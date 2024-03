Torna la soglia ISEE ordinaria per l’accesso ai bonus luce e gas. Così come dal 1° aprile 2024 le famiglie beneficiarie del bonus elettrico dovranno dire addio al contributo straordinario che ne rendeva l'importo più ricco. Ecco tutte le novità del bonus bollette 2024 e un focus su come trovare le top offerte luce e gas tra quelle proposte dai partner di SOStariffe.it a marzo 2024.

Bonus bollette 2024, si cambia ancora. Dopo il ritorno del limite ISEE bonus luce e gas ordinario (scattato il 1° gennaio 2024), c’è un’altra novità in vista per gli sconti statali che aiutano le famiglie più vulnerabili a sostenere le spese di energia elettrica e metano. Il prossimo 1° aprile terminerà l’erogazione del contributo straordinario destinato alle famiglie già beneficiarie del bonus luce.

Nei paragrafi che seguono illustreremo come cambierà il bonus bollette 2024 da aprile e quali saranno gli importi assicurati in fattura. Prima, però, ricordiamo che, per quanto gli aiuti statali siano un’àncora di salvezza per i clienti domestici, una mossa vincente per abbattere le spese di energia elettrica e metano è affidarsi alle offerte luce e gas del Mercato Libero con il costo kWh e il costo metano al metro cubo più bassi.

Come trovarle? Il comparatore di SOStariffe.it (link qui sotto) è un valido alleato della convenienza perché ti aiuta a scandagliare le offerte luce e gas proposte dai gestori energetici partner a marzo 2024 e a trovare quelle più convenienti per te.

Infatti, non esistono soluzioni più convenienti in assoluto. L’offerta luce e gas che ti fa risparmiare in bolletta è quella su misura dei consumi annui della tua famiglia. Inserendo questo dato nel comparatore di SOStariffe.it, puoi avere in pochi click e gratuitamente una classifica delle soluzioni con il miglior rapporto qualità/prezzo a marzo 2024 tra quelle proposte dai partner. L’informazione sul consumo annuo di energia la trovi in una bolletta recente, oppure la puoi calcolare impostando i filtri integrati, accessibili dal widget qui sotto.

Bonus bollette 2024: stop al contributo straordinario per la luce da Aprile 2024

BONUS BOLLETTE 2024: LE DOMANDE BONUS BOLLETTE 2024: LE RISPOSTE È vero che è tornato in vigore il tetto ISEE ordinario per il bonus bollette 2024? Sì, il 31 dicembre 2023 è terminato il sistema di potenziamento del bonus bollette. Dal 1° gennaio 2024 sono scattate le soglie ordinarie Qual è il limite ISEE per l’accesso ai bonus luce e gas nel 2024? ISEE fino a 9.530€ per famiglie con massimo 3 figli a carico

per famiglie con massimo 3 figli a carico ISEE fino a 20.000€ per famiglie con almeno 4 figli a carico Fino a quando è in vigore il contributo straordinario erogato alle famiglie che già ricevono il bonus elettrico? La misura straordinaria è in scadenza il 31 marzo 2024, come previsto dalla manovra di bilancio 2024 Cosa succede quindi da aprile 2024? Il bonus elettrico non sarà più così ricco: si tornerà agli importi ordinari Il bonus bollette 2024 deve essere richiesto? No, il sussidio è erogato in automatico agli aventi diritto, purché abbiano presentato la DSU (Dichiarazione sostitutiva unica)

Il 1° aprile 2024 scade il contributo straordinario che è stato erogato ai clienti domestici già beneficiari del bonus elettrico nell’ultimo trimestre del 2023 e nel primo trimestre 2024.

Grazie a questa misura straordinaria, varata il 25 settembre 2023 dal governo Meloni e poi confermata dalla manovra di bilancio 2024, l’importo del bonus elettrico è stato “più ricco” per le famiglie che ne avevano diritto: all’assegno ordinario, infatti, si è affiancato un importo straordinario, crescente in base al numero di componenti della famiglia. Con l’addio a questa agevolazione straordinaria, l’assegno del bonus luce torna ad essere quello ordinario.

Dal 1° gennaio 2024, anche la soglia ISEE per ottenere il bonus bollette 2024 è tornata ad essere quella ordinaria:

ISEE non superiore a 9.530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico;

per famiglie con massimo 3 figli a carico; ISEE non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.

C’è comunque da segnalare che le famiglie con un ISEE 2023 compreso tra i 9.530 euro e i 15.000 euro annui (cioè la fascia potenziata nella manovra 2023) potranno continuare a ricevere il bonus sociale luce e gas (ridotto all’80% dell’assegno ordinario) per tutta la durata prevista dell’agevolazione (che è un beneficio annuale).

Ricordiamo che i bonus luce e gas per disagio economico non dovranno essere richiesti: basta presentare annualmente la Dichiarazione Sostitutiva Unica e avere un ISEE valido ed entro la soglia stabilita.

Bonus bollette 2024: importo del bonus elettrico da Aprile 2024

COMPONENTI DELLA FAMIGLIA IMPORTO/ANNO BONUS ELETTRICO IMPORTO/MESE BONUS ELETTRICO 1-2 componenti 142,74€ (da aprile a dicembre 2024) 11,7€/mese 3-4 componenti 183,00€ (da aprile a dicembre 2024) 15€/mese oltre 4 componenti 201,30€ (da aprile a dicembre 2024) 16,5€/mese

Come detto, dal 1° aprile 2024, le famiglie con i requisiti per accedere al bonus elettrico si vedranno erogare l’assegno ordinario del bonus. Nella tabella qui sopra sono sintetizzati gli importi dello sconto in bolletta per la fornitura luce, così come resi noti da ARERA (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) sul suo sito web.

Ricordiamo che il bonus elettrico per disagio economico è calcolato tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare.

Fino al 31 marzo 2024, invece, il valore del bonus elettrico per disagio economico è differente perché include ancora il contributo straordinario che ammonta a:

famiglia di 1-2 componenti: 77,44 euro ;

; famiglia di 3-4 componenti: 102,83 euro ;

; famiglia con più di 4 componenti: 113,75 euro.

Sempre fino al 31 marzo 2024, gli sconti in bolletta assicurati dal bonus gas per disagio economico vanno da un minimo di 10,92 euro a un massimo di 90,09 euro. Questo sussidio è erogato sulla base del numero di componenti del nucleo familiare; il tipo di utilizzo del gas naturale in casa e la zona climatica in cui si trova la fornitura.

