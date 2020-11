Passa a Kena Mobile da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre: le offerte di Novembre 2020

Cerchi l'operatore di telefonia mobil e giusto per le tue esigenze ma senza spendere troppo? Kena Mobile è tra i gestori low cost più apprezzati e dispone di un'ampia copertura grazie all'utilizzo della rete Tim . Scopri tutte le offerte del provider virtuale per chi arriva da Tre, Vodafone, Iliad, Wind e Tim

Kena Mobile è l’operatore di telefonia mobile low cost di Tim. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) utilizza quindi la rete della casa madre per erogare i suoi servizi voce e Internet. Il gestore si distingue per tariffe senza vincoli e dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Le offerte, però, prevedono una barriera all’ingresso sulla base del gestore di provenienza. Questo significa che solo che arriva da specifici provider può sottoscrivere determinate tariffe. Solitamente quella più economiche è in esclusiva per i clienti di altri operatori low cost come Iliad. L’azienda comunque dispone anche di tariffe ideali per chi cerca una buona quantità di Gigabyte a prezzi convenienti ma arriva da grandi brand come Vodafone, Tim, Wind o Tre.

Fino al mese scorso Kena Mobile non prevedeva alcun costo per l’acquisto e consegna della SIM ed erano attive diverse promozioni che permettevano, ad esempio, di ottenere il primo mese di offerta gratuito con attivazione online per la sua tariffa più economica. Putroppo questi vantaggi attualmente non sono più previsti ma potrebbero essere riproposti in futuro.

Di seguito sono descritte nel dettaglio costi e composizione delle migliori offerte Kena per i clienti di altri gestori:

Le offerte per chi passa a Kena Mobile da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre

Le tariffe di Kena Mobile non prevedono vincoli e costi nascosti. Gli utenti hanno quindi la possibilità di lasciare l’operatore in ogni momento senza dover sottostare a penali o spese ulteriori. L’offerta si rinnova sempre lo stesso giorno del mese, in modo da sapere con certezza quando il credito verrà scalato. L’operatore inoltre include nei suoi piani tutti i servizi di base più richiesti dall’utente medio. Lo sai di Kena permette gratuitamente di non perdere nemmeno una chiamata e i servizi a sovrapprezzo sono bloccati per evitare spese inutili. Per l’ascolto dei messaggi salvati nella Segreteria telefonica si utilizzano i minuti inclusi nell’offerta e grazie alla modalità Hotspot si può convidere la connessione con altri dispositivi.

Quasi ogni aspetto della linea può essere gestito e personalizzato tramite l’app My Kena, disponibile gratuitamente per iPhone e Android. L’app permette di monitorare il credito residuo ed eventualmente effettuare una ricarica online, conoscere la quantità di traffico voce e dati ancora disponibile, attivare o disattivare le opzioni sulla linea, cambiare piano telefonico e molto altro ancora.

Per chi arriva da Iliad è disponibile Kena 5,99:

Minuti e SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet in 4G Basic (di cui 3 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese. L’attivazione è di 3,99 euro mentre SIM e relativa consegna sono gratuite. La stessa tariffa può essere sottoscritta anche a chi arriva da:

Ho Mobile

Poste Mobile

Lycamobile

1Mobile

BT Mobile

BT ENIA Mobile

Daily Telecom

Digi Mobile

Enegan Mobile

Green

Intermatica

Nextus

Noitel

Netvalue

Optima

Plintron

Rabona

Spusu

Welcome Italia

Withu Mobile

Facendo un paragone con Giga 50, ovvero la promozione di punta di Iliad, la proposta di Kena include una maggiore quantità di Gigabyte (70 contro 50 GB) a un costo inferiore (5,99 contro 7,99 euro). Il lato negativo è la velocità di navigazione, bloccata a 30 Mbps in download e 5,7 Mbps in upload. L’operatore francese offre infatti prestazioni superiori anche in 4G+. La velocità offerta dal provider low cost permette comunque di svolgere tranquillamente operazioni come leggere le email, condividere contenuti sui social network e vedere video online o in streaming in qualità standard.

Per chi arriva da Vodafone, Tim, Wind o Tre è invece disponibile Kena 13,99:

Minuti e SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet in 4G Basic (di cui 7 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 13,99 euro al mese. L’attivazione è di 3,99 euro mentre SIM e relativa consegna sono gratuite.

Considerando la compozione delle offerte dei provider di provenienza si può dire che la proposta di Kena disponga di un eccellente rapporto qualità prezzo, anche se resta il limite della velocità di navigazione ridotta.

Kena dispone poi di altre due tariffe ma sono in esclusiva per chi attiva un nuovo numero. Scegliendole, quindi, non è possibile effettuare la portabilità:

Kena 5,99 per nuovi numeri:

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G Basic (di cui 3 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese. L’attivazione è di 8,99 euro mentre SIM e relativa consegna sono gratuite.

Kena Internet 11,99:

10 minuti

10 SMS

100 GB per navigare in Internet in 4G Basic (di cui 6 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese. L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e relativa consegna sono gratuite.

I Gigabyte inclusi nei piani sopra descritti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

Tutte le offerte di Kena possono essere personalizzate aggiungendovi delle opzioni a seconda delle proprie specifiche necessità:

SOS 30 Giga – quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 30 GB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 5 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico

– quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 30 GB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 5 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico SOS 10 Giga – quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 10 GB da utilizzare entro 24 ore al costo di 3 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico

– quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 10 GB da utilizzare entro 24 ore al costo di 3 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico SOS 500 Mega – quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 500 MB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 1 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico

– quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 500 MB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 1 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico Opzione 100 minuti – 100 minuti aggiuntivi al mese al costo di 1 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente

– 100 minuti aggiuntivi al mese al costo di 1 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente Opzione 100 SMS – 100 SMS aggiuntivi al mese al costo di 2 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente

– 100 SMS aggiuntivi al mese al costo di 2 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente Opzione 1 GB – 1 GB aggiuntivo al mese al costo di 3 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente

– 1 GB aggiuntivo al mese al costo di 3 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente Opzione 2 GB – 2 GB aggiuntivo al mese al costo di 5 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente

Kena Mobile: altri dettagli sulle offerte

Ken Mobile garantisce una copertura del 99% della popolazione italiana in 4G Basic e del 97% in 3G. In 2G, invece, è coperto il 99,8% del territorio. Una volta completato l’acquisto della tariffa, è possibile ricevere la nuova SIM Kena entro 3-9 giorni dalla conferma di pagamento direttamente nella cassetta delle lettere. Per attivarla è necessario procedere alla videoidentificazione con un operatore. Per questa procedura sono necessari il documento d’identità utilizzato in fase di acquisto, la nuova SIM e la scheda telefonica del precedente operatore (se si desidera effettuare la portabilità del numero di telefono), uno smartphone o PC dotato di cam e il numero d’ordine riportato sull’email ricevuta.

La videoidentificazione avviene direttamente online e non è necessario prendere appuntamento ma si può scegliere l’orario che si preferisce. Il servizio è attivo da lunedì a venerdì ore 9:00-18:00 e sabato ore 9:00-14:00. In media il check-in ha una durata media di 10 minuti.

In alternativa, è possibile prenotare la SIM online ed effettuare il ritiro della SIM presso un tabaccaio convenzionato Banca 5. Per ottenere la scheda telefonica bisogna avere con sé il QR Code ricevuto via email, un documento d’identità e codice fiscale. E’ possibile pagare direttamente presso il punto vendita nella modalità che si preferisce. L’attivazione del piano avverrà entro le 24 ore successive.

Le offerte possono comunque essere acquistate direttamente presso uno dei numerosi punti vendita di Kena sparsi per l’Italia. Per trovare quello più vicino a voi potete utilizzare la mappa interattiva presente sul sito dell’operatore alla voce “Negozi”. Basta inserire il proprio indirizzo per sapere dove recarsi e gli orari di apertura.

Una volta diventati clienti di Kena diventa possibile condividere il proprio traffico dati con un amico rimasto a secco di Gigabyte. Il servizio Giga Amico infatti consente infatti di trasferire fino a 5 GB ad un altro numero Kena al costo di 1 euro. La persona che ha ricevuto i Gigabyte in regalo avrà tempo una settimana per utilizzarli.