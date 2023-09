Bonus benzina: il governo dovrebbe dare il disco verde all’agevolazione contro il caro carburanti. Il Consiglio dei ministri dovrebbe dare il via libera a un contributo da 80 euro per le famiglie in difficoltà economiche, cioè con un ISEE inferiore ai 15 mila euro. Allo studio dell’esecutivo c’è infatti la possibilità di caricare quella cifra sulla carta “Dedicata a te”, la social card per la spesa che prevede un contributo unico di 382,50 euro e destinata a 1,3 milioni di famiglie per l’acquisto di beni e alimenti. Nel paniere entrerebbero anche i carburanti i cui prezzi continuano a salire, sfiorando i 2 euro al litro. Questa misura dell’esecutivo, per un mese, costerebbe poco più di 100 milioni.

Bonus benzina: che cos’è e a chi si rivolge l’agevolazione

LE DOMANDE LE RISPOSTE Che cos’è il Bonus benzina? È un contributo di 80 euro caricato sulla carta della spesa “Dedicata a te” Perché è allo studio del Governo? Potrebbe essere introdotto per sostenere le famiglie meno abbienti contro il caro carburanti Chi ne avrà diritto? I nuclei familiari con ISEE inferiore ai 15 mila, già in possesso della social card per l’acquisto degli alimenti, in particolare le famiglie con almeno 3 componenti e figli piccoli

Da maggio 2023, i prezzi dei carburanti hanno subito aumenti continui: il rialzo della benzina è stato del +10,5% in più rispetto a quattro mesi fa. Maggiore l’incremento per il gasolio è stato del +16,6%. Il Codacons (il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) ha stimato che attualmente:

un pieno di benzina costa 9,50 euro in più, ossia più 228 euro in un anno;

un pieno di gasolio costa 13,70 euro in più, ovvero 329 euro in più in un anno.

Di fronte a questi aumenti, il governo della premier Giorgia Meloni valuta l’ipotesi di introdurre uno sconto contro i rincari di benzina e diesel, varando un bonus da 80 euro da caricare sulla carta “Dedicata a te” attiva da luglio 2023 per acquistare beni di prima necessità. La card era stata assegnata prioritariamente ai nuclei familiari residenti in Italia con ISEE fino a 15 mila euro annui e privi di altri sussidi pubblici. Alle casse dello Stato questa misura contro il salasso dei carburanti dovrebbe costare 104 millioni di euro.

Stando alla proposta all’esame dell’esecutivo, l’1,3 milioni di famiglie aventi diritto alla carta per la spesa potrebbero usarla anche per il rifornimento di carburante. I requisiti richiesti per beneficiare del futuro Bonus benzina dovrebbero essere i medesimi della social card per gli alimenti: l’INPS ha messo a punto un’apposita graduatoria dei beneficiari con priorità a:

famiglie con almeno tre componenti, residenti in Italia e con un ISEE annuo inferiore ai 15mila euro;

nuclei familiari con componenti nati tra il 2009 e il 2023, quindi con i figli più piccoli;

esclusi dall’agevolazione le coppie senza prole, i single e i nuclei monogenitoriali.

Intanto, secondo Assoutenti, il caro-benzina fa impennare i prezzi dei prodotti che viaggiano su gomma. A cominciare dagli alimentari:

la verdura fresca è aumentata del 20,1%;

la frutta è rincarata del +9,4%;

lo zucchero è cresciuto del 43,3%;

l’olio è salito del 37,1%.

Per il vice presidente Assoutenti, Gabriele Melluso, questi rialzi dei prezzi dei beni di prima necessità sono “l’ennesima dimostrazione di come l’andamento di benzina e gasolio impatti sui bilanci familiari e dell’esigenza di intervenire con urgenza sulle accise, considerato che il Bonus benzina allo studio del governo non avrà alcun impatto sui listini alla pompa e non fermerà la spirale inflattiva determinata dal caro-carburanti”.

Un caro carburanti che agli italiani finora è costato 14,7 miliardi di euro. E il Codacons, come altre associazioni dei consumatori, giudicano questa agevolazione insufficiente:

il ritorno ai cittadini sarebbe appena dello 0,7% ;

; l’aumento dei carburanti, tra accise e IVA, avrebbe fruttato all’Erario circa 5,6 miliardi di euro.

