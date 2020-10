Kena Mobile: primo mese e attivazione gratis per chi attiva Kena 5,99

Il mese di ottobre 2020 prende il via con un'interessante novità per la gamma di offerte Kena Mobile. A partire da oggi, infatti, Kena 5,99 , l'offerta da 70 GB al mese dell'operatore, è attivabile con primo mese e attivazione gratuita. Ecco tutti i dettagli sulla promozione e come fare per attivarla, a costo zero, direttamente online.

Kena Mobile rilancia la promozione con primo mese gratuito per la sua Kena 5,99. L’offerta da 70 GB al mese (attivabile solo da uno specifico target di clienti) sarà disponibile, per ora a tempo indeterminato, con primo mese, attivazione e SIM gratis. I clienti interessati ad attivare l’offerta, quindi, potranno sfruttare una comoda procedura di sottoscrizione online senza alcun costo iniziale per ottenere l’ottima offerta da 70 GB al mese.

Ricordiamo che Kena 5,99 è un’offerta di tipo “operator attack” e può essere attivata esclusivamente richiedendo la portabilità del numero da specifici operatori di telefonia mobile. L’elenco degli operatori compatibili con quest’offerta è il seguente:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile

Chi passa da un operatore non incluso in questa lista o vuole attivare una nuova SIM dovrà valutare l’attivazione di una delle altre offerte Kena Mobile attualmente disponibili in listino. Ricordiamo che Kena Mobile è un operatore virtuale e sfrutta la rete TIM (con 4G con velocità limitata però) per offrire ai suoi clienti i servizi Internet e voce.

Kena 5,99: bonus inclusi e costi

Kena 5,99 di Kena Mobile è una delle offerte più convenienti del momento. Ecco le caratteristiche complete della tariffa:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 70 GB di traffico dati in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload sotto rete TIM; una volta esaurito il bundle dati, sino al successivo rinnovo mensile la navigazione avverrà a consumo (50 centesimi per 50 MB di traffico) ma il cliente potrà attivare specifiche opzioni per aumentare i GB disponibili

di traffico dati in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload sotto rete TIM; una volta esaurito il bundle dati, sino al successivo rinnovo mensile la navigazione avverrà a consumo (50 centesimi per 50 MB di traffico) ma il cliente potrà attivare specifiche opzioni per aumentare i GB disponibili in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 3 GB in 3G senza alcun costo aggiuntivo oltre al solo canone mensile; in roaming extra UE, invece, è prevista una tariffazione a consumo

L’offerta presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese con addebito su credito residuo e senza alcun vincolo di permanenza o costo nascosto. Grazie alla promozione che parte con l’inizio del mese di ottobre, è possibile attivare Kena 5,99 con primo mese, attivazione, contributo SIM gratis. Da notare, inoltre, che l’offerta è attivabile online, tramite il sito di Kena Mobile accessibile cliccando sul link qui di sotto, con spedizione gratis della SIM all’indirizzo fornito dall’utente in fase di registrazione.

Per attivare Kena 5,99 è possibile sfruttare la procedura online disponibile dal sito dell’operatore.

Attiva Kena 5,99 »

L’attivazione dell’offerta di Kena Mobile richiede l’inserimento di alcuni dati necessari al completamento della procedura. Ecco i dettagli completi.

i dati anagrafici, un documento di identità e il codice fiscale dell’intestatario della SIM

un di e il dell’intestatario della SIM l’indirizzo dove verrà spedita la SIM senza alcun costo aggiuntivo

dove verrà spedita la SIM senza alcun costo aggiuntivo il numero di cellulare da passare a Kena Mobile (l’operatore di provenienza deve essere incluso nella lista indicata in precedenza)

(l’operatore di provenienza deve essere incluso nella lista indicata in precedenza) il codice seriale ICCID della SIM (ecco come recuperare il codice seriale della SIM)

Kena 5,99 è, senza dubbio, una delle tariffe più convenienti del momento ma, essendo una “operator attack”, non è attivabile da tutti. Per individuare le migliori tariffe per smartphone di ottobre è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure scaricare l’App di SOStariffe.it,

