarsi di una connessione ADSL, tecnologia sempre più obsoleta e non in grado di soddisfare le nuove esigenze di connettività delle famiglie. A disposizione di tutti gli utenti non raggiunti dalla fibra, infatti, c’è la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) che permette di realizzare una connessione wireless ad alta velocità per la casa.

Tra le migliori offerte FWA disponibili in questo momento troviamo Vodafone Casa Wireless. La proposta di Vodafone è di grande interesse in quanto mette a disposizione una connessione illimitata fino a 100 Mega, una linea telefonica e un bonus di benvenuto davvero ottimo. Per i nuovi clienti, infatti, c’è un Buono Amazon da 100 euro in regalo che verrà erogato in parallelo alla sottoscrizione di una delle due tariffe presenti in listino. Vediamo i dettagli:

Vodafone Casa Wireless: Internet FWA da 24,90 euro al mese con Buono Amazon incluso

La tecnologia di connessione utilizzata dalla gamma Vodafone Casa Wireless è la FWA. Si tratta di una connessione di tipo “fibra mista radio”. Questa tecnologia prevede la realizzazione di un collegamento wireless tra l’abitazione dell’utente e il ripetitore dell’operatore che sarà poi collegato al resto della rete tramite fibra ottica. La connessione viene realizzata utilizzando un apparato di connessione fornito direttamente dall’operatore.

La gamma Vodafone Casa Wireless comprende due opzioni:

Vodafone Casa Wireless : l’offerta include la linea telefonica fissa con chiamate a consumo ed una connessione illimitata fino a 100 Mega per i primi 200 GB mensili (poi fino a 3 Mega fino al rinnovo successivo); il canone mensile è di 24,90 euro al mese

: l’offerta include la linea telefonica fissa con chiamate a consumo ed una connessione illimitata fino a 100 Mega per i primi 200 GB mensili (poi fino a 3 Mega fino al rinnovo successivo); il canone mensile è di Vodafone Casa Wireless+: l’offerta include la linea telefonica fissa con chiamate gratis ed una connessione illimitata fino a 100 Mega in download e senza limiti di traffico; il canone è di 27,90 euro al mese

Le due offerte FWA proposte da Vodafone presentano le seguenti caratteristiche:

il modem Wi-Fi è incluso e fornito e installato direttamente dall’operatore

è incluso e fornito e installato direttamente dall’operatore l’ attivazione (6 euro al mese per 24 mesi) è inclusa nel canone; è previsto un contributo una tantum di 72 euro o 96 euro (in base al tipo di impianto da installare)

(6 euro al mese per 24 mesi) è inclusa nel canone; è previsto un contributo una tantum di 72 euro o 96 euro (in base al tipo di impianto da installare) è disponibile un periodo di prova di 1 mese senza vincoli; durante questo periodo sarà possibile valutare la qualità della connessione ed eventualmente richiedere il recesso senza costi

durante questo periodo sarà possibile valutare la qualità della connessione ed eventualmente richiedere il recesso senza costi il Buono Amazon da 100 euro in regalo verrà erogato entro 45 giorni l’attivazione dell’offerta e potrà successivamente essere aggiunto al proprio account

Per verificare la copertura e attivare una delle offerte Vodafone Casa Wireless con Buono Amazon da 100 euro in regalo è possibile seguire la procedura di sottoscrizione qui di sotto:

Annunci Google

Attiva Vodafone Casa Wireless »

Per un quadro completo su tutte le migliori opzioni per l’accesso ad Internet da casa tramite rete FWA è possibile fare affidamento al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet Wi-Fi che riassume tutte le migliori proposte che utilizzano questa tecnologia per la connessione di casa.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te.

C’è anche l’offerta fibra di Vodafone: Internet illimitato fino a 2.5 Giga a 24,90 euro al mese

In caso di disponibilità della fibra ottica FTTH, invece, c’è a possibilità di attivare Internet Unlimited, l’offerta Vodafone che prevede l’utilizzo della fibra fino a 2.5 Giga di velocità massima oppure la possibilità di navigare tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega in download. Questa soluzione include:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download oppure tramite fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega

Internet Unlimited presenta un costo di 24,90 euro al mese con modem e attivazione gratis. L’offerta è personalizzabile con:

SIM dati da 150 GB al mese al costo di 1 euro in più a rinnovo

al mese al costo di 1 euro in più a rinnovo Vodafone TV Intrattenimento con NOW Entertainment e un anno di Amazon Prime a 12 euro al mese

con NOW Entertainment e un anno di Amazon Prime a 12 euro al mese Vodafone TV Sport Plus con NOW Sport a 12 euro al mese

con NOW Sport a 12 euro al mese Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento (include i due pacchetti precedenti) a 20 euro al mese

Per attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »