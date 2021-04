Withu luce e gas: recensioni e come funzionano le offerte

Withu è un fornitore di luce e gas con il quale è possibile accedere a una serie di offerte davvero vantaggiose che possono essere personalizzate in modi differenti: ecco tutto quello che c’è da sapere nel caso in cui si fosse alla ricerca di una nuova promozione per risparmiare.

Withu è un provider di luce e gas che permette di attivare delle offerte davvero molto interessanti. Analizzando le varie proposte che ci sono oggi nel mercato libero dell’energia e del gas naturale, quella di Withu rappresenta davvero una proposta senza eguali.

Nello specifico ci sono delle soluzioni:

dedicate alla famiglia: si tratta dell’offerta Family ;

che permettono di avere il numero fisso sulla propria SIM: la promozione si chiama Senior.

Withu permette di attivare in un solo colpo una promozione luce e gas, ma anche un’offerta Internet casa che permetta di navigare alla velocità della fibra ottica (ovvero di 1 Giga in download) e di soluzioni dedicate anche alla telefonia mobile, con tutta una serie di sconti e di agevolazioni che si potranno ottenere con la sottoscrizione di un unico contratto.

Vediamo di preciso quali sono le caratteristiche delle varie offerte, assieme a tutti i vantaggi che rendono Withu un fornitore diverso dagli altri, partendo dalla proposta Tutto Withu Triplo Zero.

Tutto Withu Triplo Zero

La promozione Withu Triplo Zero comprende:

un’offerta sulla componente luce;

un’offerta sulla componente gas;

una connessione Internet casa disponibile al costo di 29,99 euro al mese + IVA;

3 SIM mobile e il telefono fisso al costo di 6,99 euro al mese + IVA.

Nella promozione non ci sono costi di attivazione, il canone Rai è azzerato, così come il canone Telecom. In più si avrà anche la possibilità di portare il proprio numero fisso sul cellulare a costo zero. La promozione potrà essere sottoscritta direttamente online.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Come funziona l’offerta Family

Family è l’offerta che è stata pensata proprio per soddisfare le esigenze di un’intera famiglia. La sua particolarità consiste nel fatto che oltre alla promozione luce e gas si potrà avere Internet ultra-veloce per navigare fino a 1 Giga senza dover pagare alcun costo di attivazione.

In aggiunta, si riceveranno anche 4 SIM Withu che permetteranno di restare connessi a tutti gli altri membri della famiglia, grazie alla presenza di messaggi e di minuti illimitati (le SIM prevedono un costo di attivazione pari a 15 euro una tantum).

La promozione permette di ricevere anche uno sconto esclusivo su centinaia di prodotti per la propria abitazione e su un impianto di allarme di ultima generazione. Il piano tariffario dell’offerta prevede un contributo di attivazione che è pari a 240 euro, che sarà scontato del tutto.

Tuttavia, nel caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi dall’attivazione della nuova fornitura, Withu si riserva il diritto di addebitare il contributo di attivazione scontato in precedenza, il quale potrà essere sottoscritto a rate mensili, oppure in un’unica soluzione.

Un’altra particolarità di questa offerta consiste nel fatto che non si pagherà il canone Rai, che è pari a 90 euro e che di solito viene addebitato direttamente sulla bolletta della luce: tale sconto sarà applicato per tutta la durata della fornitura.

Nella pratica, grazie a Withu si risparmierà il tempo che di solito si impiega nella scelta di un’offerta per la luce, di una per il gas, della migliore soluzione Internet casa e di una tariffa di tipo mobile, e si otterranno tutti i benefici economici menzionati nelle righe precedenti.

Nel caso in cui si volesse aderire a questa promozione luce e gas, con tutti gli optional che comprende, se ne dovrà prima verificare la disponibilità direttamente sul sito dell’operatore, in cui sarà possibile inserire:

il nome del proprio Comune;

il nome della via in cui si abita, seguito dal numero civico.

Annunci Google

I vantaggi della promozione Senior

Senior è una proposta che comprende l’attivazione di una fornitura di luce, gas e di Internet e che si contraddistingue per la possibilità di ricevere le chiamate verso il proprio numero fisso direttamente sul proprio telefono cellulare.

Withu permette di non pagare più il canone Telecom, pur mantenendo il proprio numero di telefonia fissa, e di ricevere le chiamate in qualsiasi momento sul cellulare, pagando un costo di 6,99 euro al mese.

Nell’offerta è incluso anche:

uno sconto esclusivo su un impianto di allarme per la propria abitazione;

la possibilità di ricevere uno sconto sul canone Rai.

La promozione potrà essere attivata effettuando la registrazione online, oppure chiamando il numero (gratuito) 800 12 16 16.

Le caratteristiche delle promozioni Withu

Sulla base di quanto detto finora si può notare che le offerte luce e gas di Withu sono abbastanza diverse rispetto alle tante promozioni del mercato libero che si trovano in commercio e il motivo è davvero molto semplice: non si tratta di semplice offerte luce e gas, ma di veri e propri pacchetti che sarà possibile attivare in un’unica soluzione.

L’azienda propone un unico call center, al quale sarà possibile rivolgersi per qualsiasi tipologia di utenza, che si potrà chiamare al numero verde 800 13 58 18, dal lunedì alla domenica, dalle 8:00 alle 24:00, escluse le festività nazionali.

Saranno unici anche:

il documento riepilogativo , nel quale si potranno trovare i dettagli relativi a tutti i costi da sostenere;

il riferimento commerciale, in quanto ci sarà un solo contratto per tutte le utenze, che si potrà ricevere direttamente online;

l’app attraverso la quale accedere alla propria area Clienti e avere a propria disposizione tutti gli strumenti per monitorare e gestire le proprie forniture, sia da mobile sia da sito web.

La connessione Internet casa proposta da Withu

Vale la pena dedicare un paragrafo a parte anche alla rete con la quale sarà possibile navigare grazie alle offerte che vengono proposte dall’operatore Withu. In particolare, ci sarà la possibilità di attivare:

una connessione di tipo FTTH , acronimo di Fiber To The Home, con la quale si potrà navigare fino alla velocità massima di 1 Giga in download e di 300 Mega in upload;

una connessione di tipo FTTC , ovvero la fibra misto rame, con la quale si potrà navigare fino a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload;

una connessione di tipo FTTC, con la quale raggiungere i 100 Mega in download e i 20 Mega in upload.

A questo proposito, come accade sempre nel momento in cui si sceglie di attivare una promozione Internet casa, si consiglia di effettuare la verifica della propria copertura di rete. In generale si ricorda che la promozione in fibra ottica è perfetta per svolgere le seguenti attività in modo fluido:

giocare online senza rallentamenti sfruttando la bassa latenza e la stabilità di connessione;

guardare un film (o video) in streaming in alta definizione e senza interruzioni;

caricare album di foto (o video) sui social riuscendo contemporaneamente a lavorare online senza rallentamenti;

effettuare una videochiamata con Skype e contemporaneamente scaricare senza problemi musica acquistata su Internet e caricare un video su YouTube;

connettere tutti i dispositivi di casa alla rete nello stesso momento e continuare a navigare sempre a velocità elevate.

Come pagare le bollette Withu

Tra le diverse modalità attraverso le quali sarà possibile pagare le bollette Withu (non solo quelle di luce e gas, ma anche le fatture di Internet) ci sono:

l’addebito diretto SEPA (S.D.D.);

il bollettino postale;

il bonifico bancario;

Sisalpay.

Si potrà scegliere in totale autonomia sulla base di quelle che sono le proprie preferenze personali. In particolare, la domiciliazione bancaria o postale rappresenta senza ombra di dubbio il metodo più comodo e moderno con il quale si potranno pagare ogni mese le bollette, che permetterà di non saltare neanche un pagamento. Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui si scegliesse di pagare tramite l’utilizzo di una carta di credito.

Le alternative sono poi rappresentate:

dal bollettino postale, che permette di pagare al c/c postale 001022945479;

dal bonifico bancario , che potrà essere effettuato tramite le seguenti coordinate BANCO BPM – IBAN IT98 U 0503455321 000000001067 e inserendo Europe Energy Spa come beneficiario;

dal nuovo metodo di pagamento SisalPay, nato grazie alla convezione con SisalPay, la quale permette di pagare le bollette di luce e gas negli oltre 40.000 Punti SisalPay che ci sono sul territorio nazionale e che sono localizzati nei pressi di bar, tabacchi ed edicole. Si potrà inoltre pagare tramite l’app SisalPay o sul sito www.sisalpay.it.