Bollette gas: come sarà calcolato l’aggiornamento Arera a Dicembre 2022?

Ecco come cambiano le bollette del metano per i contratti di Tutela dopo l’introduzione, da parte dell’Authority italiana dell’energia (Arera), del nuovo sistema di calcolo del prezzo del gas. Il focus sulle bollette di Dicembre 2022 su SOStariffe.it.

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.446,22 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.402,08 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

A ottobre 2022, per la prima volta dopo sette trimestri consecutivi, il prezzo del gas ha fatto registrare una flessione (-12,9%). A frenare la folle corsa dei listini degli ultimi mesi sia una domanda debole di metano (complice un avvio d’autunno insolitamente mite da Nord a Sud della Penisola), sia il nuovo meccanismo di calcolo del prezzo del gas introdotto da Arera, l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambienti, come contromossa allo shock energetico in corso.

Il nuovo metodo di aggiornamento del prezzo gas, scattato lo scorso 1° ottobre, influenzerà le bollette dei 7,3 milioni di clienti domestici ancora in regime di Maggior Tutela fino a gennaio 2023, data in cui è previsto il termine della Tutela gas.

Anche a dicembre 2022, dunque, le bollette Tutelate saranno influenzate dal sistema di calcolo appena entrato in vigore. Ecco perché gli esperti di SOStariffe.it hanno acceso i riflettori su questo tema, illustrando le novità portate dal cambio di rotta dell’Arera e l’impatto che esso avrà sulle bollette del metano in uno dei mesi più freddi dell’anno.

Bollette del metano: ecco il nuovo look a Dicembre 2022

BOLLETTE GAS: COME CAMBIANO A DICEMBRE 2022 L’IMPATTO SULLE FATTURE C’è un nuovo meccanismo per calcolare il prezzo del gas Il prezzo del gas è calcolato sulla base della media dei prezzi effettivi del mercato all’ingrosso PSV (Punto di Scambio Virtuale) italiano, che corrisponde all’indice del prezzo gas nella penisola Cambia la frequenza di aggiornamento del prezzo del gas Il costo unitario della materia prima gas è stabilito da Arera ogni mese e non più ogni tre, come in precedenza Come viene comunicato il prezzo Il prezzo del gas viene comunicato nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento. Ad inizio dicembre 2022, quindi, sarà comunicato il prezzo di novembre 2022

Come per le bollette gas di ottobre e novembre, anche le fatture del metano emesse a dicembre 2022 conterranno due novità fondamentali:

il metodo di calcolo per determinare il prezzo del gas;

per determinare il prezzo del gas; la periodicità di aggiornamento del prezzo del gas stesso.

Anche a Dicembre 2022, infatti, Arera utilizzerà, come punto di partenza per calcolare il costo unitario del gas, la media dei prezzi effettivi all’ingrosso PSV (Punto di Scambio Virtuale), che corrisponde all’indice del prezzo gas in Italia. Sarà invece abbandonato il sistema adottato sino alla fine di settembre 2022, che faceva riferimento all’indice TTF (Title Transfer Facility), il principale hub europeo per lo scambio di gas naturale, situato nei Paesi Bassi.

In secondo luogo, la frequenza di aggiornamento del prezzo sarà mensile (e non più trimestrale). Con il nuovo metodo di aggiornamento, dunque, il valore della componente materia prima gas sarà pubblicato sul sito dell’Autorità all’inizio di ogni mese successivo al mese di riferimento. Questo consente ai titolari di utenze domestiche di ricevere fatture del metano in linea con l’andamento del mercato.

Sulla base del nuovo sistema, quindi, ad inizio dicembre sarà ufficializzato il prezzo di novembre. Per scoprire il prezzo del gas di dicembre, invece, bisognerà aspettare i primi giorni del mese di gennaio 2023.

Il prezzo del gas a Ottobre 2022 per i contratti Tutelati

A ottobre 2022, il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo (con consumi annuali di metano pari a 1.400 Smc) in regime di Tutela è pari a 107,64 centesimi di euro per metro cubo (tasse incluse), di cui 88,08 centesimi, ovvero la porzione più cospicua della bolletta (81,82%), sono legati ai costi di approvvigionamento della materia prima.

La spesa per la vendita al dettaglio, pari a 5,60 centesimi, rappresenta il 5,21% del totale della bolletta. La spesa per il trasporto e la gestione del contatore, che rappresenta il 23,08% del totale della bolletta, è pari a 24,84 centesimi di euro. Le imposte (22,44 centesimi di euro), che comprendono IVA, le accise e l’addizionale regionale, incidono sul totale della bolletta per il 20,85% del totale della bolletta.

Come tenere a bada le bollette gas con il Mercato libero

Oltre a tenere d’occhio i consumi in uno dei periodi più freddi dell’anno, i titolari di utenze domestiche possono cercare di alleggerire le bollette del metano affidandosi alle migliori offerte del Mercato Libero. Grazie a un costo unitario della materia prima più basso rispetto a quello in vigore nei contratti di Tutela, è possibile minimizzare le spese di gas nel breve e lungo periodo.

Anche il confronto frequente delle promozioni aiuta i clienti domestici a recuperare margini di risparmio in bolletta. Un alleato in questa fase di scelta è il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it: questo strumento, che è gratuito, consente di fare un raffronto tra le soluzioni disponibili e scegliere quella su misura per il proprio portafogli e in linea con le proprie abitudini di consumo.

Clicca al link di seguito per avviare il confronto delle offerte:

CONFRONTA LE MIGLIORI OFFERTE GAS »