Vodafone Special 100 Digital Edition: costo e attivazione

Special 100 Digital Edition di Vodafone è l'offerta riservata ai clienti di Iliad e altri operatori low cost con 100 GB a meno di 10 euro al mese e prezzo bloccato per 24 mesi . Scopri tutti i dettagli su questa tariffa e come attivarla

Tutti gli operatori di telefonia mobile sono alla costante ricerca di nuovi clienti e cercano di sottrarli ai concorrenti. Per questo motivo nascono le cosiddette tariffe operator attack. Si tratta di promozioni disponibili in esclusiva per chi effettuata la portabilità del numero (che vi ricordiamo è un’operazione del tutto gratuita) da specifici gestori e offrono condizioni particolarmente convenienti. Solitamente è possibile attivarle solo online o in negozio.

Anche Vodafone dispone di offerte operator attack e tra queste spicca Special 100 Digital Edition. La tariffa è indirizzata agli utenti di Iliad e altri gestori low cost e include ben 100 GB e tutti i vantaggi di Happy Black. Non solo, l’offerta non subirà rimodulazioni nei successivi 2 anni.

Special 100 Digital Edition: costo e attivazione

La tariffa di Vodafone è disponibile online e in negozio. Il consiglio è quella di attivarla sul sito dell’operatore per ottenere condizioni più vantaggiose. L’offerta è disponibile solo per chi arriva Iliad, Fastweb Mobile, Poste Mobile e altri operatori virtuali (esclusi Kena Mobile, Lycamobile e Tiscali Mobile) e prevede:

Minuti e SMS illimitati

100 GB

Happy Black incluso

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese bloccato per 24 mesi. Attivazione e consegna della SIM sono gratuite.

Happy Black è il programma fedeltà di Vodafone che ogni mese offre accesso a offerte su prodotti e servizi dei partner del gestore, convenzioni, Gigabyte aggiuntivi e altri vantaggi. Ad esempio, si può ottenere un abbonamento di 6 mesi ad Infinity, piattaforma di streaming TV di Mediaset, o uno sconto del 10% a Leroy Merlin. Happy Black normalmente avrebbe un costo di 1,99 euro al mese.

Data la sua composizione questa offerta risulta particolarmente conveniente per chi arriva da Poste Mobile ma anche da Iliad e Fastweb Mobile. Vodafone allo stesso prezzo offre ben 30 GB inclusi in più rispetto a Flash 70 dell’operatore francese e il doppio di NeXXT Mobile 5G aggiungendo solo un euro al mese.

Pagando con Smart Pay, ovvero l’addebito automatico su carta di credito o conto corrente, si ottiene un prezzo mensile ridotto per il piano.

La promozione è disponibile anche in modalità winback, ovvero per gli ex clienti di Vodafone che prima di cambiare operatore hanno concesso l’utilizzo dei loro dati per l’invio di informazioni commerciali. “Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9,99 euro al mese con il nuovo Digital Service. – si legge nel messaggio inviato dal provider ad alcuni utenti – Costo SIM e attivazione 1 cent! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web8. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web8 entro il 18 gennaio 2021″. E’ comunque possibile che l’operatore vi proponga condizioni differenti.

Come tutte le offerte di Vodafone anche Special 100 Digital Edition include i seguenti servizi:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

(12 cent al giorno solo in caso di utilizzo) Modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

Vodafone: tutte le altre offerte

Vodafone dispone comunque di altre offerte che possono essere sottoscritte da chiunque, a prescindere dall’operatore di provenienza o se in passato siate stati suoi clienti. Tra queste spiccano le tariffe della famiglia Infinito, che includono Gigabyte illimitati e navigazione 5G. L’operatore con la sua Giga Network 5G permette di navigare alla massima velocità nelle città di Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli con l’obiettivo di arrivare presto a 100 città. L’opzione 5G Start può comunque essere acquistate anche dai possessori di altri piani al costo di 5 euro al mese.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) 6,99 euro se si consumano 384 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso 6 mesi di NOW TV Cinema (poi 9,99 euro al mese) Infinito Gold Edition illimitati (300 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (2 GB in roaming in Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 29,99 euro con Smart Pay (altrimenti 39,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso 6 mesi di NOW TV Cinema (poi 9,99 euro al mese) Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso 6 mesi di NOW TV Cinema (poi 9,99 euro al mese)

Top Service è un servizio di assistenza con un team dedicato disponibile in ogni momento. Una volta fatta richiesta di supporto si verrà ricontattati in meno di un minuto. In alternativa, è possibile ottenere assistenza via chat 24 ore su 24 o ponendo il proprio quesito l’assistente digitale TOBi.

Se state cercando uno smartphone al giusto prezzo, le tariffe Infinito sono disponibili anche in modalità telefono incluso. Questo significa che è possibile dilazionare il prezzo del dispositivo su più rate. Vodafone permette di scegliere tra i migliori modelli di smartphone sul mercato e offre accesso a servizi esclusivi per la protezione dello schermo ed eventuali danni accidentali.

Infinito smartphone edition

L’offerta è riservata a chi sottoscrive Infinito Gold o Infinito Black in negozio e prevede un costo di attivazione di 9 euro e un vincolo di 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato decrescente ogni 3 mesi. Nel pacchetto è compresa anche l’assicurazione RED Care per la protezione del prodotto.

E’ possibile scegliere tra:

iPhone 12 Mini da 128 GB – 24 euro al mese per 30 mesi

iPhone 12 Pro Max da 128 GB – 36 euro al mese per 30 mesi

iPhone 12 da 128 GB – 27 euro al mese per 30 mesi

iPhone 12 Pro da 128 GB – 33 euro al mese per 30 mesi

Per tutti i telefoni è inclusa l’assicurazione Kasko Full per 30 mesi. E’ inoltre possibile aggiungere anche Apple Watch SE o Apple Watch Series 6 a partire da 9,99 euro al mese. I dispositivi sono disponibili solo in negozio. One Number, offerta necessaria per chiamare e navigare sullo smartwatch, è inclusa per 3 mesi, poi 3 euro al mese invece di 5 euro al mese.

Samsung Galaxy S20 5G con Samsung Galaxy Tab A7 incluso – 20 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy S20+ 5G con Samsung Galaxy Tab A7 incluso – 25 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy S20 FE con Samsung Galaxy Buds Live – 12 euro al mese per 30 mesi

Huawei P40 5G – 15 euro al mese per 30 mesi

Per tutti i telefoni è inclusa l’assicurazione Kasko Full per 24 mesi.

Xiaomi Mi 10 5G con Mi True Wireless earphones 2 – 12 euro al mese per 30 mesi

Xiaomi Mi 10T Pro 5G con Mi Electric Scooter Essential – 9 euro al mese per 30 mesi

Per tutti i telefoni è inclusa Screen Protection (riparazione dello schermo in caso di urti o contatti con liquidi) per 24 mesi. Le cuffie Mi True Wireless earphones 2 sono disponibili solo in negozio.

Infinito Sport Gold Edition

Minuti illimitati verso Ue

1.000 minuti verso extra Ue

2 GB e 300 minuti in roaming in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi

SMS illimitati

GB illimitati per navigare a una velocità fino a 10 Mbps in 5G

NOW TV Cinema incluso per 6 mesi (poi 9,99 euro al mese)

Top Service incluso

Garmin Venu Sq incluso

L’offerta ha un costo di 31,99 euro al mese per 30 mesi con Smart Pay, poi 29,99 euro al mese. L’attivazione è di 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche, altrimenti 32,99 euro. Per i già clienti Vodafone il costo è di 22,5 euro.

Infinito Sport Black Edition

Minuti illimitati verso Ue

1.000 minuti verso extra Ue

5 GB e 500 minuti in roaming in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi

SMS illimitatiGB illimitati per navigare a una velocità fino a 1 Gigabit in 5G

NOW TV Cinema incluso per 6 mesi (poi 9,99 euro al mese)

Top Service incluso

Garmin Venu Sq incluso

L’offerta ha un costo di 41,99 euro al mese per 30 mesi con Smart Pay, poi 39,99 euro al mese. L’attivazione è di 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche, altrimenti 32,99 euro. Per i già clienti Vodafone il costo è di 22,5 euro.

Infine, il listino di Vodafone comprende anche altre tariffe pensate per specifiche categorie di utenti come i giovani e gli anziani. I primi hanno a disposizione elevate quantità di traffico dati per chattare, giocare online e socializzare. Inoltre, è inclusa una piattaforma per proteggerli dai pericoli del web e regolarizzarne le attività online.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Shake it Easy (solo per under 30) illimitati 60 GB anche in 5G (10 GB in roaming in Ue) 14,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita TIDAL Premium incluso per 12 mesi (poi 8,99 euro al mese) 6 mesi di NOW TV Cinema (poi 9,99 euro al mese) Giga illimitati per chat, social network, mappe e musica Vodafone Power Gaming incluso Shake Remix Unlimited Junior (solo per under 15 e in negozio) minuti illimitati per chiamare due numeri Vodafone 300 minuti verso tutti 50 SMS 20 GB 9,99 euro 5 euro Gratuita Keepers incluso per 12 mesi (fino al 31/3/21) Blocco dei servizi a sovrapprezzo e numeri a pagamento Giga illimitati per chat, social network, mappe e musica Shake it Fun (solo per under 25) illimitati 40 GB 9,99 euro con Smart Pay (altrimenti 11,99 euro) 6,99 euro Gratuita TIDAL Premium incluso per 6 mesi (poi 6,99 euro al mese) Vodafone Power Gaming incluso 6 mesi di NOW TV Cinema (poi 9,99 euro al mese) Giga illimitati per chat, social network, mappe e musica Vodafone Facile (solo over 60) illimitati 4 GB 12,99 euro con Smart Pay 5 euro se si consumano almeno 195 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti Vodafone) Gratuita Blocco servizi digitali a pagamento 6 mesi di NOW TV Cinema (poi 9,99 euro al mese) Giga illimitati per chat e chiamate VoIP

Keepers è l’app per iPhone e Android che offre:

Blocco di app selezionate

Monitoraggio social network

Machine learning

Filtro dei siti pericolosi

Geolocalizzazione

Non removibile

Segnalazione messaggi offensivi

Info batteria

Vodafone Power Gaming è la piattaforma che permette di giocare su mobile e seguire dirette su Twitch senza limiti ai consumi di Gigabyte. Tra i giochi supportati ci sono: Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay, Pokémon GO e Warlords of Aternum.