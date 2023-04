Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

TIM è tra i primi operatori di telefonia mobile in Italia per numero di linee attive ma dopo l’arrivo di Iliad in Italia non si può dire che sia i più economico sulla piazza. Oggi infatti non è difficile trovare offerte con un rapporto qualità prezzo anche migliore di quelle di TIM senza fare troppe rinunce in termini di servizi inclusi. Effettuare ad aprile il cambio operatore da TIM può quindi essere molto convenienti e aiutarvi a ridurre la spesa per il cellulare, cosa sempre più necessaria in un momento in cui l’inflazione ha un peso importante sul costo della vita.

Cambio operatore da TIM: le migliori offerte degli altri operatori di aprile 2023

Offerte per chi passa da TIM a un altro operatore Minuti, SMS e Giga Costo mensile 1 Super Mobile di Optima Italia illimitati + 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps 4,95 euro 2 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS + 70 GB in 4G+ 5,98 euro 3 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS + 100 GB in 5G 7,95 euro 4 Flash 120 di Iliad minuti e SMS illimitati + 120 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 5 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G+ 8,99 euro 6 Giga 150 di Iliad minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 7 Fastweb Mobile Plus minuti illimitati e 100 SMS + 300 GB in 5G 11,95 euro 8 Creami Extra WOW 300 di PosteMobile minuti e SMS illimitati + 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 11,99 euro 9 Kena 11,99 100GB STAR di Kena Mobile minuti illimitati, 1000 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps (+50 GB con autoricarica) 11,99 euro 10 Kena 12,99 150GB STAR di Kena Mobile minuti illimitati, 1000 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps (+50 GB con autoricarica) 12,99 euro

Per chi intende effettuare il cambio operatore da TIM sono disponibile una ricca e variegata scelta di tariffe. Lasciando l’operatore per un MVNO (Mobile Virtual Network Operator) potete arrivare ad avere anche fino 300 GB per navigare in 4G a meno di 12 euro al mese. Se avete uno smartphone adatto potreste invece attivare un’offerta 5G anche a meno di 8 euro al mese. Alcuni marchi come Iliad e Fastweb permettono anche di associare all’offerta le rate per l’acquisto a rate di uno smartphone, anche senza anticipo e con spedizione gratuita.

Bisogna anche considerare però che il cambio operatore da TIM potrebbe anche significare perdere qualcosa in termini di velocità di navigazione. In tutti i casi potete comunque mantenere gratis il vostro numero di telefono nel cambio operatore da TIM richiedendo la portabilità al nuovo gestore.

Se volete confrontare le offerte di TIM con quelle degli altri operatori per trovare quella giusta potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere sullo schermo del PC o dello smartphone la lista delle migliori promozioni in base alle vostre reali esigenze e abitudini di consumo insieme a una loro descrizione dettagliata. Potrete poi attivarle con la massima comodità direttamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà sul sito dell’operatore.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

1. Super Mobile di Optima Italia con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps in download. Il prezzo è di 4,95 euro al mese. Acquistando l’offerta online l’attivazione è di 9,90 euro, invece di 19,90 euro. Nei Paesi Ue potete utilizzare tutti i minuti e i Giga per navigare in roaming.

Attiva Optima Super Mobile »

2. Spusu 70 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download. Il prezzo è di 5,98 euro al mese per sempre. La SIM costa 9,90 euro ma la spedizione è gratuita. Potete anche acquistare una eSIM senza costi aggiuntivi. Nei Paesi Ue potete utilizzare 5,45 GB per navigare in roaming. Con questa offerta avete anche inclusi 140 GB di riserva, disponibili nel momento in cui si hanno esaurito quelli inclusi, e il servizio Riserva Dati per trasformare il traffico voce e dati non consumato durante il mese in Giga aggiuntivi che non scadono e si possono utilizzare a partire dal successivo rinnovo. Con Spusu potete poi passare a un’offerta, anche di categoria inferiore, in ogni momento e senza costi aggiuntivi.

Attiva Spusu 70 »

3. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB anche in 5G. Il prezzo è di 7,95 euro al mese. L’attivazione costa 10 euro ma la SIM viene spedita gratuitamente entro 5 giorni lavorativi. Nei Paesi Ue potete utilizzare 8 GB per navigare in roaming. Con questa offerta avete anche inclusi i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per ottenere nuove competenze digitali tra le più richieste oggi dalle aziende.

Attiva Fastweb Mobile »

4. Flash 120 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G/4G+. Il prezzo è di 7,99 euro al mese per sempre. Nei Paesi Ue potete utilizzare 8 GB per navigare in roaming. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro una tantum con spedizione gratuita. L’offerta, salvo proroghe, si può attivare solo entro la mezzanotte del 27/3/23.

Attiva Flash 120 di Iliad »

5. Creami Extra WOW 150 di PosteMobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download. Il prezzo è di 8,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. Nei Paesi Ue potete utilizzare 8,19 GB per navigare in roaming.

Attiva Creami Extra WOW 150 »

6. Giga 150 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G. Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre. Nei Paesi Ue potete utilizzare 10 GB per navigare in roaming. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro una tantum con spedizione gratuita.

Attiva Giga 150 di Iliad »

Se attivate Giga 150 con pagamento automatico su carta di credito o debito avete anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica dell’operatore low cost.

Con IliadBox al costo di 19,99 euro al mese per sempre per i già clienti mobili, invece di 24,99 euro al mese, potete navigare senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) sulla rete FTTH EPON e avere inclusi anche chiamate illimitate, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. L’attivazione, che verrà concordata con un tecnico di Open Fiber, costa 39,99 euro. All’offerta potete aggiungere anche fino a quattro Wi-Fi Extender per ampliare la portata del segnale (1,99 euro al mese per ciascun dispositivo) e la protezione di McAfee per tutti i dispositivi connessi (2,99 euro al mese):

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Un’altra offerta interessante di Iliad, soprattutto se si cerca una SIM solo dati, si chiama Dati 300 e prevede chiamate a 28 cent al minuto, SMS a 28 cent e 300 GB anche in 4G/4G+. Il prezzo è di 13,99 euro al mese per sempre. Nei Paesi Ue potete utilizzare 13 GB per navigare in roaming. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro una tantum con spedizione gratuita.

Attiva Dati 300 di Iliad »

7. Creami Extra WOW 300 con minuti e SMS illimitati e 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download. Il prezzo è di 11,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro a cui si aggiungono 20 euro per una prima ricarica. Nei Paesi Ue potete utilizzare 10,92 GB per navigare in roaming.

Attiva Creami Extra WOW 300 di Postemobile »

8. Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB anche in 5G. Il prezzo è di 11,95 euro al mese. L’attivazione costa 10 euro ma la SIM viene spedita gratuitamente entro 5 giorni lavorativi. Nei Paesi Ue potete utilizzare 10 GB per navigare in roaming. Con questa offerta avete anche inclusi i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy.

Attiva Fastweb Mobile Maxi »

9. Kena 11,99 100GB STAR di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download. Attivando il sistema di autoricarica avete 50 GB in più al mese. Il prezzo è di 11,99 euro al mese. Nei Paesi Ue potete utilizzare 11 GB per navigare in roaming.

Attiva Kena 11,99 100GB STAR»

10. Kena 12,99 150GB STAR di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 150 GB in 4G fino a 60 Mbps in download. Attivando il sistema di autoricarica avete 50 GB in più al mese. Il prezzo è di 12,99 euro al mese. Nei Paesi Ue potete utilizzare 12 GB per navigare in roaming.

Attiva Kena 12,99 150GB STAR»

Per chi effettua il cambio operatore da TIM è richiesta la portabilità del numero di telefono, che comunque viene eseguita gratuitamente entro 3 giorni lavorativi. Per entrambe le tariffe l’attivazione costa 4,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite.

Alle offerte potete poi aggiungere anche Kena TIMVISION e guardare su due dispositivi in contemporanea la Serie A, Europa League e i migliori match della Conference League con DAZN e la Champions League su Infinity+ oltre a tantissimi altri sporti e contenuti. Il pacchetto comprende anche TIMVISION con film e serie TV italiane e internazionali, cartoni animati e produzioni originali oltre a Discovery+ e il meglio dei programmi di Mediaset dell’ultima settimana. Kena TIMVISION costa 24,99 euro per 6 mesi, poi si rinnova a 29,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita.