Utilizzare la propria SIM all'estero può comportare costi aggiuntivi. In UE vale il Roaming Like at Home, ma con un limite per i Giga, mentre al di fuori dei Paesi UE bisogna fare i conti con una tariffazione a consumo. Per semplificare il roaming dati all'estero arrivano ora le nuove opzioni Fastweb , già attivabili per i clienti dell'operatore, che consentono di sfruttare più Giga in tutto il mondo . Vediamo i dettagli.

Grazie alle nuove opzioni per il roaming dati all’estero, attivabili direttamente dall’app, gli utenti Fastweb possono sfruttare la propria SIM anche al di fuori dell’Italia con la possibilità di avere a disposizione più Giga. Si tratta di un nuovo servizio che va a sommarsi al Roaming Like at Home che, con Fastweb, è valido in tutti i Paesi UE oltre che in Svizzera, nel Regno Unito e in Ucraina.

Nuove opzioni Fastweb per il roaming dati

I clienti Fastweb possono attivare le nuove opzioni per il roaming dati direttamente dall’app dell’operatore, dopo aver effettuato il login con il proprio account. Dalla pagina principale, infatti, è possibile premere su Sei all’estero? e poi su Scopri opzioni internazionali. In questa nuova sezione sarà possibile attivare alcune opzioni per aggiungere Giga da utilizzare in roaming all’estero. Le opzioni disponibili sono riepilogate nella tabella qui di sotto.

OPZIONE COSA INCLUDE QUANTO COSTA Europa* 10 GB extra per 7 giorni 3 euro Usa e Canada 5 GB extra per 7 giorni oltre a 50 minuti in entrata e 50 minuti in uscita 15 euro Extra Europa 30 GB per 7 giorni oltre a 50 minuti in uscita e minuti illimitati in entrata 30 euro

*Sono inclusi i Paesi UE, la Svizzera, il Regno Unito e l’Ucraina. I Giga si aggiungono a quelli previsti dal Roaming Like at Home e vengono utilizzati solo in caso di esaurimento del bundle previsto dalla normativa.

Gli utenti Fastweb hanno la possibilità di attivare l’opzione desiderata prima di partire o durante un soggiorno all’estero. Tale opzioni non hanno vincoli e si disattivano in automatico dopo 7 giorni (è possibile riattivarle in caso di necessità). L’addebito del costo dell’opzione avviene sempre su credito residuo, anche per chi ha attivato il rinnovo della propria offerta con addebito su conto corrente. Esauriti i Giga disponibili, è prevista l’applicazione di una tariffa a consumo.

Le offerte Fastweb Mobile di gennaio 2024

Le nuove opzioni per il roaming all’estero rendono ancora più vantaggioso la scelta di Fastweb come operatore per chi prevede un viaggio all’estero. Per i nuovi clienti sono disponibili diverse offerte, con possibilità di richiedere la eSIM oltre che di completare l’attivazione con SPID, tramite una semplice procedura online. Ecco le offerte disponibili in questo momento:

Fastweb Mobile

La prima offerta da considerare è Fastweb Mobile che include:

minuti illimitati

100 SMS

150 GB in 4G e 5G

minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali

fino a 9 GB in roaming in UE, Svizzera, Regno Unito e Ucraina

La tariffa in questione ha un costo di 7,95 euro al mese con attivazione di 10 euro.

Attiva qui Fastweb Mobile »

Fastweb Mobile Full

Da valutare anche Fastweb Mobile Full. L’offerta include:

minuti illimitati

100 SMS

200 GB in 4G e 5G

minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali

fino a 11 GB in roaming in UE, Svizzera, Regno Unito e Ucraina

Fastweb Mobile Full ha un costo di 9,95 euro al mese con i primi due mesi gratis e con un costo di attivazione di 10 euro.

Attiva qui Fastweb Mobile Full »

Fastweb Mobile Maxi

C’è poi Fastweb Mobile Maxi, l’offerta più completa dell’operatore. Questa tariffa include:

minuti illimitati

100 SMS

300 GB in 4G e 5G

minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali

fino a 13 GB in roaming in UE, Svizzera, Regno Unito e Ucraina oltre a minuti illimitati e 200 SMS

L’offerta prevede un canone di 11,95 euro al mese con i primi due mesi gratis e un costo iniziale di 10 euro.

Attiva qui Fastweb Mobile Maxi »

