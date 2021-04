Passa a PosteMobile: nuova offerta con 30 GB a meno di 5 euro

Fino a domenica 11 aprile sarà nuovamente attivabile l'ottima Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile , l'offerta più completa per chi vuole spendere meno di 5 euro al mese. La promozione lanciata da PosteMobile è attivabile direttamente online, con consegna della SIM all'indirizzo di casa. Ecco tutti i dettagli sull'offerta e come fare ad attivarla in pochi click.

Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile è nuovamente attivabile. L’offerta può essere richiesta da tutti i nuovi clienti che passano a PosteMobile, con o senza portabilità del numero di cellulare, entro domenica 11 aprile. La nuova promozione è disponibile esclusivamente tramite attivazione online con consegna della SIM all’indirizzo di casa dell’utente nel giro di pochi giorni lavorativi. L’offerta in questione è la soluzione più completa del mercato di telefonia mobile a meno di 5 euro al mese.

Chi sceglie Creami WOW Weekend 30 GB potrà contare su:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

verso tutti in Italia 30 GB in 4G fino a 300 Mbps ogni mese

fino a 300 Mbps ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 2,73 GB al mese senza costi aggiuntivi

servizi aggiuntivi (“Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212) inclusi nel canone senza costi extra

Per attivare Creami WOW Weekend 30 GB è possibile:

richiedere la portabilità del numero da un qualsiasi operatore di telefonia mobile

richiedere un nuovo numero di cellulare

Non sono presenti differenze tra le due modalità di attivazione della tariffa

Quanto costa e come attivare la nuova offerta di PosteMobile

La nuova tariffa di PosteMobile presenta un costo periodico di appena 4,99 euro al mese con addebito su credito residuo. La sottoscrizione dell’offerta prevede una spesa iniziale di 20 euro con 10 euro di credito sulla SIM (per coprire il costo dei primi due mesi). La spedizione della SIM all’indirizzo di casa è gratuita e verrà completata nel giro di pochi giorni lavorativi dopo il completamento della richiesta di attivazione da parte dell’utente.

Per attivare la nuova Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile è necessario puntare su di una semplice procedura di attivazione online, dal sito PosteMobile. Gli utenti possono scegliere tra l’opzione e ACQUISTA ONLINE, per gestire in autonomia l’attivazione, e l’opzione ACQUISTA CON OPERATORE, per completare la richiesta di attivazione con il supporto telefonico di un consulente del provider. La SIM sarà spedita all’indirizzo di casa costi extra.

Per richiedere l’attivazione di Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile è possibile seguire la procedura di sottoscrizione online cliccando sul box qui di sotto:

Attiva Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile »

Una volta ricevuta la SIM, per la sua attivazione sarà possibile utilizzare l’app SIM & GO di PosteMobile, seguendo le indicazioni fornite dall’operatore.

Ricordiamo che per il completamento dell’attivazione è necessario fornire:

i dati anagrafici, il codice fiscale ed un documento di identità dell’intestatario della SIM

l’indirizzo di spedizione dove l’operatore invierà la SIM

(in caso di portabilità del numero) il numero di cellulare e il codice seriale ICCID (ecco come recuperare il codice seriale della SIM)

Le migliori offerte tra i 5 ed i 10 euro al mese

Come sottolineato in precedenza, la proposta di PosteMobile è la soluzione più completa del momento a meno di 5 euro al mese. Volendo spendere un po’ di più, però, è possibile attivare offerte molto vantaggioso. Per una panoramica completa sulle opzioni disponibili ricordiamo che è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it.

Tra i 5 ed i 10 euro al mese è possibile valutare l’attivazione di svariate tariffe molto complete, con la possibilità di sfruttare fino a 100 GB al mese (anche in 5G). La tabella proposta di seguito riassume alcune delle migliori proposte disponibili.

Offerta Minuti, SMS e GB Costi Chi può attivarla spusu 50 di spusu 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G 5,98 euro al mese con 10 euro di attivazione Attivabile da tutti ho. 5,99 di ho. Mobile minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G sino a 30 Mbps 5,99 euro al mese con 0,99 euro di attivazione Attivabile da clienti Iliad e di operatori virtuali Very 6,99 di Very Mobile Minuti ed SMS illimitati, 100 GB in 4G sino a 30 Mbps 6,99 euro al mese con 5 euro di attivazione (7,99 euro al mese se attivata con un nuovo numero) Attivabile da clienti Iliad o di operatori virtuali Fastweb NeXXt Mobile di Fastweb Minuti illimitati, 100 SMS e70 GB in 4G e 5G 7,95 euro al mese con attivazione gratuita Attivabile da tutti Giga 50 di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G 7,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Attivabile da tutti spusu 100 di spusu 2000 minuti, 500 SMS e 100 GB in 4G 9,99 euro al mese con 10 euro di attivazione Attivabile da tutti Giga 100 di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G e 5G 9,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Attivabile da tutti