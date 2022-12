Tariffe dual fuel 2022: ecco perché non convengono e quanto

Le tariffe dual fuel sono una delle opzioni a disposizione delle famiglie per tagliare le bollette di luce e gas . Si tratta di soluzioni che prevedono l'attivazione di un'offerta luce e di un'offerta gas con lo stesso fornitore. Una nuova indagine dell' Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it ha evidenziato le caratteristiche ed i costi delle tariffe dual fuel andando anche ad effettuare un confronto con il 2021 . Attualmente, scegliere le tariffe dual fuel non garantisce il massimo risparmio. Ecco i dettagli dell'indagine:

La nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it si concentra sulle tariffe dual fuel andando ad analizzane le caratteristiche e ad effettuare un confronto tra le tariffe del 2022 e quelle del 2021 con l’obiettivo di offrire una “fotografia” precisa di questa particolare tipologia di offerte del Mercato Libero. Tra le tante offerte luce e gas disponibili sul mercato, infatti, le soluzioni dual fuel rappresentano un’opzione concreta per gli utenti anche se il risparmio in bolletta non viene massimizzato, come confermano i dati dell’indagine.

Quali sono le caratteristiche dual fuel per luce e gas

Disponibili da tempo sul mercato, le tariffe dual fuel per luce e gas non sono certo una novità. Si tratta di bundle proposti dai fornitori che consentono al cliente finale di attivare un contratto di fornitura di energia elettrica e uno di gas naturale in contemporanea. I due contratti, anche se attivati contestualmente, restano distinti e senza vincoli specifici per il cliente.

La scelta delle tariffe dual fuel può essere incentivata dal fornitore che può includere nel bundle vantaggi extra come uno sconto sul prezzo dell’energia oppure un bonus di benvenuto rappresentato da uno sconto sulle prime bollette, di importo fisso e indipendente dal consumo. Alcuni fornitori arricchiscono le offerte dual fuel con l‘aggiunta di servizi o prodotti in regalo, spesso proposti da aziende partner, o con altri benefit.

Tariffe dual fuel 2022: più convenienti rispetto alla Tutela, meno convenienti rispetto alle migliori tariffe del Mercato Libero

I dati raccolti dall’Osservatorio confermano come scegliere tariffe luce e gas senza legarsi allo stesso gestore con una soluzione dual fuel sia la scelta più conveniente. L’indagine, infatti, ha considerato il caso di una “famiglia tipo” (consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica e 1.000 Smc di gas naturale) che punta ad attivare le tariffe più convenienti del mese di dicembre 2022.

Scegliendo le migliori tariffe dual fuel sul mercato, per la famiglia tipo si registrerà una spesa annuale di 2.718 euro. Per l’energia elettrica, la spesa stimata sarà di 1.123 euro mentre per il gas naturale è possibile ridurre la spesa fino a 1.595 euro. Per minimizzare ulteriormente l’importo delle bollette è possibile scegliere le tariffe più convenienti, a prescindere dal gestore che le propone.

Puntando sulle offerte luce e gas più convenienti del Mercato Libero, infatti, si potrà ridurre la spesa fino a 2.649 euro (con 1.123 euro per l’energia elettrica e 1.526 euro per il gas naturale). Di conseguenza, con le offerte dual fuel è necessario mettere in conto una spesa extra pari a 69 euro rispetto all’attivazione delle offerte più vantaggiose sul mercato.

Da notare, però, che le tariffe dual fuel continuano a garantire un netto risparmio rispetto al servizio di Maggior Tutela. Per la famiglia tipo, infatti, passare dalla Tutela alle migliori offerte dual fuel del Mercato Libero consente di ottenere un risparmio di ben 54 euro in un anno sulla spesa complessiva per le bollette.

Scopri qui le migliori offerte luce e gas »

Cosa è cambiato rispetto al 2021: le tariffe dual fuel diventano più convenienti

Il confronto tra i dati dell’indagine del 2021 e i dati raccolti nel 2022 ci permette di avere un’idea ancora più chiara sull’evoluzione delle tariffe dual fuel e sulla loro convenienza, in questo momento, sul mercato energetico. Nel corso degli ultimi 12 mesi, infatti, il settore ha registrato sostanziali novità ed anche le tariffe dual fuel sono state coinvolte da questa particolare trasformazione.

Nel corso del 2021, infatti, la differenza di spesa tra le tariffe dual fuel e l’attivazione delle migliori tariffe luce e gas del Mercato Libero, senza il “vincolo” di affidarsi allo stesso gestore, comportava una spesa extra di 230 euro all’anno per chi sceglieva le tariffe dual fuel che, quindi, risultavano molto meno convenienti. Oggi, a dicembre 2022, le tariffe dual fuel continuano ad essere meno convenienti ma la differenza con le offerte più vantaggiose del Mercato Libero si è ridotta del 70%.

Da notare, però, che si riduce anche il risparmio rispetto alla Maggior Tutela garantito dalle offerte dual fuel. In questo caso, il confronto tra il 2021 e il 2022, conferma un calo del 75% del risparmio ottenibile dalle famiglie che passano dalla Tutela al Mercato Libero scegliendo nuove tariffe dual fuel.

« notizia precedente Le 3 migliori assicurazioni auto di Dicembre 2022