Prelievo massimo bancomat: le carte con limite più alto di Novembre 2022

Sono 3 le carte di debito che hanno il limite più alto di prelievo bancomat. Si tratta di 3 carte abbinate ad altrettanti conti correnti online. Questi ultimi sono più vantaggiosi perché a zero spese o con canoni di gestione bassi e, molto spesso, non applicano le commissioni sulle principali operazioni.

Le carte, con un prelievo massimo bancomat elevato attualmente disponibili sul mercato bancario, sono state trovate grazie al comparatore per carte di credito di Sostariffe.it (consultabile anche tramite l’App di SOStariffe.it, nella versione per Android e iOS) che ha messo a confronto le migliori soluzioni di novembre 2022.

Prelievi bancomat più alti: le migliori offerte dei conti correnti di novembre 2022

CONTO CORRENTE LIMITI DI PRELIEVO BANCOMAT COSTO DELLA CARTA 1 Conto Corrente Arancio di ING 1.500 euro al giorno

al giorno 4.999 euro al mese canone annuo gratuito 2 Conto Fineco di FinecoBank 500 euro al giorno

al giorno 1.500 euro al mese canone annuo gratuito 3 Conto BBVA 600 euro al giorno

al giorno 5.000 euro al mese canone annuo gratuito

Il comparatore di SOStariffe.it ha selezionato i tre conti correnti online più vantaggiosi di novembre 2022 sulla base dei servizi offerti e del canone annuale di gestione. Conti bancari ai quali è inclusa una carta di debito con un elevato limite di prelievo bancomat.

Carta e Conto Corrente Arancio di ING

La carta di debito Mastercard di Conto Corrente Arancio di banca ING ha un limite massimo di giornaliero da 500 euro fino a 1.500 euro e mensile da 1.500 euro fino a 4.999 euro. Con Apple Pay e Google Pay, questa carta di debito ha il canone gratuito, mentre per il rilascio si pagano 3 euro. Il prelievo di contante in Italia e in Europa è senza commissioni se si attiva la formula “Modulo Zero Vincoli”.

A proposito della formula “Modulo Zero Vincoli” (attivabile e disattivabile in qualsiasi momento), essa consente di avere Conto Corrente Arancio a zero spese (esclusa l’imposta di bollo) con l’accredito di stipendio/pensione o entrate di almeno 1.000 euro al mese. Questo conto ha anche le seguenti caratteristiche:

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono gratuiti;

un modulo gratuito di assegni all’anno senza spese;

pagamenti di MAV, F24, RAV senza costi.

Inoltre, con il servizio Pagoflex è possibile pagare a “piccoli passi” in 3, 6, 9 oppure 12 mesi i propri acquisti superiori a 200 euro se effettuati con la carta di credito Mastercard Gold abbinata al conto corrente. Una carta che è gratuita al primo anno se la si attiva entro il 31 dicembre, mentre dal secondo anno si pagheranno 2 euro al mese, tranne in tutti quei mesi in cui si spenderanno almeno 500 euro o se si ha un piano Pagoflex attivo.

Aprendo entro il 31 dicembre 2022 Conto Corrente Arancio, è possibile avere un rendimento del 2,50% per vincoli di 12 mesi, attivando il vincolo entro il 17 gennaio 2023 accreditando lo stipendio oppure la pensione.

Per saperne di più sull’offerta di Conto Corrente Arancio di ING, vedi il link qui sotto:

Carta e conto di FinecoBank

Prelievo massimo di 500 euro al giorno e tetto mensile di 1.500 euro: Fineco Card Debit è una carta di debito per pagamenti e prelievi di contante da sportello ATM, utilizzabile sui circuiti Bancomat, PagoBancomat e Visa.

Questa carta di debito è inclusa nel conto corrente online di FinecoBank. La carta è a canone gratuito, mentre la spedizione a domicilio ha un costo di 2,25 euro. Prevede inoltre prelievi gratuiti per importi superiori a 99 euro da sportello ATM in Italia su circuito Bancomat.

Fineco Card Debit si appoggia al conto corrente online di FinecoBank che, per chi lo aprisse entro il 31 dicembre 2022, è a canone zero per 12 mesi (anziché 6,95 euro al mese), mentre il canone è gratuito sempre per gli under 30. Questo prodotto bancario ha anche le seguenti caratteristiche:

prelievi smart agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone;

agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone; massimale di spesa di Visa Debit aumentabile fino a 5.000 euro per un giorno;

pagamenti digitali TAP&GO semplicemente appoggiando lo smartphone o smartwatch al POS dei negozi;

domiciliazione utente inclusa;

ricariche telefoniche senza costi;

bonifici istantanei anche da app;

anche da app; pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, bollettini, tasse e imposte

servizio Fineco Pay per scambiare denaro direttamente dall’App con i propri contatti in tempo reale e senza costi.

Va ricordato che, aprendo il conto il 31 dicembre 2022, i nuovi clienti possono avere di 50 ordini eseguiti a commissioni gratuite per operazioni effettuate su:

azioni, obbligazioni ed ETF trattati sui mercati azionari italiani (MTA, MOT, EuroMOT, Hi-MTF);

azioni trattate sui mercati azionari americani (AMEX, NASDAQ, NYSE);

azioni trattate sui mercati tedeschi (Equiduct e XETRA).

Per conoscere più in dettaglio la promozione di FinecoBank, segui il link:

Carta di debito e conto BBVA

Il canone annuale è gratuito. Così come non sono previsti né costi di spedizione né di attivazione. La carta di debito di BBVA, inclusa nel conto corrente online della banca multinazionale spagnola, è economicamente conveniente. Anche perché ha limite massimo al giorno di prelievo di 600 euro e mensile di 5.000 euro. Con CVV Dinamico (disponibile tramite l’app) per una maggiore sicurezza delle transazioni e nessun numero stampato sulla carta stessa, questa carta di debito (fisica in PVC riciclato, in versione digitale con collegamento ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay) appartiene al circuito Mastercard e si contraddistingue per:

un numero illimitato di prelievo contanti agli sportelli ATM di qualsiasi banca in Italia e in tutta la zona Euro;

zero commissioni per importi pari o superiori a 100 euro, mentre per somme inferiori si applica una commissione di 2 euro;

zero commissioni per gli acquisti in valuta straniera;

servizio Pay&Plan per suddividere le proprie spese degli acquisti in rate mensili;

per suddividere le proprie spese degli acquisti in rate mensili; servizio On/Off per accendere o spegnere la carta dallo smartphone tutte le volte che se ne ha bisogno;

per accendere o spegnere la carta dallo smartphone tutte le volte che se ne ha bisogno; possibilità di modificare i limiti di prelievo in autonomia direttamente dall’App.

Questa carta di debito è inclusa nel conto corrente online di BBVA che è canone zero per sempre. Provvisto di IBAN italiano, questo conto non prevede nessuna commissione per i bonifici ordinari SEPA fino a un massimo di 6.000 euro e per quelli istantanei fino a un massimo di 1.000 euro.

Inoltre, BBVA propone un deposito libero (cioè senza vincoli) per importi da 5.000 euro a 50.000 euro senza costi di apertura e gestione. Questo deposito flessibile di BBVA, che è possibile aprire online, offre un rendimento del 2% annuo sulla somma depositata e, in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), è garantito un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza.

Infine, BBVA riserva ai nuovi clienti anche le seguenti promozioni:

Gran Cashback 10% di BBVA fino a 50 euro il primo mese;

fino a 50 euro il primo mese; Cashback 1% di BBVA fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

fino a 30 euro nei successivi 12 mesi; servizio Passaparola con un bonus fino a 100 euro portando in BBVA 5 amici.

Per conoscere tutti i dettagli dell’offerta BBVA, vai al link di seguito:

