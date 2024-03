Scopri le migliori offerte di TIM per acquistare Samsung Galaxy A35 e A55 a rate senza anticipo con finanziamento TIMFin a tasso zero e spedizione gratuita

Samsung Galaxy A35 e A55 sono stati presentati dal produttore di smartphone coreano in questi giorni e dovrebbero debuttare ufficialmente sul mercato entro la prossima settimana. Come sempre TIM è pronta ad assecondare le esigenze dei clienti e si prepara a inserire i due dispositivi di fascia media nel proprio listino.

Samsung Galaxy A35 e A55 a rate con TIM: modelli e prezzi

Modelli disponibili Prezzo Samsung Galaxy A35 5G da 128 GB 399,90 € Samsung Galaxy A35 5G da 256 GB 459,90 € Samsung Galaxy A55 5G da 128 GB 499,90 € Samsung Galaxy A55 5G da 256 GB 549,90 €

Al momento conosciamo solo i prezzi di Samsung Galaxy A53 e A55 con pagamento in un’unica soluzione:

I colori disponibili per entrambi gli smartphone sono: Awesome Navy, Awesome LightBlue, Awesome Lilac e Awesome Lemon.

Come per altri smartphone, però, sicuramente TIM prevederà anche offerte smartphone incluso per acquistare Samsung Galaxy A35 e A55 a rate senza anticipo con finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito o debito e conto corrente. L’operatore invece non accetta le carte prepagate o emesse all’estero. I clienti dell’operatore per la rete fissa, invece, possono richiedere l’addebito delle rate direttamente in bolletta. In più con il servizio TIM Rivaluta Smartphone potete dare in permuta un vecchio cellulare per ottenere uno sconto sul finanziamento. La spedizione è gratuita ma TIM per alcuni modelli prevede anche il ritiro presso 200 negozi in tutta Italia.

Di seguito le caratteristiche tecniche per i due dispositivi:

Samsung Galaxy A35

display Super AMOLED da 6,6″ con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz

fotocamera principale da 50 MP + 8 MP + 5 MP

fotocamera frontale da 13 MP

processore Exynos 1380

6-8 GB di RAM

128 o 256 GB di memoria interna

batteria da 5.000 mAh

connettività 5G e Wi-Fi 6

modalità Dual SIM

Samsung Galaxy A55

display Super AMOLED da 6,6″ con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz

fotocamera principale da 50 MP + 12 MP + 5 MP

fotocamera frontale da 32 MP

processore Exynos 1480

8 GB di RAM

128 o 256 GB di memoria interna

batteria da 5.000 mAh

connettività 5G e Wi-Fi 6

modalità Dual SIM

Entrambi gli smartphone sono poi dotati della tecnologia Nightography, che grazie ai nuovi aggiornamenti permette di scattare foto nitide e brillanti anche in condizioni di luce non ottimali, e della funzione di stabilizzazione dell’immagine per realizzare scatti perfetti anche in movimento.

Le offerte mobile di TIM a cui abbinare Samsung Galaxy A35 e A53 a rate a marzo 2024

Le offerte mobile di TIM Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile TIM Power Iron minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G primo mese gratis, poi 6,99 €/mese TIM Power Supreme Easy

minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese TIM Wonder minuti illimitati e 200 SMS + 50 GB in 4G primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Famiglia minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM Young minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Smart minuti illimitati e 1000 SMS + 50 GB in 5G primo mese gratis, poi 14,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica

Potete abbinare il vostro Samsung Galaxy A35 e A53 a qualsiasi offerta di telefonia mobile di TIM. L’operatore dispone di tariffe per tutti gusti e in negozio consente di richiedere un’eSIM al costo di 10 euro. Ad esempio, abbiamo diverse offerte 5G per navigare fino a 2 Gbps in downlaod e 150 Mbps in upload in tutte le principali città e località turistiche italiane con il Vero 5G. Per l’attivazione del piano potrete poi effettuare la verifica dell’identità con maggiore velocità e comodità tramite SPID. La portabilità del numero è sempre gratuita da qualsiasi operatore e verrà completata entro un massimo di tre giorni lavorativi. A marzo potete quindi scegliere tra:

TIM Power Iron

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G

8 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis con acquisto online, poi l’offerta si rinnova a 6,99 euro al mese. La SIM tradizionale costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Può attivarla chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile e altri.

TIM Power Supreme Easy

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con credito residuo) 8 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis con acquisto online, poi l’offerta si rinnova a 7,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Può attivarla chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile e altri.

TIM Wonder

minuti illimitati e 200 SMS

50 GB in 4G

11 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis con acquisto online, poi l’offerta si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Può attivarla chi richiede la portabilità del numero da ho. Mobile.

TIM 5G Power Famiglia

minuti illimitati e 200 SMS

giga illimitati in 5G fino a 6 SIM e 6 GB in più al mese per il roaming in Ue con TIM Unica Power a 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se si abbinano almeno 3 SIM entro il 23/3/24 il prezzo è azzerato (altrimenti 5 GB)

Il primo mese e attivazione sono gratis con acquisto online, poi l’offerta si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Può attivarla chi ha già la rete fissa con TIM.

TIM Young 5G

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con credito residuo) 11 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il primo mese è gratis per i nuovi clienti con acquisto online, così come l’attivazione, poi l’offerta si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Può attivarla chi ha meno di 25 anni. Sono poi disponibili diverse opzioni per personalizzarla:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

a 99 cent in più al mese 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

50 GB in 5G

16 GB per il roaming nei Paesi Ue (altrimenti 18 GB con credito residuo)

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il primo mese è gratis per i nuovi clienti con acquisto online, così come l’attivazione, poi l’offerta si rinnova a 14,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Scegliendo l’addebito su credito residuo il prezzo è di 16,99 euro al mese.

Vi ricordiamo poi che se acquistate una SIM con un’offerta dati attiva a partire da 9,99 euro al mese potete usufruire di uno sconto di 6 euro al mese sull’offerta Internet Casa di TIM.

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online o 24,90 euro al mese per i già clienti mobile. Il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola entro il 15/3/24, invece di 39,90 euro. Alla rete fissa potete aggiungere anche un’offerta di TIMVISION per vedere film, serie TV e sport a partire da 25,99 euro al mese fino al 24/8/24, poi 30,99 euro al mese.

