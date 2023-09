Scopri come vedere DAZN con satellite sul decoder Tivùsat . Tutti i dettagli su costi, come attivarlo e le migliori offerte dell'app per vedere lo sport a settembre

DAZN è compatibile con diversi dispositivi e permette quindi di seguire lo sport sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet ma anche su PC, TV e il decoder Tivùsat, ovvero la piattaforma digitale satellitare gratuita per vedere tutti i canali generali e quelli digitali (sia locali sia nazionale) oltre a una selezione delle reti internazionali più popolari. Per avere DAZN con satellite si dovrà attivare un abbonamento all’app e aggiungere un piccolo costo mensile.

DAZN con satellite: come vedere le partite su Tivùsat a settembre 2023

Caratteristiche DAZN con satellite Come serve per avere DAZN su satellite? un dispositivo Tivùsat certificato per la visione di Zona DAZN

per la visione di un abbonamento Standard o Plus a DAZN attivo Come attivare Zona DAZN? Su www.dazn.com/tivusat

Dall’Area Personale “Il Mio Account” su DAZN Dove vedere Zona DAZN ZONA DAZN è disponibile al canale 214 mentre ZONA DAZN 2 al 215 ma solo in caso di contemporaneità delle partite Quanto costa? 7,50 €/mese

Per avere DAZN con satellite si deve avere un dispositivo Tivùsat certificato e abilitato alla visione del canale dedicato Zona DAZN e avere attivo un abbonamento a DAZN Standard o DAZN Plus. ZONA DAZN costa 7,50 euro al mese e trasmette 7 partite per giornata di Serie A, la Liga EA Sports, contenuti originali e molto altro ancora.

Per attivarlo basta collegarsi su www.dazn.com/tivusat oppure accedere alla propria Area Personale e poi alla sezione “Il Mio Account” dell’app. ZONA DAZN è trasmesso sul canale 214 mentre ZONA DAZN 2 è al 215 ma si attiva solo in caso di contemporaneità di più partite.

DAZN con satellite: le offerte di settembre 2023

Le offerte per DAZN su Tivùsat Cosa vedere Costo mensile DAZN Standard tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e i migliori incontri di Conference League a partire da 30,99 €/mese DAZN Plus (con doppia visione) tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e i migliori incontri di Conference League a partire da 45,99 €/mese

DAZN è l’app di streaming perfetta per gli amanti dello sport in quanto vi permette di vedere:

tutta la Seria fino al 2024/2025 (10 partite su 10 per giornata)

Serie BTK, compresi playoff e playout

Europa League

i migliori incontri della Conference League

La Liga

una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

FA CUP, Carabao Cup e Community Shield

UEFA Women’s Champions League

NFL

basket italiano ed europeo

boxe

UFC e altri sport di combattimento grazie alla partnership con Matchroom Boxing

freccette

i canali tematici di Juventus, Inter e Milan

Redbull TV

programmi di approfondimento come Sunday Night Square, Supertele – Leggero come un pallone e Tutti Bravi dal Divano

Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD

Per DAZN con satellite potete attivare uno dei seguenti abbonamenti:

Standard

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica

Si possono registrare fino a 6 dispositivi

Il prezzo è 30,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio) o 40,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni.

L’abbonamento annuale costa 299 euro in un’unica soluzione. Scegliendolo andrete a spendere circa 24,91 euro al mese. In più si può pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per una spesa di circa 100 euro al mese per 3 mesi.

Plus

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati a due differenti reti domestiche

Si possono registrare fino a 7 dispositivi

Il prezzo è di 45,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio) o 55,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni.

L’abbonamento annuale costa 449 euro in un’unica soluzione. Scegliendolo andrete a spendere circa 37,41 euro al mese. Altrimenti si può pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per una spesa di circa 133 euro al mese per 3 mesi.

Le offerte TIMVISION con DAZN incluso di settembre 2023

Le offerte TIMVISION Cosa vedere Costo mensile TIMVISION Calcio e Sport TIMVISION, DAZN Standard, Infinity+ e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti TIMVISION 30,99 €/mese TIMVISION Gold TIMVISION, DAZN Standard, Infinity+, Disney+, Netflix Standard e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti TIMVISION 35,99 €/mese fino al 31/12/23, poi 46,99 €/mese

DAZN è incluso anche in alcune offerte TIMVISION. Il pacchetto per l’intrattenimento si può abbinare a qualsiasi offerta di telefonia mobile di TIM o per la rete fissa. In alternativa, se non volete cambiare gestore, potete attivare una SIM che verrà utilizzata solamente per l’addebito del costo mensile della promozione.

TIMVISION Calcio e Sport

DAZN Standard

TIMVISION con film, serie TV, cartoni animai, produzioni originali, i migliori programmi di Mediaset dell’ultima settimana, la Serie A femminile e Discovery+

Infinity+ (104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K)

6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa)

Il prezzo è di 30,99 euro al mese. TIMVISION include anche Discovery+ Sport fino al 31/12/23, poi si disattiva in automatico. Per continuare la visione il costo è di 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese. Per passare a DAZN Plus il prezzo è di 5 euro al mese per 5 mesi, poi 15 euro al mese.

TIMVISION Gold

DAZN Standard

TIMVISION

Infinity+

Disney+

Netflix Standard (visione in HD 1080p su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità e supporto alla funzione download)

6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa)

Il prezzo è di 35,99 euro al mese fino al 31/12/23 per i clienti fisso o fino al 27/1/24 per quelli mobile, poi si rinnova a 46,99 euro al mese.

Acquistando online le offerte TIMVISION non è previsto un contributo per l’attivazione, altrimenti il costo è di 19,99 euro o 9,99 euro se già si dispone del decoder TIMVISION Box. Il TV box è incluso in comodato d’uso gratuito e integra funzioni come l’ottimizzazione automatica della connessione per garantire una trasmissione stabile e di altissima qualità, comandi vocali per trovare i propri programmi preferiti tramite Google Assistant, Chromecast per trasmettere foto, video e musica dallo smartphone alla TV e accesso a tutte le app di Google Play grazie al sistema operativo Android TV.mIn alternativa potete scegliere il TIMVISION Box Atmosphere con visione 4K e sistema audio integrato Bang & Olufsen. I primi 3 mesi sono gratis, poi si rinnova a 5 euro al mese.

Le offerte fisso e mobile di TIM di settembre 2023

Se ancora non siete clienti di TIM per il mobile potete confrontare le offerte dell’operatore con il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro strumento gratuito in pochi secondi vi fornirà tutte le informazioni che vi servono per attivare la proposta più conveniente in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo. Per attivarla online vi basterà poi cliccare sull’apposito tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Una delle migliori offerte TIM per il cellulare è la seguente:

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

50 GB per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti a 16,99 euro al mese con addebito su credito residuo)

per navigare in fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti a 16,99 euro al mese con addebito su credito residuo) 14 GB per navigare in roaming in Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il costo è di 14,99 euro al mese ma per i nuovi clienti che l’acquistano online il primo mese è gratis, così come l’attivazione. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Con TIM potete acquistare iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 33 euro al mese con vincolo di permanenza minimo di 30 mesi. Avrete inclusi anche 3 mesi gratis di Apple TV+. Potete pagare anche tramite un finanziamento TIMFin (TAEG – TAN 0,00%, salvo approvazione). Sono accettate solo le carte di credito mentre non sono previste carte prepagate o di debito anche se abilitate agli acquisti online. I clienti di TIM per la rete fissa possono addebitare le rate in bolletta. La spedizione del telefono è gratuita. Con TIM Rivaluta Smartphone potete dare in permuta un vecchio telefono e ottenere uno sconto sul finanziamento.

Se invece volete passare a TIM per la rete fissa, in base alla copertura potete accedere a differenti offerte Internet in casa. Con la fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) potete disporre di una connessione alla massima velocità con una latenza inferiore a 6 ms per una comunicazione quasi istantanea in oltre 1.500 Comuni in tutta Italia. In alternativa è disponibile un collegamento in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download a seconda di quanto la cabina stradale è distante dalla vostra abitazione. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Premium Base

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH

chiamate a 19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta

attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 rate)

Il prezzo è di 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online ma per i già clienti mobile di TIM scende 24,90 euro al mese. L’attivazione è gratis acquistandola online entro il 30/9/23.

Chi ha una vecchia ADSL e vuole rottamarla insieme al modem ottiene uno sconto di 120 euro, suddivisi in 24 rate da 5 euro al mese, per passare alla fibra fino a 2,5 Gbps.

I clienti di TIM per il mobile e la rete fissa possono avere con TIM Unica Power anche Giga illimitati in 5G per 6 SIM della famiglia, anche se non sono intestate al titolare della connessione di casa. La promozione costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, ma se decidete di abbinare almeno 3 SIM entro il 28/10/23 il prezzo è azzerato. Con TIM Unica Power avete inclusi anche altri vantaggi come:

sconti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 24 mesi per la SIM mobile

una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese

3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese)

20% di sconto sui gioielli di Kulto

TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi alla rete Wi-Fi

