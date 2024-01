Bonus infissi : dal 1° gennaio di quest'anno non si può più sfruttare la detrazione al 75% del bonus barriere architettoniche per cambiare porte e finestre di casa . Ma le forze politiche sono in pressing sul governo per un cambio di rotta. Tutte le novità a gennaio 2024 , oltre a un focus su come trovare le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero con il comparatore di SOStariffe.it .

Bonus infissi 2024 tra le incognite. Dal 1° gennaio di quest’anno non è più possibile beneficiare della detrazione al 75% garantita dal bonus barriere architettoniche per sostituire porte, finestre e serramenti di casa. Una “stretta” introdotta dalla manovra di bilancio 2024 per evitare un uso improprio di questo incentivo.

Eppure, a poche settimane dal varo della legge finanziaria, c’è un asse maggioranza e opposizione per spingere a un cambio di rotta. L’obiettivo è far rientrare il cambio infissi nel raggio d’azione del bonus barriere architettoniche, richiesta sostenuta dalle principali associazioni di categoria. Tuttavia, nonostante il pressing politico, restano molte incognite sul ritorno di questa misura, soprattutto dopo la decisione del Governo Meloni di “blindare” il decreto Superbonus in commissione Finanza della Camera e respingere gli emendamenti presentati, tra i quali diverse richieste bipartisan di ripristino della detrazione al 75% per il bonus infissi. Ora, la “palla” passa all’Aula di Montecitorio, dove il provvedimento approda in discussione lunedì 29 gennaio 2024.

Prima di dare conto degli ultimi aggiornamenti su questo tema, ricordiamo che risparmio energetico e isolamento termico sono due mosse importanti per risparmiare in bolletta. Così come una soluzione vincente per abbattere le spese di energia elettrica e metano è quella di affidarsi alle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero a gennaio 2024. Come trovarle?

Un valido alleato in questa ricerca è il comparatore di SOStariffe.it, accessibile al link qui sotto:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Questo strumento digitale e gratuito aiuta i clienti domestici a confrontare le soluzioni per illuminare e riscaldare casa proposte dai gestori energetici del Mercato Libero e a trovare quella maggiormente cucita sul fabbisogno energetico della propria famiglia. Questa informazione sul proprio consumo annuo di energia elettrica e metano può essere facilmente consultata in una bolletta recente, oppure può essere calcolata impostando i filtri integrati nel comparatore stesso, accessibili cliccando sul widget qui sotto:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Bonus infissi al bivio, le novità sulla misura a Gennaio 2024

Come accennato poco sopra, dal 1° gennaio 2024 non è più possibile far rientrare la sostituzione dei serramenti di casa nell’alveo della detrazione al 75% garantita dal bonus barriere architettoniche.

Tuttavia, a poche settimane dall’entrata in vigore della manovra 2024 (che ha decretato il giro di vite per questa agevolazione), le forze politiche di maggioranza e opposizione spingono per un’inversione di rotta. Tanto che, nei giorni scorsi, emendamenti bipartisan alla legge di conversione del decreto Superbonus, provvedimento approvato giovedì 25 gennaio 2024 dalla commissione Finanza della Camera, chiedevano il ritorno dell’estensione della detrazione al 75% per il cambio di porte, finestre e serramenti.

Eppure, nonostante la richiesta convergente di forze di maggioranza e opposizione, la strada per il ripristino del bonus infissi 2024 al 75% resta in salita. Il governo ha infatti deciso di blindare il decreto Superbonus e di respingere le 123 proposte di modifica presentate, tra le quali anche il ritorno dell’aliquota al 75% per il cambio di serramenti. Dopo l’approvazione del decreto Superbonus dalla commissione Finanza della Camera, il provvedimento è ora attesa nell’Aula di Montecitorio lunedì 29 gennaio 2024 per la sua discussione. Il decreto, che scade il 27 febbraio, passerà poi al Senato per la seconda lettura.

Bonus infissi: le agevolazioni disponibili a Gennaio 2024

TIPOLOGIA DI BONUS DETRAZIONE E TETTO SPESA CARATTERISTICHE PRINCIPALI Ecobonus detrazione Irpef o Ires con aliquota al 50%

60mila € per unità immobiliare L’intervento deve riguardare la sostituzione di infissi già esistenti, non la nuova installazione Bonus casa detrazione Irpef con aliquota al 50%

96mila € Il beneficio è concesso solo in presenza di interventi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria

In attesa di capire se la detrazione al 75% del bonus barriere architettoniche possa tornare ad essere una valida alternativa per le famiglie, a gennaio 2024 è possibile sostituire porte, finestre e infissi sfruttando due agevolazioni (che resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2024):

Ecobonus ;

; Bonus casa (o Bonus Ristrutturazione).

L’Ecobonus è una detrazione fiscale Irpef o Ires per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Esso prevede un’aliquota al 50% oppure al 65% in base alla tipologia dei lavori da effettuare. La sostituzione degli infissi rientra tra gli interventi agevolati con una detrazione al 50%. Fino al 31 dicembre 2024, dunque, coloro che decidano di sostituire le vecchie finestre o porte con prodotti maggiormente isolanti e comprensivi di infissi potranno ottenere dall’Agenzia delle Entrate una detrazione al 50%, spalmabile in 10 anni, fino al valore massimo di 60.000 euro per ogni unità immobiliare.

L’acquisto e la posa di porte, finestre e serramenti dovranno rispettare una serie di requisiti, primo fra tutti il fatto che l’intervento debba riguardare la sostituzione degli infissi, non la nuova installazione.

Il bonus casa garantisce, invece, una detrazione Irpef pari al 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, fino a un ammontare complessivo di spesa pari a 96mila euro. Per ottenere tale aliquota, la spesa deve essere sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024.

Ricordiamo che, tra le opere edilizie agevolabili dal bonus ristrutturazione, ci sono:

manutenzione straordinaria;

ristrutturazione edilizia;

restauro e risanamento conservativo.

Offerte in evidenza Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 698,78 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA