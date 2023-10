Smart networks and services joint undertaking finanzia altri 27 progetti per lo sviluppo e sperimentazione per le reti 6G . Tutte le ultime novità sul futuro della telefonia mobile

La ricerca nel settore della telefonia mobile per il 6G continua con 27 nuovi progetti di sperimentazione selezionati nella seconda call for proposals della Smart networks and services joint undertaking (Sns Ju), azienda nata nel 2021 e guidata congiuntamente dalla Commissione Ue e dalla 6G Smart network and services industry association (6G-Ia). Il piano d’innovazione è stato finanziamento con 130 milioni di euro nell’ambito di Horizon Europe. I progetti selezionati sono stati resi noti da Erzsébet Fitori, nuova direttrice esecutiva di Sns Ju.

Telefonia mobile: le ultime novità sullo sviluppo del 6G in Europa

L’obiettivo dell’Ue è quello di costruire un ecosistema avanzato per il 6G in tutto il continente e contribuire alla sua standardizzazione. La collaborazione internazionale, in particolare con gli Stati Uniti, è quindi considerata fondamentale per raggiungere uno standard 6G riconosciuto a livello globale. I 27 progetti scelti da Sns Ju si aggiungono ai 62 già presenti nel portafoglio dell’azienda per ricerca, innovazione e sperimentazione. La seconda fase della roadmap di Sns Ju partirà il primo gennaio 2024 e sarà seguita da una terza e quarta call di proposte. I progetti scelti in queste fasi diventeranno operativi rispettivamente nel 2025 e 2026.

Oggi Sns Ju si concentra sulla progettazione e ottimizzazione del sistema, integrando microelettronica, sostenibilità e intelligenza artificiale come strumenti base per il nuovo standard. I progetti esplorano approcci innovativi per 8 marco-aree di ricerca nel campo della telefonia mobile per il 6G: architettura di sistema (6G-cloud e 6G-twin), comunicazione wireless ed elaborazione del segnale (6G Ran e communication-sensing-localization), tecnologie e dispositivi per l’infrastruttura di comunicazione, servizi affidabili e sicurezza intelligente, infrastruttura federata sperimentale complementare Sns Pan-Eu, Sns Large scale trials and pilots with verticals (6G Pilots and Trials Through Europe – Envelope).

In questa seconda call c’è anche un ampio sostegno al progresso della microelettronica europea per fornire soluzioni per reti e dispositivi di comunicazione di ultima generazione a vari livelli della catena di elaborazione dei dati, dalla banda base ai segnali misti fino al sistema Rf e antenna, che copre intervalli di frequenza da sub-6GHz fino a THz.

Sns Ju promuove anche una intensa cooperazioni nella ricerca tra Unione Europea e USA sulle tecnologie 6G critiche, in particolare quelle che integrano l’intelligenza artificiale (6G-Xcel – 6G Trans-continental edge learning). Il terzo bando di proposte si aprirà nel gennaio del 2023 con la pubblicazione del programma di lavoro per la ricerca e l’innovazione per il prossimo anno prevista a metà novembre.

