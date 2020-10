Vodafone smartphone incluso: le offerte di ottobre 2020

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note

Infinito illimitati (1.000 minuti extra Ue e 100 minuti in roaming in Ue) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD 5 euro se si consumano 384 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso

Infinito Gold Edition illimitati (1.000 minuti extra Ue e 300 minuti in roaming in Ue) illimitati (2 GB in roaming in Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 29,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD 5 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso

Infinito Black Edition illimitati (1.000 minuti extra Ue e 500 minuti in roaming in Ue) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD 5 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso, 12 mesi di NOW TV Mobile (poi 4,99 euro al mese)

RED Digital Edition illimitati (1.000 minuti in Ue) 40 GB in 4G o 5G (10 GB in roaming in Ue) 18,99 euro 5 euro se si consumano 269 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita Utilizzo di mappe, chat, social network e piattaforme di streaming musicale senza consumare il traffico dati incluso