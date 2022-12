Caro bollette autunno 2022: le novità su luce e gas di Dicembre 2022

Bollette del metano in aumento per i clienti in Maggior Tutela, prezzo del gas all’ingrosso che oscilla per l’arrivo del freddo e fiato sospeso per le decisioni Ue sul prezzo al tetto del gas. Gli esperti di SOStariffe.it fanno il punto sulla crisi energetica e stilano la classifica delle migliori soluzioni luce e gas da attivare a Dicembre 2022 .

Gli ultimi aggiornamenti sul fronte del caro energia preoccupano i consumatori. La prima notizia lascia l’amaro in bocca ai 7,3 milioni di clienti ancora in regime di Maggior Tutela: per loro le bollette del metano tornano a crescere. ARERA, l’Authority italiana per l’energia, ha infatti ufficializzato il prezzo del gas che sarà utilizzato per calcolare i consumi di novembre 2022: 0,975849 euro al metro cubo, in crescita del +13,7% rispetto a ottobre 2022 (quando il gas costava 0,835182 al metro cubo). In base a quest’ultimo aggiornamento (che da ottobre 2022 è diventato mensile e non più trimestrale), il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo nel mese di novembre è fissato in 122,41 centesimi di euro per metro cubo, con la spesa per l’approvvigionamento della materia prima che incide per l’83,44% del totale.

A generare timori sono anche le continue oscillazioni del prezzo del gas all’ingrosso al TTF di Amsterdam, il principale hub europeo per la compravendita del gas: dall’inizio di dicembre, complici le temperature più rigide e l’aumento della domanda di metano, le quotazioni del gas sono ostaggio di fiammate repentine e flessioni improvvise, che fanno salire e scendere il prezzo come se viaggiasse su un ottovolante.

Sotto i riflettori anche le decisioni di Bruxelles sul fronte del “price cap”, il tetto al prezzo del gas su cui i ministri dell’Energia dei ventisette Paesi Ue torneranno a confrontarsi in una riunione prevista per domani, martedì 13 dicembre.

Come mettersi al riparo da questo clima di incertezza e “salvare” un inverno che si preannuncia all’insegna dei rialzi? Puntando sulle offerte luce e gas del Mercato Libero e confrontando le soluzioni disponibili a dicembre 2022 grazie al comparatore di SOStariffe.it.

Le migliori soluzioni luce e gas per mitigare l’impatto dei rialzi a Dicembre 2022

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE E GAS COSTO MENSILE 1 Illumia Luce Flex Web

Gas Flex Web 0,2345 €/kWh

1,0652 €/Smc 110,25 euro

229,54 euro 2 Edison Energia World Luce Plus

World Gas Plus 0,2245 €/kWh

0,9652 €/Smc 112,17 euro

223,11 euro 3 Pulsee Luce Relax Index

Gas Relax Index 0,2245 €/kWh

0,9652 €/Smc 113,46 euro

222,01 euro

Di seguito passiamo ai raggi X tre offerte luce e gas che il comparatore di SOStariffe.it ha selezionato tra le più competitive per il profilo di consumo di una “famiglia tipo” (2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 Smc di gas utilizzati in un anno). Le offerte possono essere attivate sia in modalità “dual fuel” (doppia fornitura energetica con lo stesso gestore), sia come offerte disgiunte. A questo proposito, una recente indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it ha messo in evidenza che l’attivazione singola delle migliori offerte luce e gas è più conveniente rispetto alla sottoscrizione di un unico contratto di fornitura con la stessa azienda energetica: il risparmio è di 69 euro all’anno.

I prezzi di luce e gas citati in tabella si riferiscono all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e a quello PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il metano relativi al mese di novembre 2022 (gli ultimi a disposizione), eventualmente maggiorati di un contributo al consumo previsto dal fornitore.

Luce e Gas Flex Web di Illumia

Illumia, player italiano nel settore dell’illuminazione a LED, propone la seguente promozione:

prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica (agganciato all’indice PUN) a cui va aggiunto un contributo al consumo pari a 0,01 €/kWh ; anche il prezzo del gas fa riferimento alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso (indice PSV) “ricaricato” di un contributo al consumo che si attesta a quota 0,100 €/Smc ;

; anche il prezzo del gas fa riferimento alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso (indice PSV) “ricaricato” di un contributo al consumo che si attesta a quota ; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione pari a 10 euro al mese (120 euro all’anno) per la fornitura di luce e a 9 euro al mese per quella del gas (108 euro all’anno);

promozione XMAS : sconto di 30 euro in fattura per i clienti che attivino l’offerta entro il 21 dicembre 2022; il bonus sarà ripartito in 3 tranches da 10 euro al mese al 1°, 6° e al 12° mese per il primo anno di fornitura;

: sconto di 30 euro in fattura per i clienti che attivino l’offerta entro il 21 dicembre 2022; il bonus sarà ripartito in 3 tranches da 10 euro al mese al 1°, 6° e al 12° mese per il primo anno di fornitura; opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria: quest’ultima permette di risparmiare grazie alla distribuzione dei consumi nelle ore serali e nei fine settimana, quando il prezzo dell’energia è più basso.

energia verde inclusa.

La “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere questa promozione si vedrebbe recapitare bollette luce dall’importo mensile pari a 110,25 euro. Clicca al link qui sotto per saperne di più o procedere con l’attivazione della fornitura luce:

Cliccando sul pulsante verde di seguito, invece, è possibile conoscere maggiori dettagli della fornitura gas, che avrebbe un costo mensile di 229,54 euro:

World Luce e Gas Plus di Edison Energia

La promozione di Edison Energia si caratterizza per:

prezzo indicizzato in base al PUN per la luce e in base al PSV per il gas senza alcun sovrapprezzo ;

in base al per la luce e in base al per il gas ; contributo fisso mensile ridotto del 40%: si pagheranno 12 euro al mese (anziché 20), per un totale di 144 euro all’anno per fornitura;

(anziché 20), per un totale di 144 euro all’anno per fornitura; è contemplata la possibilità di scelta tra tariffa monoraria e multioraria;

fornitura sempre a portata di smartphone grazie all’ App My Edison ;

; servizi0 EDISONRisolve gratuito: assistenza telefonica e di prenotazione di servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche;

gratuito: assistenza telefonica e di prenotazione di servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche; energia green inclusa.

Cliccando sul bottone verde qui sotto è possibile avere un quadro dell’offerta luce di Edison (il cui costo mensile sarebbe pari a 112,17 euro al mese per la “famiglia tipo”) è disponibile al link di seguito:

Ecco qui l’affresco della proposta di Edison Energia per la fornitura gas, che impatterebbe sul budget della “famiglia tipo” con una spesa di 223,11 euro al mese:

Luce e Gas Relax Index di Pulsee

Tra le offerte più appetibili a dicembre 2022 c’è anche quella messa a punto dalla energy company 100% digitale Pulsee. Ecco il suo identikit:

prezzo indicizzato in base all’indice PUN per l’energia elettrica e in base al PSV per il gas senza costi aggiuntivi ;

in base all’indice per l’energia elettrica e in base al PSV per il gas ; contributo fisso mensile scontato del 20% con attivazione dell’offerta entro il 10 gennaio 2023: 12 euro al mese, anziché 15 euro al mese a fornitura;

con attivazione dell’offerta entro il 10 gennaio 2023: 12 euro al mese, anziché 15 euro al mese a fornitura; possibilità di personalizzare l’offerta con le opzioni “ Cost Sharing ” (+1,50 euro in più al mese per avere bollette luce con importo già suddiviso tra i coinquilini di un appartamento) o “ Carbon Footprint ” (+3 euro al mese) per azzerare le emissioni inquinanti dei propri stili di vita;

” (+1,50 euro in più al mese per avere bollette luce con importo già suddiviso tra i coinquilini di un appartamento) o “ ” (+3 euro al mese) per azzerare le emissioni inquinanti dei propri stili di vita; App Pulsee Energy per gestire la fornitura da remoto, con documenti sempre accessibili;

per gestire la fornitura da remoto, con documenti sempre accessibili; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

Attivando questa soluzione, la “famiglia tipo” spenderebbe 113,46 euro al mese per le bollette della luce e 222,01 euro al mese per quelle del gas.

Clicca sul pulsante di seguito per accedere al sito del provider per consultare maggiori informazioni o per attivare la fornitura luce:

Clicca, invece, al link qui sotto per le informazioni sulla fornitura gas Pulsee e per procedere con l’attivazione:

