Fibra casa: le migliori offerte per Internet casa veloce di ottobre 2020

I progressi della tecnologia hanno fatto sì che oggi si possa navigare alla velocità massima di 1 Giga in download e di 200-300 Mega in upload: sebbene la fibra casa non abbia ancora raggiunto tutto il Paese, sono diverse le città nelle quali può essere attivata in questo momento.

Che tu sia alla ricerca di una nuova offerta Internet casa o stia valutando il passaggio a un altro operatore perché ti piacerebbe risparmiare sul costo del tuo abbonamento a Internet, ecco quali sono le migliori offerte fibra casa disponibili attualmente.

Si tratta, nello specifico, delle tariffe proposte da TIM, Vodafone, Fastweb e WINDTRE, le quali hanno tutte un costo inferiore ai 30 euro al mese e possono essere integrate dall’aggiunta di alcuni pacchetti di tipo mobile o entertainment.

1. TIM Super Fibra

La connessione fibra casa di TIM si chiama Super Fibra e permette di avere accesso a una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH per navigare fino a 1000 Mega in download e 200 mega in upload.

L’abbonamento ha un costo di di 29,90 euro al mese e include il modem Wi-Fi di ultima generazione (al costo di 5 euro al mese per 48 mesi) e il contributo di attivazione (al costo di 10 euro al mese per 24 mesi).

Solo nel caso di attivazione online sono disponibili anche le chiamate, le quali sono gratuite per un periodo di 48 mesi e poi possono essere mantenuti al costo di 5 euro al mese. Sono inclusi anche i contenuti di TIMVISION, la streaming TV di TIM, e 1 mese gratuito di Disney+, che potrà essere mantenuto al costo di 4,99 euro al mese.

Tra le promozioni di TIM in fibra FTTH troviamo anche delle novità, che sono state introdotte nel mese di settembre 2020. La prima è TIM Super Wi-Fi, disponibile al costo di 35,90 euro al mese e nella quale sono inclusi il Wi-Fi certificato, che garantisce una connessione ottimale in tutti gli angoli della propria abitazione, e la navigazione sicura;

Infine, TIM propone il piano fibra casa chiamato TIM Super Wi-Fi TV, il cui canone è di 49,90 euro al mese e comprende, oltre al Wi-Fi certificato e alla navigazione sicura, un pacchetto legato all’intrattenimento con Netflix, Disney+, TIMVISION Plus e TIMVISION Box. Nel caso di interesse verso questa abbonamento, è possibile cliccare sul link presente qui sotto.

2. Internet Unlimited di Vodafone

La fibra di Vodafone Internet Unlimited è un abbonamento che permette di disporre di una connessione illimitata fino a 1000 Mega in download e di 200 Mega in upload, grazie alla rete FTTH dell’operatore e delle chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in tutta Italia.

Nell’abbonamento mensile sono inclusi 6 mesi di Amazon Prime e la Vodafone TV. Il costo del canone è pari a 29,90 euro al mese, nel quale sono inglobati:

il contributo di attivazione, al costo di 1 euro al mese per 24 mesi;

l’opzione Vodafone Ready, che comprende anche il modem di ultima generazione, disponibile al costo di 6 euro al mese per 48 mesi. In realtà, Vodafone dà ai suoi clienti la possibilità di attivare la promozione fibra casa anche senza Vodafone Ready, al costo di 28,90 euro al mese.

3. Fastweb Casa

L’offerta fibra dell’operatore Fastweb, chiamata Fastweb Casa, ha un costo di 29,95 euro al mese: non sono previste rate da pagare relative al modem o all’attivazione. Questo significa che il prezzo che è stato firmato in fase di sottoscrizione dell’offerta resterà inalterato nel corso degli anni.

Il piano di Fastweb comprende:

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1000 Mega in download e 200 Mega in upload;

la linea telefonica fissa con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali;

l’assistenza clienti MyFastweb;

il WOW space gratuito;

la possibilità di utilizzare il qualsiasi momento la rete WOW FI;

3 mesi gratuiti di DAZN.

Fastweb ha ideato delle opzioni che permettono di rendere la sua offerta ancora più completa: vi rientra, per esempio, Fastweb Casa + Mobile, con la quale al piano Internet casa si può aggiungere una una SIM Fastweb per smartphone che comprende minuti illimitati, 100 SMS e 50 Giga al mese.

Fastweb Casa può essere reso ancor più interessante con l’aggiunta di:

NOW TV Entertainment , gratuito per 3 mesi, che comprende anche la ricezione del NOW TV Stick senza costi aggiuntivi, e che dal quarto mese prevede un costo extra di 9,99 euro al mese;

DAZN, la piattaforma di streaming dedicata ai contenuti sportivi, gratuita per 3 mesi e disponibile dal quarto mese al costo extra di 8,99 euro al mese.

4. Super Fibra Unlimited di WINDTRE

Super Fibra Unlimited è la connessione in fibra FTTH dell’operatore WINDTRE, disponibile al costo mensile di 28,98 euro, dei quali 22,99 euro sono relativi al canone e 5,99 euro al modem. Solo in caso di Super Fibra in FTTH Aree Bianche, la promozione prevede un costo di 29,98 euro al mese.

Nel piano mensile sono previsti:

una connessione a Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download e di 200 Mega in upload;

una linea telefonica fissa con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali;

Giga illimitati ogni mese subito attivi per i propri smartphone, senza dover sostenere costi extra, validi sulle SIM in cui sia presente uno dei piani seguenti: UNLIMITED SPECIAL, XLARGE, LARGE, MEDIUM, SENIOR, JUNIOR, YOUNG, CALL YOUR COUNTRY, ALL INCLUSIVE O WIND SMART.

la possibilità di attivare un’offerta con minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 euro al mese, valida per chi passa a WINDTRE con il proprio numero di cellulare.

