Fastweb punta su innovazione tecnologica, inclusività e sostenibilità

Fastweb presenta ufficiale la sua nuova visione strategica TU SEI FUTURO incentrata sulla responsabilità sociale, la sostenibilità ambientale e sul sostegno allo sviluppo infrastrutturale del Paese. In base al nuovo modello di gestione, gli obiettivi di bene comune e del core business della connettività hanno oggi pari rilevanza. Con la presentazione della sua nuova visione strategica, Fastweb annuncia la trasformazione in Società Benefit. Ecco i dettagli di quanto annunciato oggi da Fastweb.

Fastweb punta sull’innovazione infrastrutturale: cresce la diffusione di Ultra FWA e 5G

Per quanto riguarda l’innovazione infrastrutturale del Paese, Fastweb ha confermato di aver raggiunto i target prefissati lo scorso anno con il piano Next Generation 2025. A fine 2021, infatti, sono oltre 400 le città medio-piccole nelle aree grigie del Paese a poter contare sulla rete Ultra FWA. Grazie al servizio di connettività Internet wireless di nuova generazione, per gli utenti è possibile sfruttare una connessione ad alta velocità con un picco di 1 Gb/s in download.

Fastweb ha confermato che oltre 2 mila comuni e oltre 12 milioni di case saranno raggiunte dalla nuova tecnologia entro il prossimo 2025. Nel frattempo, inoltre, l’operatore continua ad accelerare la diffusione della rete mobile 5G. Attualmente, infatti, la rete è disponibile in oltre 1.000 comuni italiani con una copertura del 45% della popolazione. Entro il 2025, il provider ha confermato l’obiettivo di puntare al target del 90% della popolazione.

Cloud e Cybersecurity tra gli obiettivi di Fastweb

Tra gli obiettivi futuri di Fastweb c’è la volontà di potenziare la propria rete di data center che, attualmente, include due infrastrutture di eccellenza, a Milano ed a Roma. Entro il 2025, infatti, il provider punta a realizzare 40 nodi edge, ovvero server computazioni localizzati e distribuiti, in modo capillare, su tutto il territorio italiano. In questo modo, la potenza di calcolo offerta da Fastweb sarà sempre in prossimità dei clienti, con tempi di latenza ridottissimi.

Fastweb ha anche annunciato l’inaugurazione del nuovo Security Operation Center a Bari. Il polo è gestito da un team di specialisti che si affianca al SOC di Milano per garantire alla clientela l’accesso alle professionalità ed alle soluzioni più avanzate in tema di protezione informatica.

Fastweb Digital Academy

Fastweb ha, inoltre, annunciato un rafforzamento del ruolo della Fastweb Digital Academy, destinata a diventare un vero e proprio hub di formazione digitale integrato nella propria offerta. La Digital Academy metterà a disposizione un numero sempre maggiore di contenuti su competenze digitali di base e avanzate che saranno erogate in modalità on demand. Tutti i corsi della Fastweb Digital Academy diventeranno una parte integrante dell’offerta di connettività dell’operatore.

Un futuro Carbon Neutral da Società Benefit per Fastweb

Un altro importante obiettivo futuro di Fastweb riguarda la transizione ecologica. La società ha, infatti, annunciato una nuova sfida. Entro il 2025 è stato fissato l’obiettivo di azzerare le emissioni nette e compensare integralmente quelle non eliminabili. In questo modo, Fastweb punta a raggiungere l’obiettivo di diventare Carbon Neutral con 25 anni d’anticipo rispetto agli obiettivi fissati dall’Unione Europa.

Fastweb sottolinea che sarà tra le prime aziende in Italia e in Europa a centrare questo target. Per raggiungere tale obiettivo, l’azienda punta ad una radicale trasformazione dei processi, coinvolgendo in modo progressivo tutta la filiera di aziende partner in modo da ridurre, passo dopo passo, l’impatto delle attività sul pianeta e garantire un futuro sostenibile.

Con TU SEI FUTURO, inoltre, Fastweb punta a coinvolgere e ispirare tutte le persone. I dipendenti Fastweb dedicheranno 5 giorni all’anno al raggiungimento degli obiettivi di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale, diventando formatori della Fastweb Digital Academy o divulgatori delle competenze digitali presso scuole, centri anziani e biblioteche. Verranno, inoltre, avviati progetti di economia circolare e interventi di riforestazione. Con la sua nuova visione, Fastweb ha annunciato la trasformazione in Società Benefit.

