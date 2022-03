Miglior gestore luce e gas di Marzo 2022: le offerte del mese

Offerte in evidenza VIVIweb Flex LuceGas Monorario 844,73 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA EcoClick Special 1.283,99 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il 2021 è stato un anno particolarmente difficile per il mercato dell’energia con una diretta conseguenza sul portafoglio degli italiani. La guerra in Ucraina ha ulteriormente aggravato la situazione e nei prossimi mesi si prevedono ulteriori rincari in bolletta, anche superiori rispetto a quelli già affrontati nel recente passato. Per evitare un salasso eccessivo in molti sono alla ricerca del miglior gestore luce e gas. Il comparatore di SOStariffe.it è lo strumento ideale per aiutarvi nella scelta del fornitore più economico. In questo senso è meglio rivolgersi al mercato libero rispetto a quello tutelato. Per avviare la ricerca dovrete inserire i dati relativi ai vostri consumi, che potete trovare nell’ultima bolletta. In alternativa, se non disponete di tali informazioni, si possono inserire i parametri manualmente (componenti del nucleo familiare, ampiezza dell’abitazione, elettrodomestici presenti in casa e a quale scopo utilizzate maggiormente luce e gas).

Miglior gestore luce e gas di marzo: le offerte del mese

Nel mercato tutelato le tariffe luce e gas vengono stabilite dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con aggiornamenti trimestrali. Con il mercato libero invece i fornitori possono proporre le loro offerte stabilendo il prezzo in base al mercato. Questo tipo di tariffe sono più convenienti per gli utenti, in quanto le aziende del settore energetico possono applicare sconti e promozioni. Il consiglio è quello di scegliere proposte con prezzo bloccato (solitamente per almeno 12 mesi) in modo da non doversi preoccupare di eventuali oscillazioni nel costo dell’energia e possibilmente Dual Fuel, ovvero che comprendono la componente luce e gas. Queste promozioni permettono infatti di ottenere sconti aggiuntivi e vantaggi pratici come la domiciliazione in bolletta.

1. Wekiwi DUAL di Wekiwi

Con l’offerta Wekiwi il cambio di fornitura è gratuito e non sono necessari interventi fisici in casa. Il risparmio è fino a 356,99 euro all’anno. L’azienda si occuperà di tutta la parte amministrativa e non serve nemmeno cambiare contatore. Wekiwi poi garantisce continuità della fornitura e diritto di ripensamento in 14 giorni. Grazie all’apposita app potete monitorare i consumi, impostare la carica e variarla per poter ulteriormente risparmiare. La tariffa è inoltre GAS Green3, ovvero prevede solo l’utilizzo di energia prodotta a partire da fonti rinnovabili. L’offerta è disponibile fino al 21/3/22.

Prezzo di listino energia: Prezzo Unico Nazionale +0,120 – Offerta PUN + 0,020 euro/KWh

Prezzo di listino gas: Prezzo Unico Nazionale +0,117 – Offerta PSV +0,017 euro/Smc

Corrispettivo commercializzazione e vendita ripartito in quota fissa su base mensile: 72 euro/punto di fornitura all’anno pari a 6 euro al mese

Sconto Online (0,05 euro/kWh) e sconto sulla Carica (0,05 euro/kWh) fino a 200 euro all’anno

Extra sconto fedeltà di 50 euro in bolletta per chi rimane in Wekiwi per 12 mesi

2. Sorgenia Next Energy Sunlight di Sorgenia

L’offerta di Sorgenia ha prezzo fisso per 12 mesi, inferiore a quello attualmente previsto dal mercato tutelato, e prevede diversi vantaggi come un buono Amazon da 100 euro, sconto fedeltà e un bonus da 50 euro per ogni amico che si convice a scegliere Sorgenia come fornitore. La tariffa è inoltre completamente digitale e permette di gestire facilmente i consumi tramite l’area clienti, via chat, numero verde e app My Sorgenia, oltre che i canali social su Facebook e Twitter. L’utente può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza dover pagare alcuna penale. Con il servizio Byond Energy si possono ricevere consigli per la gestione dei consumi domestici. Il risparmio è fino a 289,27 euro all’anno.

0,193 euro/kWh (PUN)

0,64 euro/Smc (PSV)

L’offerta è disponibile fino al 10/3/22

3. A2A Click di A2A Energia

L’offerta A2A Energia permette di avere una fornitura luce e gas con prezzo fisso per 12 mesi inferiore a quello attualmente previsto dal mercato tutelato. L’energia viene prodotta al 100% da fonti rinnovabili e l’attivazione può essere effettuata comodamente online o via WhatsApp. Tra i servizi digitali inclusi c’è anche bollett@mail e l’addebito su conto corrente per gestire le tue forniture. Il risparmio è fino a 232,15 euro all’anno.

Prezzo componente energia elettrica

Monorario

0,22800 euro/kWh

Biorario

F1 0,24100 euro/kWh

F23 0,22160 euro/kWh

Corrispettivo fisso di vendita: 72 euro l’anno

Prezzo materie prime gas

Monorario: 0,7900 euro/Smc

Corrispettivo fisso di vendita: 78 euro l’anno

Corrispettivo variabile di vendita: 0,0080 euro/Smc

I prezzi per la componente energia e gas sono validi fino al 17/3/22.

4. Edison Web Luce e Gas di Edison Energia

L’offerta Edison Energia si può attivare solo online e permette di avere il miglior prezzo. Con EDISONRisolve potete ottenere assistenza telefonica 24/7 e prenotare servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche oltre un’ora di manodopera senza costi aggiuntivi. Il fornitore poi offre un bonus di 30 euro per ogni attivazione da parte di un conoscente. E’ possibile risparmiare fino a 574 euro all’anno sulla componente luce e fino a 218 euro all’anno sulla componentre gas.

Prezzo luce

Monorario

0,186 euro/kWh

Biorario

F1 – 0,199 euro/kWh

F2 – 0,178 euro/kWh

Prezzo gas

0,69 euro/Smc

5. Edison Sweet Luce e Gas

La seconda offerta di Edison nella modalità Dual Fuel è ancora più conveniente in quanto il prezzo è bloccato per 24 mesi. Con questa tariffa si possono ottenere 250 euro di vantaggi economici in bolletta se si resta con il fornitore per almeno due anni. Edison Sweet Luce e Gas è 100% green. L’energia elettrica proviene da fonti rinnovabili e le emissioni di Co2 sono compensate con crediti certificati a sostegno di progetti per l’utilizzo di fonti sostenibili.

Prezzo luce

Monorario

0,217 euro/kWh

Biorario

F1 – 0,237 euro/kWh

F2 – 0,207 euro/kWh

Prezzo gas

0,7 euro/Smc