Sei un professionista e cerchi un piano di telefonia mobile agile ed economico per far crescere la tua impresa e ottimizzare la comunicazione? Scopri dettagli e costi per le offerte WindTre Business

WindTre Business è il marchio di WindTre dedicato ai professionisti di ogni settore con offerte di telefonia mobile che permettono di gestire il proprio business, fornitori, clienti e staff direttamente dal proprio smartphone anche fuori ufficio. Le tariffe business garantiscono rapidità e stabilità delle comunicazioni grazia alla rete Top Quality Network dell’operatore, riconosciuta da Ookla come la più veloce in Italia. umlaut invece ha definito eccellente l’affidabilità del suo servizio voce.

WindTre Business: le offerte telefonia mobile per aziende del mese

WindTre Business propone solo una tariffa di telefonia mobile per professionisti con partita IVA ma altamente personalizzabile e che può essere sottoscritta online.

1. Infinito

Minuti illimitati in Italia e Ue

10 minuti verso l’estero

100 SMS in Italia e Ue

Giga illimitati in Italia e 20 GB in Europa

Daily Pass inclusa

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese con portabilità del numero di telefono o 17,99 euro al mese invece di 24,99 euro al mese per nuove attivazioni entro il 14/12/20. Entrambe prevedono un vincolo di 24 mesi. L’attivazione è di 90 euro pagando in un’unica soluzione o 10 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato i restanti 80 euro verranno addebitati in proporzione al tempo rimanente. All’offerta è possibile aggiungere:

iPhone 12 a partire da 19,99 euro al mese

iPhone 12 Pro a partire da 21,99 euro al mese

Xiaomi Mi 10T Pro a partire da 8,99 euro al mese

Una volta esaurito il traffico dati disponibile in Europa si applica la tariffazione di 0,00427 euro per 1 MB IVA inclusa. Superata tale soglia la velocità massima in download sarà di 128 Kbps fino al termine del mese solare di riferimento. Per quanto riguarda i messaggi, una volta esaurito quello incluso nel piano si applica la tariffazione di 10 cent per SMS verso gli operatori mobili nazionali e 20 cent per MMS verso tutti.

2. Super Giga Unlimited

Giga illimitati in Italia e 100 GB in Europa

L’offerta ha un costo di 10 euro al mese con vincolo di 24 mesi solo per nuove attivazioni entro il 14/12/20 e deve essere necessariamente essere associata a un’offerta Infinito. In caso di recesso da quest’ultima il costo di Super Giga Unlimited diventa di 20 euro al mese. L’attivazione è di 85 euro pagando in un’unica soluzione o 5 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato i restanti 80 euro verranno addebitati nell’ultima fattura (escluso traffico GSM e fax) in proporzione al tempo rimanente. All’offerta è possibile aggiungere:

Samsung Galaxy S20 FE a partire da 10,99 euro al mese

WebPocket 4G+ a partire da 2,50 euro al mese

Samsung Galaxy A51 a partire da 6,99 euro al mese

Opzioni estero

Per i professionisti che lavorano soprattutto con clienti o fornitori stranieri può essere utile attivare opzioni internazionionali con tariffazioni più convenienti per chiamare, inviare SMS e navigare in mobilità quando si è all’estero.

Dall’estero

Per poter attivare le opzioni Weekly Pass è necessario sottoscrivere il Roaming Pass a 5 euro al mese. L’opzione è valida per nuove attivazioni entro il 14/12/20 e prevede un vincolo di 12 mesi e 12 mesi di rinnovo automatico. Per richiedere l’attivazione bisogna chiamare il numero 800 999 099 o +393295000200 dall’estero. Il servizio è disponibile per chiamate dall’Italia dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00. La chiamata è tariffata in base al piano attivo. In caso di recesso è previsto un contributo di 60 euro. E’ possibile prenotare la disattivazione del Roaming Pass alla scadenza dei 12 mesi chiamando il numero 800 999 099.

Weekly Pass Zona 1 *- 400 minuti, 400 SMS e 1 GB a 10 euro a settimana

Weekly Pass Zona 2 **- 400 minuti, 400 SMS e 1 GB a 35 euro a settimana

Weekly Pass Zona 3 ***- 400 minuti, 400 SMS e 1 GB a 55 euro a settimana

Weekly Pass Zona 4 ****- 400 minuti, 400 SMS e 1 GB a 85 euro a settimana

Top Mondo – 3.000 minuti, 3.000 SMS e 2 GB a 29,99 euro al mese

Top Mondo prevede un contributo d’attivazione di 5 euro. E’ possibile utilizzare l’opzione nei seguenti Paesi: Albania, Messico, Turchia, Serbia, Russia, Canada, Cina, Moldavia, Montenegro, Indonesia, Emirati Arabi, Ucraina, Bosnia e Erzegovina, Bielorussia, Tailandia, Arabia Saudita, Sud Africa, Giappone, Corea del Sud, Egitto, Australia, Marocco, Malesia, Israele, Hong Kong, India, Argentina, Principato di Monaco, Brasile, Algeria, Colombia, Cile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Kazakistan, Nuova Zelanda, Nicaragua, Perù, Singapore, Sri Lanka, Uruguay, Panama, Repubblica Dominicana, Kenya, Taiwan, Uzbekistan, Vietnam e Qatar.

Daily Pass è già inclusa in Infinito e prevede:

Daily Pass Zona 1 *- 100 minuti, 100 SMS e 250 MB a 5 euro al giorno

Daily Pass Zona 2 **- 100 minuti, 100 SMS e 250 MB a 15 euro al giorno

Daily Pass Zona 3 ***- 100 minuti, 100 SMS e 250 MB a 25 euro al giorno

Daily Pass Zona 4 ****- 100 minuti, 100 SMS e 250 MB a 35 euro al giorno

Dall’Italia

Super International – 500 minuti e 50 SMS a 3 euro al mese

International Aziende – 120 minuti verso tutti i Paesi del mondo a 5 euro al mese

WindTre Business offre anche una tariffa convergente mobile-fisso che permette di aggiungere alla SIM mobile anche un’offerta fibra ottica:

3. Infinito + Super OfficeOne Fibra 1000

L’offerta oltre a un piano mobile Infinito permette di avere:

Navigazione in fibra ottica fino a 1 Gigabit al secondo

Minuti illimitati in Italia

100 minuti verso l’estero

Modem incluso

Attivazione incluso

Assicurazione Kasko inclusa

Per questa offerta ai 12,99 euro al mese di Infinito si aggiungono 20,49 euro al mese per i primi 24 mesi, poi 22,99 euro al mese, per OfficeOne Fibra 1000.

Recandosi in un negozio WindTre è inoltre possibile attivare:

4. Professional World

Minuti e Gigabyte illimitati in Italia

500 minuti verso l’estero

100 SMS in Italia ed Ue

1 GB e 200 minuti in roaming in Svizzera, USA, Cina e altri 22 Paesi

Priority Pass 5G

Assistenza dedicata al 159

Segreteria telefonica

servizio Ti Ho Cercato

blocco servizi a sovrapprezzo

L’offerta ha un costo di 21,99 euro al mese. L’attivazione è di 50 euro pagando in un’unica soluzione o 5 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato i restanti 45 euro verranno addebitati in proporzione al tempo rimanente. La SIM ha un costo di 10 euro con 4 euro di credito incluso.

5. Professional Full

Minuti e Gigabyte illimitati in Italia

Minuti illimitati e 11 GB in Europa

20 minuti verso l’estero

100 SMS in Italia ed Ue

Priority Pass 5G

Assistenza dedicata al 159

Segreteria telefonica

servizio Ti Ho Cercato

blocco servizi a sovrapprezzo

L’offerta ha un costo di 15,99 euro al mese. L’attivazione è di 50 euro pagando in un’unica soluzione o 5 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato i restanti 45 euro verranno addebitati in proporzione al tempo rimanente. La SIM ha un costo di 10 euro con 4 euro di credito incluso.

6. Professional Staff

Fino a 3 SIM per i propri collaboratori

Minuti illimitati in Italia e in Europa

50 GB in Italia

11 GB in Europa

Segreteria telefonica

servizio Ti Ho Cercato

blocco servizi a sovrapprezzo

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese. L’attivazione è di 50 euro pagando in un’unica soluzione o 5 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato i restanti 45 euro verranno addebitati in proporzione al tempo rimanente. La SIM ha un costo di 10 euro con 4 euro di credito incluso.

7. Professional Data 100 Giga

100 GB in Italia

10 GB in Europa

Priority Pass 5G

blocco servizi a sovrapprezzo

L’offerta ha un costo di 13,99 euro al mese. L’attivazione è di 50 euro pagando in un’unica soluzione o 5 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato i restanti 45 euro verranno addebitati in proporzione al tempo rimanente. Dalle 24 alle 8 non si consuma il traffico dati incluso.

8. Professional Data 60 Giga

60 GB in Italia

6 GB in Europa

Priority Pass 5G

blocco servizi a sovrapprezzo

L’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese. L’attivazione è di 50 euro pagando in un’unica soluzione o 5 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato i restanti 45 euro verranno addebitati in proporzione al tempo rimanente. Dalle 24 alle 8 non si consuma il traffico dati incluso.

Alle offerte sopracitate è possibile aggiungere le seguenti opzioni:

Travel S – 200 minuti effettuati e ricevuti + 1 GB all’estero in Emirati, Russia, Giappone e altri 23 Paesi a 35 euro a settimana

– 200 minuti effettuati e ricevuti + 1 GB all’estero in Emirati, Russia, Giappone e altri 23 Paesi a 35 euro a settimana Travel M – 200 minuti effettuati e ricevuti + 1 GB all’estero in Albania, Tunisia, Marocco e altri 14 Paesi a 55 euro a settimana

– 200 minuti effettuati e ricevuti + 1 GB all’estero in Albania, Tunisia, Marocco e altri 14 Paesi a 55 euro a settimana Travel L – 200 minuti effettuati e ricevuti + 1 GB all’estero in Australia, Bolivia, Hong Kong e altri 11 Paesi a 75 euro a settimana

– 200 minuti effettuati e ricevuti + 1 GB all’estero in Australia, Bolivia, Hong Kong e altri 11 Paesi a 75 euro a settimana World Boost – 200 minuti effettuati e ricevuti + 1 GB all’estero in Svizzera, USA, Canada, Cina e altri 21 Paesi a 75 euro a settimana

– 200 minuti effettuati e ricevuti + 1 GB all’estero in Svizzera, USA, Canada, Cina e altri 21 Paesi a 75 euro a settimana Opzione 100 SMS – 100 SMS verso numeri nazionali a 1,50 euro al mese

A Professional Staff, Professional Data 100 Giga e Professional Data 60 Giga è possibile associare:

9. 100 Giga per Te Special

100 GB in Italia

3,8 GB in Europa

L’offerta ha un costo di 7,99 euro per 30 giorni poi si disattiva in automatico. Una volta esaurito il traffico dati incluso la velocità di navigazione massima è di 128 Kbps.

Alle offerte sopracitate è possibile aggiungere le seguenti opzioni:

* Zona 1 – Argentina, Australia, Bangladesh, Brasile, Canada, Cile, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Georgia, Guatemala, Hong Kong, Israele, Isole Faroe, Kazakistan, Corea, Messico, Montenegro, Nuova Zelanda, Nicaragua, Pakistan, Panama, Perù, Arabia Saudita, Sri Lanka, Svizzera, Turchia, Ucraina, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam

** Zona 2 – Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bahrain, Bielorussia, Benin, Cina, Colombia, Egitto, Ghana, Indonesia, Giappone, Kenya, Kuwait, Kirghizistan, Macedonia, Malesia, Nigeria, Russia, Singapore, Sud Africa, Taiwan, Tagikistan, Tanzania, Tailandia, Uganda, Reunion, Groenlandia, Macao, Malawi, Congo, Monaco, Oman, Porto Rico, Honduras, Gabon, Zambia, Paraguay

*** Zona 3 – Bolivia, Bosnia ed Erzegovina, Brunei Darussalam, Capo Verde, El Salvador, India, Moldavia, Serbia, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Ciad.

**** Zona 4 – Afghanistan, Albania, Anguilla, Antigua e Barbuda, Barbados, Isole Vergini britanniche, Cambogia, Isole Cayman, Dominica, Grenada, Madagascar, Marocco, Nepal, Qatar, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Isole Turks & Caicos, Myanmar, Niger, Senegal, Yemen