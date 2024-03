Il mercato energetico sta vivendo un'importante fase di transizione con la fine del mercato tutelato , già completata per il gas e in dirittura d'arrivo per l'energia elettrica con la partenza del Servizio a Tutele Graduali . Proprio su questo tema, nelle ultime ore si è svolto un primo incontro tra ARERA , l'Autorità italiana per l'energia, e le Associazioni dei consumatori.

ARERA incontra le Associazioni dei consumatori. Il focus dell’incontro, ribattezzato Tavolo consumatori fine tutela, è legato proprio alla procedura che porterà alla fine della Tutela per i consumatori oltre che all’attivazione del Servizio a Tutele Graduali (STG) per i clienti del mercato dell’energia elettrica che non sceglieranno un nuovo fornitore del Mercato Libero entro fine giugno.

Fine Tutela: incontro tra ARERA e Associazione dei consumatori

COSA HA ANNUNCIATO ARERA 1. L’Autorità ha ribadito la necessità di tutelare il diritto dei consumatori di accedere alla Maggior Tutela 2. ARERA ha confermato di aver attivato un’attività di monitoraggio in vista della partenza del Servizio a Tutele Graduali 3. È stato annunciato lo sviluppo di nuovi indicatori per un migliore monitoraggio dei prezzi

Il comunicato diffuso da ARERA conferma quelli che sono stati i temi dell’incontro e, soprattutto, evidenzia le prossime “mosse” che l’Autorità metterà in atto per sostenere la procedura che porterà alla fine del mercato tutelato. ARERA sottolinea come per i clienti domestici non vulnerabili ci sia ancora la possibilità di accedere al servizio di Maggior Tutela che resterà attivo fino al 30 giugno 204.

Per i clienti vulnerabili, invece, il servizio tutelato continuerà anche successivamente. Sul tema, l’Autorità ha raccomandato agli operatori del mercato tutelato di garantire l’esercizio del diritto di rientrare in Tutela, in modo semplice, ai consumatori finali che hanno la possibilità di aderire al servizio tutelato fino all’ultimo giorno utile. Tale possibilità dovrà essere garantita in ogni situazione.

Nel frattempo, ARERA ha confermato che è già in corso un’attività di monitoraggio per quanto riguarda il trasferimento dei clienti al Servizio a Tutele Graduali per l’energia elettrica che prenderà il via il 1° luglio 2024. Attualmente, l’Autorità sta svolgendo delle attività di verifica e allineamento delle informazioni anagrafiche per garantire l’avvio corretto dei rapporti contrattuali tra i consumatori e i fornitori a cui è stata assegnata, tramite apposite aste, la gestione del nuovo STG.

Molto interessante, inoltre, è anche la questione del monitoraggio dei prezzi applicati ai clienti. L’Autorità, infatti, ha chiarito che sono in corso i lavori per lo sviluppo di sistemi di monitoraggio affidabili per i clienti, con indicatori, che saranno espressi in €/kWh per una maggiore confrontabilità, che dovranno fornire informazioni sulle scelte dei clienti finali nel Mercato Libero.

Tutte le novità sono state illustrate da ARERA alle Associazioni dei consumatori. All’incontro hanno partecipato i rappresentati di 14 associazioni (ACU, ADOC, ADOC, ADOC, ADICONSUM, ALTROCONSUMO, ASSOUTENTI, CASA DEL CONSUMATORE, CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI, CITTADINANZATTIVA, CONFCONSUMATORI, FEDERCONSUMATORI, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, U.DI.CON). Ulteriori incontri si svolgeranno nel corso del prossimo futuro.

