Conti deposito sicuri per far fruttare i propri soldi. Anche se offrono rendimenti elevati, fino al 5% lordo annuo e oltre , questi prodotti finanziari sono all'insegna dell'affidabilità. Per scoprire quali siano le offerte più vantaggiose di gennaio 2024, c'è il comparatore di SOStariffe.it .

Conti deposito sicuri, con rischio di perdita del capitale investito, di fatti quasi vicino allo zero. Una manna per i piccoli risparmiatori con una liquidità in eccesso sul conto corrente e che possono vincolarla anche per un breve periodo di tempo (6, 12 o 24 mesi), in quanto non hanno necessità di averla subito a disposizione. Investimenti di corto respiro, che comunque garantiscono tassi di interesse anche del 5% lordo annuo (pari al 3,7% netto).

Per approfittare delle offerte più redditizie di gennaio 2024, c’è il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it che confronta le soluzioni più vantaggiose del mercato bancario. Per avere una panoramica delle proposte più remunerative, premi il pulsante verde qui sotto:

SCOPRI QUI I MIGLIORI CONTI DEPOSITO »

Conti deposito sicuri anche con rendimenti elevati a Gennaio 2024

Di fronte a tassi di interesse così alti, come non si vedevano da anni, serpeggia un interrogativo tra l’esercito dei piccoli risparmiatori: “Possiamo fidarci delle banche che propongono conti deposito così remunerativi?” Sì, è scopriamo perché.

Conti deposito sicuri per almeno due ragioni:

primo, perché erogano rendimenti garantiti nel tempo , ovvero il tasso di interesse sul capitale stipulato alla firma del contratto di apertura del conto deposito rimarrà immutato per tutta la durata del vincolo;

, ovvero il tasso di interesse sul capitale stipulato alla firma del contratto di apertura del conto deposito rimarrà immutato per tutta la durata del vincolo; secondo, perché i conti deposito sono garantiti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD), che permette ai piccoli risparmiatori di beneficiare di una copertura sui depositi bancari fino a 100.000 euro in caso di fallimento di una banca, un paracadute finanziario che rende sicuri gli investimenti nei conti deposito.

Inoltre, per questi prodotti finanziari non vale la regola non scritta: “Alto rendimento, alto rischio“. Regola che invece vale in Borsa. Più di un esperto, infatti, ha confermato che, sebbene in questi ultimi 12 mesi, ci sia stato un progressivo aumento dei tassi di rendimento offerti dagli istituti di credito ai risparmiatori che investano la propria liquidità in eccedenza in conti deposito, questo prodotto bancario rimane sicuro e affidabile.

Analizzando il ventaglio delle soluzioni presenti attualmente sul mercato finanziario, risulta chiaro che sono soprattutto le banche online, gli istituti di credito che offrono i tassi di interesse più elevati. Queste banche 100% digitali e nate negli ultimi anni, utilizzano la calamita dei tassi di rendimento alti, fino al 5% lordo annuo e anche oltre, per attirare nuovi clienti, sottraendoli alle banche tradizionali e di più lungo corso, le quali sono sempre caute nell’offrire ai risparmiatori interessi così remunerativi. Le banche online, nonostante abbiano una storia meno lunga e consolidata rispetto a istituti di credito più noti e affermati, sono affidabili?

La risposta degli esperti del settore è “sì”, sono sicure, in quanto sottoposte a regole di vigilanza e controlli sullo stato patrimoniale e finanziario. Il fatto che offrano guadagni redditizi per i loro clienti rispetto ad altre banche, è dettato da una scelta di business così sintetizzabile: minor profitto per la banca, maggior numero di clienti, con promozioni su conti deposito e sui conti correnti.

Conti deposito: le offerte più vantaggiose di Gennaio 2024

NOME DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE DELL’OFFERTA 1 Rendimax Vincolo Posticipato di Banca Ifis 5% tasso lordo annuo

tasso lordo annuo 3,7% tasso netto

tasso netto 700,96 € guadagno netto vincolando per 12 mesi 10.000 € 2 Conto deposito di Banca CF+ 4,8% tasso lordo annuo per vincolo di 12 mesi

tasso lordo annuo per vincolo di 12 mesi 3,55% tasso netto

tasso netto 336,12 € guadagno netto vincolando per 12 mesi 10.000 € 3 X Risparmio di Banca AideXa 4,75% tasso lordo annuo

tasso lordo annuo 3,52% tasso netto

tasso netto 165,30 € guadagno netto vincolando per 12 mesi 10.000 €

Analizziamo qui di seguito, tre conti deposito vantaggiosi e sicuri con vincoli a 24 mesi, 12 mesi e 6 mesi. Sono offerte selezionate dal comparatore di SOStariffe.it a gennaio 2024.

Rendimax Vincolo Posticipato di Banca Ifis

Banca Ifis offre a zero spese “Rendimax Vincolo Posticipato” che concede un rendimento annuo lordo con un tasso del 5% (3,7% netto) per vincoli di 24 mesi. Investendo, per esempio, una somma di 10.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 700,96 euro. Il conto deposito Rendimax Vincolo Posticipato propone anche vincoli a 6 mesi (tasso lordo del 3,75%), 9 mesi (3,85%), 12 mesi (4%), 18 mesi (4,25%) e 36, 48 e 60 mesi (tutti con tasso al 4,5% lordo).

In linea generale, Rendimax Conto Deposito è un conto di deposito a risparmio che permette la costituzione di depositi a risparmio libero (“Libero”), depositi con preavviso (“Like”) e depositi a risparmio vincolato (“Vincolato”). L’importo minimo vincolabile è di 1.000 euro.

Tre le soluzioni proposte da Banca Ifis:

Rendimax Conto Deposito “ Libero ” con tasso annuo lordo dello 0,25% e disponibilità immediata della somma;

” con tasso annuo lordo dello e disponibilità immediata della somma; Rendimax Conto Deposito “ Like ” con tasso annuo lordo dell’ 1,25% con tempo di preavviso di 33 giorni per la disponibilità della somma;

” con tasso annuo lordo dell’ con tempo di preavviso di 33 giorni per la disponibilità della somma; Rendimax Conto Deposito “Vincolato”.

Per quanto riguarda l’opzione “Vincolato” è possibile scegliere la liquidazione anticipata (alla data di costituzione del vincolo) che offre tassi inferiori rispetto alla liquidazione posticipata, ovvero al termine del vincolo.

Per conoscere l’offerta di Banca Ifis, il link di riferimento è il seguente:

SCOPRI RENDIMAX VINCOLO POSTICIPATO DI BANCA IFIS »

Conto deposito di Banca CF+

Banca CF+ propone Conto deposito non svincolabile, che garantisce un rendimento del 4,8% lordo annuo (3,55% netto) per un vincolo di 12 mesi. Per esempio, con un investimento di 10.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 336,12 euro. Altre caratteristiche dell’offerta sono:

attivazione e gestione interamente online;

liquidazione degli interessi a 12 mesi ;

; assenza di costi di apertura, gestione ed estinzione;

remunerazione della giacenza libera, con un tasso dello 0,20%.

Banca CF+ permette ai risparmiatori anche di sottoscrivere vincoli a:

18 mesi e 24 mesi (tasso lordo del 4,5%);

36 mesi (4,3%);

48 mesi o 60 mesi (4,35%).

La banca, inoltre, propone anche una meno redditizia linea non svincolabile.

Per saperne di più dell’offerta di Banca CF+, clicca al link qui sotto:

SCOPRI CONTO DEPOSITO DI BANCA CF+ »

X Risparmio di Banca AideXa

X Risparmio è un conto deposito online vincolato a zero spese. È offerto da Banca AideXa. Per un vincolo di 6 mesi eroga un tasso lordo annuo del 4,75% (3,52% netto), con liquidazione degli interessi a 6 mesi. Facendo una simulazione e investendo, per esempio, 10.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 165,30 euro.

Banca AideXa offre anche la possibilità di sottoscrivere vincoli di 3 mesi, 18 mesi e 24 mesi tutti remunerati al 4% lordo annuo, oppure di 12 mesi con un tasso del 4,75% lordo annuo o ancora a 36 mesi con un rendimento del 4,5% lordo annuo Queste le loro principali caratteristiche:

liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo;

somma minima di investimento di 1.000 euro;

importo massimo di investimento di 100.000 euro.

C’è da notare che, se si decida di recuperare la somma depositata entro 32 giorni dalla scadenza del vincolo, i soldi saranno restituiti al risparmiatore insieme al tasso di rendimento maturato, che è calcolato in base al periodo di vincolo.

Per ulteriori informazioni sul conto deposito vincolato di Banca AideXa:

SCOPRI X RISPARMIO DI BANCA AIDEXA »

Offerte in evidenza Cherry Vincolato Tasso netto: 4.50% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Deposito X Risparmio Tasso netto: 4.75% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

« notizia precedente Roaming dati: più Giga all’estero con le nuove opzioni Fastweb notizia successiva »