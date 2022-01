Bollette gonfiate in arrivo: come combatterle con le offerte di gennaio 2022

I dati parlano chiaro: il nuovo anno si è aperto con bollette gonfiate sia in relazione alla fornitura di energia elettrica, sia a quella di gas. Il Governo ha introdotto delle misure, quali la riduzione di IVA e accise e la possibilità di pagare le bollette del primo trimestre 2022 in 10 rate, che, purtroppo, non sono abbastanza.

Cosa si può fare per risparmiare? Una delle migliori soluzioni consiste nel passare al mercato libero dell’energia e del gas naturale, che sarà obbligatorio per tutti dal 1° gennaio 2024, in base a quanto stabilito dal decreto milleproroghe 2021, che ha portato a un nuovo rinvio.

Come funziona il mercato libero? Ci sono costi da sostenere per effettuare il passaggio? Intanto ogni singolo fornitore che opera nel mercato libero potrà decidere il prezzo di vendita di luce e gas per il consumatore finale, oltre a eventuali servizi extra che rendono una data promozione ancor più vantaggiosa.

In aggiunta, è molto utile sapere che:

il passaggio al mercato libero è gratuito;

sarà effettuato senza che vi siano interruzioni della fornitura.

Vediamo di seguito come funziona il comparatore di tariffe luce e gas di SOStariffe.it al fine di individuare quali siano i fornitori che permettono di risparmiare di più. Un consiglio molto utile, in questo momento, consiste nel sottoscrivere una promozione con prezzo bloccato per almeno 12 mesi e che sia anche di tipo Dual Fuel.

Confronta le offerte luce e gas »

Come risparmiare con le offerte del mercato libero

L’utilizzo del comparatore di offerte luce e gas di SOStariffe.it è davvero molto semplice e intuitivo: basterà inserire quelli che sono i propri dati di consumo o utilizzare gli appositi filtri per effettuare una simulazione sui prezzi delle varie offerte.

Scopri le migliori offerte luce e gas »

Per trovare l’offerta luce più conveniente, si dovranno indicare:

il numero dei componenti del proprio nucleo familiare;

quali elettrodomestici si hanno in casa e dai quali derivano principalmente i consumi di energia elettrica, quali per esempio forno, lavatrice, frigorifero, climatizzatore, lavastoviglia, scaldabagno.

Confronta le migliori offerte luce »

Nel caso delle offerte gas, si potrà indicare:

il numero di componenti del proprio nucleo familiare;

la grandezza della propria abitazione in metri quadri;

i motivi principali per i quali si utilizza il gas in casa, quali acqua calda, cottura e riscaldamento.

Confronta le migliori offerte gas »

Alla luce di quanto appena illustrato, abbiamo effettuato una simulazione immaginando i consumi di una coppia, che viva in una casa di 50 metri quadri, utilizzi il gas per cucinare, l’acqua calda e il riscaldamento e consumi energia elettrica principalmente da forno, frigorifero, scaldabagno e lavatrice.

Attiva un’offerta del mercato libero »

Migliori offerte luce e gas di gennaio 2022

Tra le offerte luce e gas più convenienti che si possono sottoscrivere a gennaio 2022, troviamo quelle proposte da:

Tate;

Wekiwi;

Iberdrola:

A2A;

Sorgenia;

Engie;

NeN.

Scopriamo quali sono le loro peculiarità e quanto si può risparmiare rispetto al prezzo previsto in Maggior Tutela.

Tate Luce

Tate propone un’offerta sulla componente luce che si caratterizza per uno sconto di 84 euro e per un risparmio annuo rispetto al mercato tutelato fino a 193 euro, con bollette mensili di circa 33 euro.

La promozione Tate Luce, in cui l’energia elettrica deriva al 100% da fonti rinnovabili, si caratterizza per:

l’assenza di depositi cauzionali;

il programma Porta gli amici in Tate, con il quale si possono ottenere fino a 200 euro di sconto in bolletta.

Scopri Tate Luce »

Alla tariffa Tate Luce si può associare anche la promozione Tate Gas, con la quale risparmiare altri 15 euro all’anno sulla componente gas e che permette di ricevere uno sconto di 36 euro sulla prima fornitura gas.

Scopri Tate Gas »

Annunci Google

Wekiwi Energia Prezzo Fisso 12 mesi

Si tratta di una promozione di tipo Dual Fuel, che prevede il prezzo fisso per un periodo di 12 mesi: questi due elementi messi insieme sono molto vantaggiosi per riuscire a contrastare l’aumento dei prezzi.

Si caratterizza per:

un risparmio fino a 187 euro rispetto al mercato tutelato sulla luce, più altri 20 euro sul gas, per un risparmio totale superiore ai 200 euro all’anno;

il meccanismo della carica mensile;

l’energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

Scopri Energia Prezzo Fisso 12 mesi »

In alternativa, è disponibile anche la promozione Energia alla fonte, la quale garantisce un risparmio annuale fino a 142 euro e uno sconto di 20 euro nel caso di attivazione in modalità Dual Fuel, quindi sia su luce sia su gas.

Scopri Energia alla fonte »

Iderbrola EcoClick Special

La promozione luce EcoClick Special di Iberdrola prevede il prezzo fisso per 24 mesi, uno sconto in bolletta del 5% se si attiva Tutto Fare Luce e uno sconto bonus pari a 50 euro in bolletta.

Si tratta di una tariffa monoraria o bioraria, a seconda delle proprie esigenze, con prezzo bloccato e con la quale sarà possibile risparmiare fino a 143 euro rispetto al prezzo previsto in Maggior tutela.

Clicca sul link per saperne di più.

Scopri EcoClick Special »

Prezzo Chiaro A2A

Questa promozione, con tariffa monoraria, prevede un anno di contributo pagato direttamente da A2A e dà la possibilità di risparmiare sulla luce fino a 138 euro rispetto al mercato tutelato.

L’energia viene prodotta da fonti 100% rinnovabili e viene venduta al prezzo di costo. Clicca sul link in basso per saperne di più.

Scopri Prezzo Chiaro A2A »

Sorgenia Energy Sunlight Luce Dual

Si tratta di una promozione con energia verde e tariffa monoraria, che può essere gestita direttamente online, dall’area clienti e l’applicazione dedicata.

Permette di:

risparmiare fino a 129 euro rispetto alla Maggior Tutela;

ricevere un buono Amazon del valore di 100 euro in caso di attivazione in modalità Dual Fuel;

uno sconto fino a 3.000 euro in bolletta se porti gli amici in Sorgenia.

Scopri Next Energy Sunlight Luce Dual »

Engie Energia 3.0 Light Mono 12 mesi

Questa promozione prevede un prezzo bloccato di 12 mesi e tariffa monoraria. Permette di risparmiare fino a 109 euro rispetto al mercato tutelato e si caratterizza per:

la bolletta elettronica;

l’energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili;

il Programma porta gli amici in Engie, con il quale ricevere fino a 300 euro di sconto in bolletta.

Scopri Energia 3.0 Light Mono 12 Mesi »

NeNvenuto Luce

La promozione proposta dal fornitore NeN:

ha un tariffa di tipo monorario;

prevede il prezzo bloccato e fisso per 36 mesi, con pagamento mensile;

permette di risparmiare fino a 104 euro rispetto alla Maggior Tutela;

include anche uno sconto di 48 euro su ogni fornitura attivata.

Scopri NeNvenuto Luce »