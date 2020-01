Wind Casa, Fastweb, Vodafone e Tim: offerte fibra ottica di gennaio 2020 a confronto

Con il nuovo anno volete passare alla fibra fino a 1 Gigabit/s, ecco quali sono le offerte più convenienti proposte dai maggiori operatori a gennaio. Tra gli incentivi per convincere i clienti ci sono abbonamenti alle piattaforme tv o sim con minuti e traffico internet da usare per comunicare in mobilità, ci sono anche numerosi piani che integrano nell’abbonamento internet casa quello a streaming tv e canali di eventi sportivi. Ecco le migliori promozioni Fastweb, Wind, Vodafone e Tim

Con il nuovo anno volete dire addio alla vostra vecchia e inefficiente connessione o state cercando un’offerta che vi consenta di risparmiare sulla bolletta internet di casa e cercate allo stesso tempo di migliorare le condizioni del contratto con l’operatore. Ci sono numerose soluzioni che potrebbe accontentare entrambi i punti in un colpo solo. Gli operatori di telefonia fissa stanno infatti spingendo molto le nuove attivazioni di abbonamenti in fibra ottica e per farlo offrono prezzi vantaggiosi e pacchetti si servizi extra piuttosto interessanti per gli utenti.

Ciò che dovete stabilire prima di valutare le diverse proposte disponibili sul mercato a Gennaio 2020 è quale siano per voi gli aspetti più importanti che la connessione internet casa dovrà soddisfare:

qualità della linea

benefit extra

convenienza del costo mensile dell’abbonamento

offerte miste mobile + internet casa

o ancora promozioni internet + tv

Come scegliere la promozione più conveniente

Ciascuno di questi elementi è importante quando si tratta di scegliere e al contempo può portarvi verso un’offerta piuttosto che un’altra, anche se magari la prima proposta può far risparmiare qualche euro al mese. Ad esempio, se ci si dovesse basare solo sul costo mensile proposto la promozione più conveniente di Gennaio, secondo il comparatore di SosTariffe.it, sarebbe Fibra 1000 di Wind a 26.98 euro al mese. Per alcuni però il prezzo del canone non è un elemento rilevante, se si vuole utilizzare la connessione casalinga per vedere i contenuti di Sky o DAZN o se si vuole usarla per collegarsi alle piattaforme di gaming saranno più importanti le performance in download e i tempi di latenza del collegamento. Un ping che non superi i 25 ms è ritenuto ottimale dai giocatori online.

Per conoscere i propri standard di connessione e verificare quali siano le connessione più veloci potete effettuare uno speed test della vostra linea. Se state pensando di passare alla fibra ottica per avere un collegamento internet più rapido avete due possibilità: una FTTH (Fiber to home) o FTTC (Fiber to cabinet), queste tecnologia di connessione infatti garantiscono delle performance ottime e superano di molto le velocità di connessione delle comuni ADSL. Prima di sottoscrivere un contratto è bene, anzi assolutamente raccomandato, fare una verifica della copertura di rete. I nuovi collegamenti in fibra ottica, soprattutto quelli in FTTH con l’allaccio diretto all’abitazione, non sono ancora disponibili in tutti i comuni e quartieri. Il rischio che si corre è di pagare per l’attivazione di un servizio di cui poi non si potrà usufruire.

Le offerte Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Casa a Gennaio

In questa classifica delle migliori offerte in fibra ottica abbiamo confrontato le proposte dei 4 maggiori operatori attivi in Italia:

Ecco quali sono le promozioni di questi gestori, in cosa si differenziano e quali sono gli incentivi più convenienti per gli utenti.

1. Fibra 1000

Il costo del piano internet casa in fibra di Wind Casa è di 26.98 euro al mese per i primi 4 anni, poi passerà a 21 euro più o meno al mese. A questo prezzo l’operatore offre:

connessione fino a 1 Gigabit/s

attivazione e modem gratis

chiamate verso fissi e cellulari senza limiti

chiamate verso i fissi in Europa, USA e Canada

sim con 100 Giga per chi abbia un abbonamento Wind mobile

I costi di attivazione, senza promozioni, sarebbero di 120 euro che in genere si pagano con rate da 5 euro al mese per 2 anni, l’attuale offerta azzera i costi ma una clausola specifica che se l’utente disdice il contratto prima di 24 mesi dovrà versare le rate dei costi di avvio del rapporto. Lo stesso discorso è valido per il modem, se si decide di accettare il dispositivo offerto da Wind si avrà un vincolo con l’operatore per 4 anni, in caso di recesso anticipato si dovranno pagare le restanti rate da 5.99 euro al mese. Il modem viene incluso nel costo dell’abbonamento mensile ma non si è obbligati ad includerlo nell’offerta, data la delibera sul modem libero infatti l’utente può utilizzare qualsiasi dispositivo e il fornitore del servizio deve fargli avere i dati necessari alla configurazione anche di un modem di terzi.

2. Internet Unlimited

Con Vodafone l’attivazione del servizio internet casa in fibra vi costerà 27.90 euro al mese per 4 anni, poi il canone passerà a 20.90 euro. Ben 7 euro in meno. Nel pacchetto Vodafone sono compresi:

modem e attivazione

connessione fino a 1 Gigabit/s

una sim con 30 GB per smartphone, tablet e dispositivi mobili

Vodafone TV.

chiamate gratuite

Quest’ultimo punto merita una precisazione, il traffico senza limiti da rete fissa sarà gratuito e incluso nel canone solo per chi attivi la promozione online. Per gli altri clienti l’opzione voce che consentirà di chiamare fissi e cellulari senza spendere un euro avrà un costo fisso mensile di 5 euro.

Gli utenti che scelgono la fibra FTTH di Vodafone hanno ancora la possibilità di sfruttare una speciale promozione legata alla Vodafone TV: uno sconto che azzera il costo mensile del servizio di streaming tv che include Now Tv Intrattenimento e serie tv, 10 film su Chili e 6 mesi di Infinity.

3. Fastweb Casa

Fastweb tallona da vicino Wind e Vodafone, la sua offerta Casa ha un costo mensile di 27.95 euro. Il suo è un piano con un prezzo fisso, quindi nessuna variazione dopo un tot di anni almeno stando alle attuali condizioni proposte dal gestore. Con Fastweb Casa sono compresi nel canone:

modem FASTGate e attivazione

chiamate a fissi e cellulari

Questa soluzione è disponibile solo per i clienti che attiveranno l’offerta online, per gli altri la fibra a 1 Gigabit/s costerà 34.95 euro al mese. In abbinamento alla tariffa internet casa e telefono si avrà:

My Fastweb, servizio di assistenza digitale 24/24 dell’operatore (inclusi gratuitamente in tutti i contratti)

WOW Space, il cloud illimitato di Fastweb. Questa seconda opzione ha un canone a parte di 9.95 euro, per chi voglia attivarlo in regalo il primo mese di servizio .

La fibra di Fastweb è disponibile anche nella versione FTTC a 100 Mbit/s e 200 Mbit/s, verificate sempre la copertura del servizio di cui disponete.

4. Super Fibra di Tim

Ci si avvicina a 30 euro al mese con il piano di Tim, la connessione di questo operatore è una delle più stabili e veloci al momento disponibili. Con Super Fibra a 29.90 euro al mese (prezzo fisso) gli utenti potranno navigare fino a 1 Gigabit/s, avere chiamate senza limiti e anche il servizio TIMVision inclusi nel costo.

TIMVision è la piattaforma di streaming tv dell’operatore che vi consentirà di accedere ad un ampio catalogo di film, spettacoli ed eventi sportivi e di noleggiare contenuti in esclusiva. Il servizio ha un costo di 5 euro al mese per i clienti senza una linea fissa Tim. Con la versione Plus sarà possibile vedere i contenuti dell’offerta TIMVision su più dispositivi anche fuori casa.

I costi di attivazione di Super Fibra sarebbero di 10 euro al mese per 2 anni, sono in promozione gratuita ma con il solito vincolo temporale di contratto. Per quanto riguarda il modem il discorso non è differente da quanto illustrato con le offerte degli altri operatori. TIM propone il suo modem in abbinamento al piano:

TIM HUB – gratuito, incluso nel canone e con garanzia illimitata – fuori promo costo mensile di 5 euro per 48 mesi

Gli utenti possono o meno accettare queste condizioni, in caso di rifiuto possono provvedere all’acquisto di un modem e poi contattare l’assistenza clienti per le impostazioni di configurazione del dispositivo. Il consiglio comunque è di assicurarsi di possedere un buon prodotto compatibile con gli standard della tecnologia in fibra, i vecchi modem ADSL non riescono a reggere la stessa velocità di scambio dati e non supportano la tecnologia VOIP per le chiamate.

5. Fastweb Casa e DAZN

Questa è la prima di due promozioni miste offerte dall’operatore. In questo piano la proposta internet casa illustrata in precedenza fa il paio con un abbonamento alla piattaforma che trasmette eventi sportivi in diretta, DAZN. L’abbonamento a DAZN offre a 9.99 euro al mese l’accesso a partite di Serie A, tornei di biliardo, la visione dei canali Eurosport 1 e 2, gli incontri del campionato di football americano, e ancora le competizioni di sci e i tornei di basket.

Per gli utenti che scelgano di attivare la fibra di Fastweb tramite il sito e di abbinare anche il canone DAZN, il costo di Fastweb Casa passerà da 27.95 euro al mese a soli 23.96 euro. Sommando quindi i due abbonamenti, il pacchetto Fastweb + DAZN costerà 33.95 euro.

6. Fastweb Casa + Mobile

Un’altra combinazione possibile è quella tra l’offerta per la connessione domestica con una sim per il mobile. Con un canone di 34.90 euro mensili gli utenti avranno:

modem FASTGate

attivazione gratuita

chiamate senza limiti

internet a 1 Gigabit/s

A cui si aggiunge una sim con:

30 GB per navigare fino a 300 Mbit/s

minuti illimitati verso fissi e cellulari italiani

500 minuti di traffico voce in UE e Svizzera

Qualora si sforassero i limiti o si fosse costretti ad effettuare chiamate non incluse nel piano la tariffa applicata per extra soglia prevede:

0.05 euro al minuto

0.05 euro ad sms

2 euro/GB

7. Internet Unlimited + TV Sport

Con Vodafone, come visto in precedenza, è possibile abbinare alla propria offerta internet casa il servizio Vodafone TV. In base ai pacchetti che si sceglie di acquistare è possibile creare una propria tv con catalogo personalizzato. Tra le migliori promozioni segnalate dal comparatore di SosTariffe.it ci sono anche il piano internet casa + Sport di Sky, scegliendo questa soluzione il costo dell’abbonamento salirebbe a 47.90 euro.

Nel pacchetto sarebbe inclusa la connessione in fibra, la sim con 30 GB per i device mobile e la Vodafone Tv con attivo il pacchetto completo di 23 canali di Sky Sport. Questo piano della tv in streaming avrebbe un costo mensile di 30 euro, ma per i clienti in fibra viene scontato di 10 euro. Si pagheranno quindi 20 euro per vedere lo sport tramite la piattaforma di Vodafone e 27.90 euro di canone internet.

8. Internet Unlimited + Sport + Intrattenimento

Il funzionamento dell’offerta è lo stesso di quello appena illustrato per la promozione internet casa + sport di Vodafone. Con questo pacchetto oltre allo sport si aggiunge in un’unica soluzione anche l’accesso a Now Tv serie tv e intrattenimento, il costo di tutti questi extra sarebbe di 40 euro mensili. Ancora una volta però per gli utenti che attivino la fibra ottica FTTH di Vodafone sarà applicato lo sconto di 10 euro sul canone, quindi per la combinazione internet casa con Vodafone Tv completa di pacchetto Sport e Intrattenimento la spesa mensile arriverà a 57.90 euro.

In entrambi i casi questo prezzo poi subirà un ripasso al termine dei primi 4 anni di abbonamento, infatti l’andamento del costo del canone internet poi passerà da 27.90 a 20.90 euro portando anche il prezzo complessivo a scendere a 50.90 euro. Mentre nel caso precedente dal 5 anno la bolletta mensile passerà a 40.90 euro.