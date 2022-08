Aumenti luce e gas 2022: cause e possibili soluzioni ad Agosto

Prezzi della materia prima all’ingrosso su valori record e taglio delle forniture di gas dalla Russia alimentano una crisi del comparto energetico che potrebbe tradursi in nuove stangate autunnali in bolletta. Su SOStariffe.it alcune strade da percorrere per abbattere le spese di luce e gas scegliendo le migliori offerte del Mercato libero .

La crisi del settore energetico continua a far suonare campanelli d’allarme. L’annunciato taglio delle forniture di gas dalla Russia e i prezzi delle materie prima alle stelle rischiano di innescare un effetto domino sulle bollette di luce e gas già dal prossimo autunno. Uno scenario che preoccupa le famiglie italiane, già flagellate dai rincari record registrati nelle fatture di energia elettrica e metano nei mesi scorsi.

Difendersi dagli aumenti che incombono all’orizzonte non sarà semplice. Tuttavia, i titolari di utenze domestiche possono percorrere alcune strade per tentare di arginare i rincari, a partire dall’attivazione, già da Agosto 2022, delle offerte luce e gas più convenienti messe a disposizione dal Mercato libero.

Nella ricerca delle soluzioni che più si adattano alle proprie esigenze di spesa e consumo, il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas è lo strumento da consultare per non lasciarsi sfuggire occasioni di risparmio. Online, gratuito e imparziale, il comparatore (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per sistemi operativi Android e iOS) è consultabile cliccando sul seguente link:

Come proteggersi dai rialzi dei prezzi di luce e gas

GLI SCUDI CONTRO IL CARO-BOLLETTA Affidarsi alle promozioni del Mercato libero Confrontare le offerte luce e gas con il comparatore di SOStariffe.it Valutare le tariffe a prezzo bloccato Valutare l’attivazione di tariffe Dual Fuel (unico fornitore per luce e gas)

Con nuovi rincari in agguato, le famiglie italiane sono a caccia di soluzioni convenienti per illuminare o riscaldare casa in vista della stagione fredda. Ecco perché gli esperti di SOStariffe.it hanno tracciato una mappa con le migliori strade da percorrere per alleggerire le bollette. Analizziamo ora nel dettaglio le mosse essenziali per minimizzare le spese di luce e gas che possono essere messe in campo già da Agosto 2022, così da non farsi trovare impreparati all’arrivo dell’autunno.

Affidarsi al Mercato libero

Il primo passo per scalare la vetta del risparmio è affidarsi al Mercato libero. Perché? Innanzitutto, le offerte del Mercato libero propongono prezzi della materia prima più bassi rispetto a quelli del regime di Maggior Tutela. Nel Mercato libero, infatti, è il fornitore di luce e gas a stabilire il prezzo della componente energia o del gas, quella che incide maggiormente sulla bolletta.

Nel mercato Tutelato, invece, il costo unitario di energia e gas è determinato da ARERA (l’autorità per l’energia, le reti e l’ambiente) con aggiornamenti trimestrali che scattano a gennaio, aprile, luglio e ottobre. Dal prossimo ottobre, invece, il prezzo del gas sarà aggiornato trimestralmente.

Anche chi ha già un contratto di fornitura nel Mercato Libero può tenere d’occhio i costi in bolletta, cambiando fornitore e passando a una soluzione più conveniente. Ecco perché consultare periodicamente le tariffe, confrontandole con il costo di energia e gas applicato dall’attuale fornitore, permette di individuare le soluzioni più vantaggiose.

Confrontare periodicamente le offerte



Di fondamentale importanza per abbattere le spese di luce e gas è il confronto delle innumerevoli promozioni del Mercato libero attraverso il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento (online e gratuito) è un valido alleato nella corsa alla convenienza in quanto permette di individuare l’offerta “cucita” sulle proprie esigenze a partire dai propri dati di consumo reale.

Utilizzare il comparatore è semplice e intuitivo. Basta inserire una stima del proprio consumo annuo di energia elettrica o gas. Queste informazioni sono sempre riportate in bolletta, nella sezione consumi. In alternativa, è possibile stimare il consumo con il sistema di calcolo integrato nel comparatore di SOStariffe.it.

In particolare, possono essere impostati alcuni filtri, tra cui:

il numero dei componenti della famiglia;

il tipo di elettrodomestici utilizzati in casa (dal forno alla l avatrice, dalla lavastoviglie al frigorifero o condizionatore) e il loro utilizzo nell’arco della giornata;

le dimensioni della propria abitazione;

l’ubicazione della fornitura.

Una volta inseriti (o stimati) i dati richiesti, il comparatore restituirà un elenco delle offerte in base alla convenienza e, per ciascuna tariffa, sarà evidenziata una stima della spesa annuale. Individuata la soluzione che si intende attivare, è possibile approdare al sito del fornitore direttamente dal comparatore di SOStariffe.it.

Tariffe a prezzo bloccato: uno “scudo” contro i rialzi di luce e gas

In un periodo flagellato dall’instabilità del mercato energetico, sempre più famiglie cercano soluzioni luce e gas a prezzo bloccato per assicurarsi uno scudo contro il caro-bolletta.

Tra le principali opzioni tariffarie del Mercato libero, le offerte a prezzo fisso prevedono un costo dell’elettricità al kWh e del gas a Smc che rimane invariato per tutta la durata della sottoscrizione del contratto (di solito 12 o 24 mesi), garantendo così una protezione efficace nel caso di eventuali impennate dei prezzi della materia prima. Ecco perché, secondo gli esperti di SOStariffe.it, le offerte a prezzo bloccato rappresentano una scelta potenzialmente vincente in questo periodo di emergenza del comparto energetico.

A questo proposito, è bene però chiarire che attivare una tariffa a prezzo bloccato non significa avere lo stesso importo in bolletta ogni mese. Ad essere bloccato, infatti, è il costo unitario dell’energia (ovvero il costo di 1 kWh di elettricità o di 1 Smc di gas naturale). La spesa in bolletta, invece, è determinata dal consumo registrato nel periodo di fatturazione, che sarà incluso nella voce “Spesa per la materia energia” della bolletta.

Tariffe Dual Fuel per massimizzare il risparmio

Le tariffe Dual Fuel sono un’altra leva su cui puntare se si è a caccia di risparmio. I fornitori del Mercato libero, infatti, propongono extra sconti o bonus aggiuntivi ai titolari di utenze domestiche che sottoscrivano un unico contratto di fornitura sia per la luce sia per il gas. Oltre ad essere un’occasione di risparmio, l’opzione della doppia fornitura è appetibile a quanti preferiscono la comodità di avere un unico punto di riferimento (e una sola bolletta) per luce e gas.

Oltre al suo comparatore, SOStariffe.it mette a disposizione un servizio gratuito di consulenza (raggiungibile al numero 02 5005 111) per avere un supporto ulteriore nella scelta delle tariffe.

