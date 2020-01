Telefonia mobile, 7 tariffe low cost (con tantissimi giga) a gennaio 2020

Il mercato di telefonia mobile offre, nel corso del mese di gennaio 2020, una lunga serie di tariffe low cost che, a fronte di un costo periodico abbastanza ridotto, mettono a disposizione degli utenti tantissimi GB per navigare in mobilità. Ecco, quindi, quali sono le 7 migliori offerte low cost di telefonia mobile da attivare a gennaio 2020 e come fare per attivare direttamente online, minimizzando tempi e costi.

A gennaio 2020 sono disponibili diverse tariffe low cost di telefonia mobile che offrono agli utenti la possibilità di ridurre drasticamente i costi per il proprio smartphone senza per questo dover ridurre minuti, SMS e, soprattutto, GB a disposizione ogni mese. Nella fascia di prezzo compresa tra 4,99 e 11,99 Euro al mese troviamo diverse opzioni decisamente interessanti che possono rappresentare la soluzione ideale per attivare una nuova tariffa di telefonia mobile.

Alcune offerte sono disponibili solo per un target specifico di clienti (prevalentemente chi richiede la portabilità da Iliad o da un operatore virtuale) mentre altre possono essere attivate da tutti, anche con l’attivazione di un nuovo numero di cellulare. La tabella qui di seguito riassume le caratteristiche principali delle 7 migliori offerte low cost di telefonia mobile di gennaio 2020.

Nome offerta Minuti ed SMS GB Note Costi Creami Wow Weekend di PosteMobile minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 10 GB in 4G (sino a 2,34 GB in roaming gratuito in UE) Attivabile da tutti 4,99 Euro al mese; costo iniziale di 15 Euro con 15 Euro di ricarica del credito Kena 5,99 Flash minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 70 GB in 4G sino a 30 Mbps (sino a 3 GB in roaming in UE) Attivabile solo da chi passa da Iliad o da un operatore virtuale 5,99 Euro al mese; costo iniziale di 10 Euro con 10 Euro di ricarica del credito ho. 5,99 minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 70 GB in 4G sino a 30 Mbps (sino a 6.1 GB in roaming in UE) Attivabile solo da chi passa da Iliad o da un operatore virtuale 5,99 Euro al mese; costo iniziale di 6,99 Euro con attivazione di 0.99 Euro e 6 Euro di ricarica All Inclusive Flash di Wind minuti illimitati verso tutti in Italia; 100 SMS 50 GB in 4G (sino a 3.3 GB in roaming in UE) Attivabile solo da chi passa da Iliad o da un operatore virtuale 6,99 Euro al mese; costo iniziale di 16,99 Euro di cui 10 Euro di contributo SIM Giga 50 di Iliad minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia; minuti illimitati verso 60 destinazioni internazionali 50 GB in 4G (sino a 4 GB in roaming in UE) Attivabile da tutti; possibilità di abbinare un iPhone a rate 7,99 Euro al mese; costo iniziale di 17,98 Euro di cui 9,99 Euro di attivazione Fastweb Mobile minuti illimitati in Italia e verso 60 destinazioni internazionali; 100 SMS 30 GB in 4G (sino a 4 GB in roaming in UE Attivabile da tutti; programma LiveFast; possibilità di abbinare smartphone a rate; servizio cloud storage Wow Space 9,95 Euro al mese; costo iniziale di 10 Euro con ricarica del credito di 10 Euro Play Power 60 di Tre minuti illimitati verso tutti in Italia; 100 SMS 60 GB in 4G (sino a 5,7 GB in roaming in UE) Attivabile da tutti; iniziativa Grande Cinema 3 inclusa 11,99 Euro al mese; costo iniziale di 20 Euro con ricarica del credito di 20 Euro

Qui di seguito, entriamo nei dettagli delle caratteristiche di ogni singola offerta, evidenziandone vantaggi e svantaggi e illustrando tutte le modalità per l’attivazione. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte low cost di gennaio 2020 e come attivarle:

1) Creami Wow Weekend di PosteMobile (solo sino al 19 gennaio)

Tra le migliori tariffe low cost del mese di gennaio 2020 troviamo Creami Wow Weekend di PosteMobile. L’offerta in questione viene proposta in versione “limited edition” sino a domenica 19 gennaio. L’offerta di PosteMobile può essere attivata dal 15 gennaio esclusivamente online ed è disponibile per tutti (sia richiedendo la portabilità del numero di cellulare che richiedendo l’attivazione di un nuovo numero). Ricordiamo che PosteMobile è un operatore virtuale che sfrutta la rete Wind per l’erogazione dei suoi servizi.

Ecco le caratteristiche dell’offerta di PosteMobile:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

10 GB in 4G; in roaming in UE è possibile utilizzare sino a 2,34 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi

Creami Wow Weekend di PosteMobile presenta un costo periodico di 4,99 Euro al mese. Per sottoscrivere l’offerta è necessario affrontare un costo iniziale di 15 Euro a cui corrisponderà l’erogazione di una ricarica del credito di 15 Euro da utilizzare per coprire i costi dei primi 3 mesi dell’offerta.

Per attivare Creami Wow Weekend di PosteMobile è possibile affidarsi ad una veloce procedura di attivazione online (è possibile attivare l’offerta anche tramite operatore). Cliccando sul box qui di sotto si accederà al sito PosteMobile e si potrà scegliere tra le opzioni “Acquista online” e “Acquista con operatore” per avviare la sottoscrizione della tariffa che, ricordiamo, è disponibile solo sino al prossimo 19 gennaio.

Attiva Creami Wow Weekend di PosteMobile

2) Kena 5,99 Flash

Tra le migliori offerte low cost di telefonia mobile di gennaio 2020 troviamo, senza dubbio, Kena 5,99 Flash di Kena Mobile, operatore virtuale che utilizza la rete TIM. Si tratta di un’offerta davvero molto interessante anche se limitata ad una cerchia ristretta di utenti. Possono richiedere l’attivazione di quest’offerta, infatti, solo i clienti Iliad o i clienti di operatori virtuali (sono esclusi ho. Mobile, Rabona, Noitel e Nextus) che richiedono la portabilità del proprio numero di cellulare a Kena Mobile.

L’offerta presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB di traffico dati in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,67 Mbps in upload; in roaming in UE è possibile utilizzare 3 GB in 3G per navigare in mobilità senza costi aggiuntivi

Kena 5,99 Flash presenta un canone mensile di 5,99 Euro. Per attivare quest’offerta è fortemente consigliabile affidarsi all’attivazione online. Grazie alla promozione in corso a gennaio 2020, infatti, la tariffa è disponibile con attivazione e spedizione della SIM gratis. Il costo iniziale per sottoscrivere l’offerta è pari a quello della prima ricarica del credito necessaria a coprire i costi del primo mese dell’offerta.

Per attivare Kena 5,99 Flash è sufficiente cliccare sul box qui di sotto per essere reindirizzati al sito Kena Mobile e premere poi il tasto Acquista per avviare la procedura di sottoscrizione dell’offerta. La SIM sarà spedita in pochi giorni lavorativi direttamente all’indirizzo fornito in fase di registrazione.

Attiva Kena 5,99 Flash

3) ho. 5,99

Sulla stessa scia di Kena 5,99 Flash troviamo anche ho. 5,99, un’offerta davvero molto interessante di ho. Mobile, operatore virtuale che sfrutta la rete Vodafone per l’erogazione dei suoi servizi. Anche in questo caso, la tariffa non è disponibile per tutti ma può essere attivata solo eseguendo la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale (sono esclusi Kena Mobile e Daily Telecom).

Ecco le caratteristiche dell’offerta di ho. Mobile:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB in 4G Basic (velocità limitata a 30 Mbps sia in download che in upload); in roaming in UE è possibile utilizzare 6,1 GB al mese senza costi aggiuntivi; in caso di esaurimento dei GB a propria disposizione i clienti ho. possono utilizzare la funzione “restart” per avviare in anticipo un nuovo ciclo mensile anticipando, di fatto, la data di rinnovo dell’offerta

ho. 5,99 presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese con un contributo iniziale per l’attivazione di appena 0,99 Euro una tantum. Per attivare l’offerta di ho. Mobile è possibile sfruttare una veloce procedura online. L’utente può scegliere tra la spedizione della SIM a casa (senza costi aggiuntivi) oppure il ritiro della SIM presso un rivenditore autorizzato da ho.

Per completare l’attivazione basta cliccare sul box qui di sotto e scegliere poi l’opzione Acquista. La procedura di sottoscrizione richiederà pochi minuti per essere completata.

Attiva ho. 5,99

4) All Inclusive 50 Flash di Wind

Tra le tariffe low cost da attivare nel corso del mese di gennaio segnaliamo anche l’ottima All Inclusive 50 Flash di Wind. Anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad un’offerta speciale riservata solo ad un target specifico di clienti. In particolare, l’offerta può essere attivata se si passa a Wind da un operatore virtuale (sono esclusi ho. Mobile e Kena Mobile) o da Iliad.

All Inclusive 50 Flash di Wind presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti

100 SMS

50 GB di traffico dati in 4G di cui 3,3 GB utilizzabili in roaming gratuito in UE

L’offerta presenta un costo mensile di 6,99 Euro con attivazione gratuita. Per sottoscrizione l’offerta è necessario affidarsi all’attivazione online, accessibile tramite una procedura molto semplice e veloce. Per il completamento della sottoscrizione è necessario effettuare un pagamento iniziale di 16,99 Euro che copre il costo del primo mese dell’offerta e il costo della SIM che sarà spedita, senza spese aggiuntive, all’indirizzo fornito dal cliente in fase di registrazione. E’ possibile prenotare l’offerta online e ritirarla in negozio con un costo di attivazione extra di 11,99 Euro.

Da notare, inoltre, che i clienti Vodafone, TIM, Kena Mobile e ho. Mobile che passano a Wind online (oppure i clienti che vogliono attivare un nuovo numero) possono sottoscrivere All Digital, offerta con minuti illimitati e 40 GB al mese che può essere attivata con un costo periodico di 14,99 Euro al mese e con attivazione gratuita. Anche quest’offerta può essere prenotata online con la SIM che potrà essere ritirata direttamente in negozio. In questo caso è previsto un costo di attivazione extra pari a 4,99 Euro.

Per attivare online All Inclusive 50 Flash è possibile cliccare sul box qui di sotto e scegliere l’operatore di provenienza. A questo punto, il sistema ricondurrà l’utente alla pagina della promozione che potrà essere attivata avviando la procedura di sottoscrizione online cliccando sul tasto Acquista.

Attiva All Inclusive Flash di Wind

5) Giga 50 di Iliad

Sin dal suo debutto sul mercato italiano, Iliad ha avviato una vera e propria rivoluzione contribuendo alla riduzione dei costi ed all’aumento dei GB per le offerte di telefonia mobile. Attualmente, l’operatore propone ai suoi clienti l’offerta Giga 50, una tariffa “tutto incluso” che bonus davvero molto ricchi ad un costo contenuto.

Ecco le caratteristiche di Giga 50 di Iliad:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati verso 60 destinazioni internazionali

50 GB di traffico dati in 4G; sino a 4 GB in roaming gratuito in UE

Giga 50 di Iliad presenta un canone mensile di 7,99 Euro con un contributo di attivazione di 9,99 Euro una tantum, da corrispondere al momento della richiesta di attivazione dell’offerta. A differenza delle offerte di ho. e Kena, Giga 50 di Iliad è disponibile per tutti. La tariffa può, infatti, essere attivata richiedendo la portabilità da un qualsiasi operatore oppure richiedendo l’attivazione di un nuovo numero di cellulare. Costi e bonus inclusi nell’offerta non cambiano. Da notare, inoltre, che i clienti che attivano Giga 50 di Iliad hanno la possibilità di abbinare un iPhone a rate, scegliendo tra quasi tutti i modelli presenti nel listino di Apple.

I clienti hanno la possibilità di attivare Giga 50 di Iliad sia online (procedura consigliata per velocità di registrazione) che negli Iliad Corner o negli Iliad Store che sono però ancora poco diffusi sul territorio nazionale. Per avviare la sottoscrizione online dell’offerta è sufficiente cliccare sul box e scegliere l’opzione “Registrati”.

Attiva Giga 50 di Iliad

6) Fastweb Mobile

Tra le offerte low cost del mese di gennaio includiamo anche Fastweb Mobile, una tariffa completa che può essere attivata direttamente online sfruttando la promozione attuale che prevede spedizione e SIM gratis. Ricordiamo che Fastweb utilizza la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi.

Ecco le caratteristiche dell’offerta di Fastweb Mobile:

minuti illimitati verso tutti in Italia e verso 60 destinazioni internazionali

100 SMS

30 GB in 4G; è possibile utilizzare sino a 4 GB al mese in roaming gratuito in UE

Fastweb Mobile presenta un costo periodico di 9,95 Euro al mese. Attivando l’offerta online, la SIM verrà spedita direttamente a casa dell’utente. Il costo iniziale per attivare l’offerta è di 10 Euro a cui corrisponderà l’erogazione di una ricarica iniziale di 10 Euro necessaria per il pagamento del primo mese.

Per i clienti che attivano Fastweb Mobile c’è la possibilità di:

attivare il servizio WOW Space che offre storage illimitato in cloud al costo di 9,99 Euro all’anno

che offre storage illimitato in cloud al costo di 9,99 Euro all’anno abbinare uno smartphone a rate alla propria offerta recandosi in un negozio Fastweb per scegliere il modello più in linea con le proprie esigenze tra i vari device presenti nel listino dell’operatore

alla propria offerta recandosi in un negozio Fastweb per scegliere il modello più in linea con le proprie esigenze tra i vari device presenti nel listino dell’operatore aderire al programma fedeltà gratuito LiveFast che offre sconti e promozioni esclusive ogni mese

Per procedere all’attivazione online dell’offerta è sufficiente cliccare sul box qui di sotto per poi scegliere il tasto Attiva online.

Attiva Fastweb Mobile

7) Play Power 60 di Tre

Tra le offerte di telefonia mobile da attivare a gennaio 2020 troviamo anche Play Power 60 di Tre. Si tratta di un’offerta attivabile esclusivamente online che, pur presentando un costo leggermente superiore rispetto alle tariffe viste in precedenza, si caratterizza per una serie di bonus aggiuntivi di sicuro interesse.

Ecco le caratteristiche di Play Power 60 di Tre:

minuti illimitati verso tutti in Italia

100 SMS

60 GB di traffico dati in 4G; sino a 5,7 GB in roaming gratuito in UE

Play Power 60 di Tre presenta un costo periodico di 11,99 Euro al mese con attivazione gratuita. Per procedere alla sottoscrizione dell’offerta è necessario effettuare una veloce procedura online ed affrontare un pagamento iniziale di 20 Euro a cui corrisponderà l’erogazione di una ricarica del credito di 20 Euro da utilizzare per la copertura del costo del primo mese dell’offerta.

A completare i vantaggi di Play Power 60 di Tre c’è la possibilità per l’utente che attiva l’offerta di sfruttare la promozione Grande Cinema 3. Grazie a quest’iniziativa, infatti, è possibile andare al cinema tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, acquistando 2 biglietti al prezzo di 1. Con Grande Cinema 3 è possibile acquistare biglietti 2×1 anche i titoli appena usciti nelle sale cinematografiche aderenti all’iniziativa. Per chi ama andare al cinema, la promozione Grande Cinema 3 rappresenta un’occasione enorme di risparmio.

Per attivare online Play Power 60 di Tre basta cliccare sul box qui di sotto per accedere al sito ufficiale di Tre e poi scegliere l’opzione “Attiva Play Power 60” per avviare la procedura di sottoscrizione online dell’offerta. La SIM sarà spedita gratuitamente all’indirizzo fornito in fase di registrazione da parte dell’utente.

Attiva Play Power 60 di Tre