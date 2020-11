Vodafone smartphone incluso: le offerte di Novembre 2020

I costi dei dispositivi mobile continuano a crescere, per gli utenti che vogliono sempre stare al passo con le nuove tecnologie disponibili comprare uno smartphone può diventare una spesa impegnativa. Per permettere ai clienti di non rinunciare ai migliori device gli operatori hanno lanciato delle offerte telefono incluso, ecco quali sono le promozioni di Vodafone di Novembre 2020

Il telefono più costoso al mondo è un iPhone 6 realizzato da Falcon, si tratta di uno smartphone con la scocca in oro 18 carati e un diamante rosa incastonato nell’involucro esterno. Questo modello di cellulare costa quasi 96 milioni di dollari. Ma è anche disponibile con scocca di platino e diamante blu al prezzo di 48,5 milioni di dollari.

Una follia? Di certo un bene di extra lusso. Niente a che vedere con i costi dei dispositivi che gli utenti valutano per passare da un vecchio modello 4G ad uno in 5G, ma anche questi device stanno raggiungendo dei prezzi impegnativi per un utente medio.

Uno degli smartphone più costosi ha un prezzo da listino di 2.599 euro, è il Huawei Mate XS 5G, oppure il Galaxy Z Fold2 5G Mystic Black che ha un costo superiore ai 2.000 euro. Sono due dispositivi con display pieghevole e incorporano gran parte delle caratteristiche possedute dai migliori computer.

L’evoluzione dello schermo è uno dei trend di questo periodo e permette di avere un’esperienza visiva superiore, poi una volta terminato l’utilizzo lo smartphone può essere ridotto di dimensioni e infilato in tasca o in borsa. Samsung ha anche lanciato una versione Galaxy Z Flip che permette di ripiegare su sé stesso lo smartphone portandolo ad una forma quadrata da pochette.

Cambiare smartphone per connettersi al 5G

I nuovi dispositivi mobile sono anche compatibili con le nuove tecnologie di connessione 5G. I vecchi cellulari, anche usciti solo ad inizio 2020, non possiedono la giusta potenza per stare al passo con le velocità di collegamento consentite dalla rete.

Le specifiche tecniche fornite dai gestori descrivono la nuova rete come fino a 10 volte più potente della precedente. Se fino ad ora sono state sponsorizzate le linee LTE per gli smartphone con una velocità massima di 1 Gigabit/S, con la 5G è previsto che si possano raggiungere (quando sarà in piena efficienza) i 10 Gigabit/s.

Già nella versione in sperimentazione gli operatori garantiscono la connessione simultanea anche di centinaia di apparecchi in Wi-Fi e una latenza bassissima. Per poter sfruttare a pieno tutte le potenzialità di queste reti è però necessario uno smartphone compatibile, i vecchi modelli 4G finirebbero per bloccarsi in continuazione non avendo la capacità di processare la maggiore quantità di dati al secondo fornita dalla rete.

Vodafone è uno dei maggiori provider italiani e sta lavorando allo sviluppo delle sua rete 5G, i primi esperimenti sono partiti nel Giugno 2019. Attualmente la sperimentazione dell’operatore britannico coinvolge le più grandi città italiane: Torino, Milano, Napoli, Roma, Bologna e Brescia.

Le offerte per acquistare il cellulare a rate

Per poter passare alla navigazione in 5G gli utenti devono però avere un cellulare compatibili e un’offerta abilitata. Con il comparatore di SOStariffe.it è possibile individuare le migliori promozioni smartphone incluso e confrontare i piani dei diversi gestori per capire quale sia il più conveniente.

In questa categoria di offerte si trovano sia le tariffe per acquistare a rate i cellulari 5G che quelle per avere altri modelli di smartphone. Il servizio di raffronto è gratuito e senza impegno. I risultati potranno essere filtrati secondo le preferenze del cliente: prezzo, servizi, confronto tra due gestori, offerte in portabilità.

Scopri le migliori promozioni smartphone incluso »

Con Vodafone i piani smartphone incluso sono abbinati a 4 offerte mobile del gestore, si tratta delle nuove promozioni Infinito e della tariffa riservata agli under 30, Shake it easy. Ecco quali sono i costi e i servizi di questi pacchetti.

Quali cellulari si possono comprare a rate con Vodafone

I modelli di cellulare che possono essere inclusi nell’abbonamento telefonico con il gestore britannico sono:

Samsung Galaxy A20e

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy S20 5G 128 GB

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB

Samsung Galaxy Note20 5G

Samsung Galaxy Note10+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128 GB

Apple iPhone 11 64 GB

Apple iPhone 11 128 GB

Apple iPhone 11 256 GB

Apple iPhone 11 Pro 64 GB

Apple iPhone 11 Pro 256 GB

Apple iPhone 11 Pro 512 GB

Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB

Apple iPhone 11 Pro Max 256 GB

Apple iPhone 11 Pro Max 512 GB

Apple iPhone 12 64 GB

Apple iPhone 12 128 GB

Apple iPhone 12 256 GB

Apple iPhone 12 Pro 128 GB

Apple iPhone 12 Pro 256 GB

Apple iPhone 12 Pro 512 GB

Per conoscere le condizioni economiche offerte da Vodafone per l’acquisto è comodo il servizio incluso con la ricerca del comparatore di SOStariffe.it. Selezionando l’opzione Offerte telefono incluso è possibile visualizzare anche l’elenco dei modelli di smartphone associati alla singola promozione con il dettaglio dell’anticipo e l’importo delle rate mensili richieste.

Ad esempio, l’iPhone 12 Pro con 512 GB di ram può essere vostro pagando all’acquisto 399,99 euro e poi 30 rate da 33,99 euro al mese. Oppure, il Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128 GB viene venduto ai clienti Vodafone pagando un anticipo di 199,99 euro e 30 rate da 29,99 euro.

Per chi è attento all’ambiente e vuole scegliere un prodotto meno avanzato tecnologicamente ma equosolidale, nel catalogo del gestore è disponibile il Fairphone 3. Questo cellulare è costruito con materiali riciclati e i componenti provengono da produttori che hanno accettato un preciso contratto etico. Il costo di questo dispositivo con Vodafone prevede un contributo iniziale di 9,99 euro e 30 rate da 6,99 euro.

Le promozioni Infinito

Le offerte con Giga senza limiti create da Vodafone sono tra le promozioni che permettono di acquistare un nuovo smartphone a rate. Queste tariffe consentono ai clienti di non doversi più preoccupare di terminare il bundle dati, ma consentono di navigare a velocità differenti.

La versione più economica di Infinito costa 24,99 euro al mese (con Smart Pay, altrimenti 36,99 euro). Questo piano limita la velocità di connessione a 2 Megabit/s e include:

chiamate e sms illimitati verso i numeri italiani e in UE

1000 minuti verso contatti extra UE

1 Giga per navigare in paesi extra Ue e 200 minuti extra

Con la versione successiva, Gold edition, i clienti pagheranno un canone da 29,99 euro al mese (sempre scegliendo Smart Pay, altrimenti il costo mensile sarà di 39,99 euro). Nel pacchetto sono compresi:

Giga senza limiti alla velocità massima di 10 Megabit/s

minuti e sms illimitati in Italia

telefonate in UE gratis

1000 minuti per le chiamate extra UE e 2 Giga con 300 minuti extra in roaming

La velocità consentita a chi sceglie questa soluzione permette di utilizzare la connessione del cellulare per vedere contenuti in streaming anche in HD, è adatta all’uso dei programmi di videoconferenza e per la DAD.

Infine la Black Edition è la versione con Giga illimitati alla massima velocità disponibile. Con questa offerta il canone sarà di 39,99 euro con Smart Pay (per altri clienti 59,99 euro). La promozione include:

chiamate e sms illimitati verso i numeri italiani

Giga senza limiti in Italia

minuti gratis in UE

1000 minuti extra UE

5 Giga in roaming extra UE con 500 minuti

1 anno di NOW TV gratuito

Scopri come attivare le promozioni Infinito »

Con le tariffe dei pacchetti Infinito i clienti potranno contare su un servizio di assistenza a loro dedicato. Il piano Top Service permette agli utenti di ottenere supporto prioritario contattando il 190, inoltre questi clienti potranno chiamare il Servizio di assistenza 24 ore su 24.

Le offerte Infinito hanno un costo di attivazione di 6,99 euro, il contributo è in promozione solo per coloro che effettueranno almeno 575 euro di ricariche sulla sim. Se non si dovesse raggiungere questa soglia la spesa per attivare Infinito sarà di 31 euro.

Con queste offerte è anche possibile attivare la Smart Passport+, l’opzione da utilizzare quando si è all’estero. Si tratta di un piano che include 60 minuti, 60 sms e 500 Mega nei Paesi extra UE e negli Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 euro, l’importo sarà addebitato solo in caso di utilizzo del pacchetto per l’estero.

Sono inclusi gratuitamente nel canone anche i servizi di segreteria telefonica e il Recall su numero spento o non raggiungibile.

Shake it easy

Questa promozione è riservata ai clienti con meno di 30 anni e ha un costo mensile di 14,99 euro. Il metodo di pagamento associato a questo piano è lo Smart Pay. Nel pacchetto sono inclusi ogni mese:

minuti verso i numeri nazionali senza limiti

chiamate illimitate anche in Europa

60 Giga per navigare in Italia

10 Giga da usare in UE

opzione per non consumare Giga con le app per chattare, ascoltare musica e stare sui social

segreteria telefonica, Chiamami e Recall

Il costo di attivazione per i nuovi clienti è pari a 6,99 euro. A Novembre è possibile aggiungere al piano anche un abbonamento annuale a TIDAL per ascoltare i brani gratis.

Attiva Shake it easy »

RED

L’ultima offerta Vodafone con smartphone incluso è RED, questa promozione ha un canone di 18,99 euro per chi attivi il servizio di pagamento automatico Smart Pay (gli altri pagheranno 24,99 euro). Nel piano sono compresi:

minuti e sms senza limiti verso i numeri italiani

40 Giga in 5G in Italia

10 Giga in UE

Giga illimitati da usare sulle app