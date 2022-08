Il tema delle bollette di luce e gas e del caro energia è destinato a restare in prima pagina ancora per molto. Il prossimo autunno rischia di registrare nuovi aumenti . A partire dal 1° ottobre prossimo, con il nuovo adeguamento delle condizioni tariffarie delle forniture energetiche che sarà annunciato da ARERA c'è il rischio concreto di una nuova stangata. Le prime stime del Centro Studi Ircaf anticipano nuovi rincari da record, nonostante il già confermato intervento del Governo sulle bollette.

Luce e Gas: le prime stime sugli aumenti in arrivo in autunno e come difendersi

Da oltre un anno i prezzi di luce e gas continuano a viaggiare su valori da record per quanto riguarda le quotazioni del mercato all’ingrosso. Questi dati record si riflettono inevitabilmente sui clienti finali che sono costretti a dover pagare l’energia elettrica ed il gas naturale ad un prezzo decisamente superiore rispetto al passato. Il futuro potrebbe essere ancora più complicato. Le stime Ircaf, infatti, anticipano nuovi rincari significativi per i prezzi dell’energia.

Ecco tutti i dettagli emersi dal nuovo studio:

Cosa succederà in autunno alle bollette di luce e gas? Le stime Ircaf

All’orizzonte, secondo Ircaf, c’è un “raddoppio delle bollette”. Il dato emerge da un’analisi della tendenza dei costi all’ingrosso e da un confronto con le quotazioni dello scorso anno. Stando ai dati raccolti dal Centro Studi, infatti, il prezzo all’ingrosso del gas ad agosto ha superato i 200 €/MWh. Si tratta di un valore quasi doppio rispetto a quello dello scorso anno (125 €/MWh) e che potrebbe continuare a crescere nelle prossime settimane, soprattutto per effetto di possibili nuovi tagli delle forniture dalla Russia.

Le quotazioni pre-pandemia del gas si aggiravano intorno ad una media di 60 €/MWh. L’aumento è, quindi, enorme e si riflette, a catena, su tutta la filiera energetica. Anche il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso, per quanto riguarda il mercato italiano, registra quotazioni da record. Il 22 agosto scorso è stato toccato il record storico di 567 €/MWh. Si tratta di un dato elevatissimo se si considera che la media del 2021 (già influenzata dall’inizio della crisi energetica) è stata di circa 125 €/MWh.

Per la “famiglia tipo” (consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica, con potenza impegnata di 3 kW, e di 1.400 Smc di gas ogni anno) la spesa per i primi tre trimestri del 2022 risulterà essere pari a 1.382 euro per il gas e 872 euro per l’energia elettrica. L’aumento stimato nel confronto tra 2022 e 2020 è pari +142% per il gas e +178% per l’energia elettrica. Al netto dei numeri, è evidente che si tratta di un rincaro generalizzato.

Un ulteriore aumento dei prezzi all’ingrosso nel quarto trimestre rischia, quindi, di causare un nuovo rincaro nonostante gli interventi del Governo che, ricordiamo, ha esteso al quarto trimestre del 2022 tutte le misure già attive oggi (azzeramento degli oneri di sistema, taglio dell’IVA al 5% per il gas e potenziamento del Bonus sociale) andando, inoltre, a bloccare le modifiche unilaterali da parte dei fornitori.

Secondo le stime Ircaf, per una famiglia tipo si registrerà un aumento del +100% rispetto al 2021 e del +135% rispetto al 2020 per la spesa complessiva per luce e gas. Gli interventi del Governo (che hanno raggiunto i 52 miliardi di euro di fondi) sono giudicati “insufficienti”. La situazione diventa ancora più complicata considerando l’inflazione e l’impatto degli aumenti di luce e gas sulle imprese.

Ricordiamo che il prossimo aggiornamento tariffario di ARERA è programmato per il 1° ottobre prossimo mentre, successivamente, cotccherà al nuovo Governo valutare le misure per contrastare l’emergenza energetica in corso.

Come difendersi dai nuovi aumenti di luce e gas in arrivo in autunno

COME CONTRASTARE I PROSSIMI AUMENTI SU LUCE E GAS Tagliare i consumi riducendo gli sprechi Puntare sull’efficienza energetica in casa Ridurre il costo dell’energia con le migliori offerte luce e gas

Le stime di questa parte finale d’estate ci confermano nuovi rincari su luce e gas in autunno. Per i consumatori, quindi, diventa fondamentale giocare d’anticipo e valutare tutte le opzioni a propria disposizione per poter alleggerire, il più possibile, le bollette di luce e gas nel corso del prossimo futuro. Tale obiettivo può essere raggiunto in vari modi. È possibile:

tagliare i consumi di energia

tagliare il costo dell’energia

Per tagliare i consumi di energia è necessario ridurre il più possibile gli sprechi, facendo attenzione al modo con cui si utilizzano luce e gas su base quotidiana. Da notare che è anche importante puntare sull’efficienza energetica che rappresenta un parametro fondamentale per poter utilizzare l’energia nel modo corretto, tenendo sotto controllo i consumi sia nel breve che lungo periodo grazie ad interventi mirati su elettrodomestici, caldaia e sistema di illuminazione.

Resta fondamentale, ai fini del risparmio, tagliare il costo dell’energia. Quest’obiettivo può essere raggiunto esclusivamente con le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero che consentono di minimizzare il costo unitario dell’energia. Puntando sulle migliori offerte è, infatti, possibile minimizzare l’importo da pagare a parità di consumi. La scelta delle tariffe migliori può avvenire tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas.

